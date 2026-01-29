  • 29. Januar 2026 · 16:04 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Franco Nugnes, Übersetzung: Stefan Ehlen

Formel-1-Technik: Das steckt hinter dem radikalen Alpine-Konzept

Der Alpine A526 ist kein Mainstream-Auto: Besondere technische Details deuten darauf hin, wie ernst Alpine 2026 den Formel-1-Neustart nimmt

(Motorsport-Total.com) - Alpine steht vor einem Neuanfang. Nach dem letzten Platz in der Konstrukteurs-WM 2025 reagierte das Team aus Enstone mit einem technisch interessanten Ansatz auf das neue Formel-1-Reglement für 2026. Der Alpine A526, verantwortet von Technikchef David Sanchez, soll die französische Marke dorthin führen, wo ein Werksteam verortet sein sollte.

Foto zur News: Formel-1-Technik: Das steckt hinter dem radikalen Alpine-Konzept

© Alpine / Motorsport Network

Interessante Technik-Details am Alpine A526 für 2026 Zoom Download

Besonders spannend ist jedoch die Frage: Bringt der Wechsel von Renault- auf Mercedes-Antriebe wirklich den erhofften Fortschritt? Und hat sich die frühe Abkehr von der Saison 2025 tatsächlich gelohnt? Die ersten Testtage lieferten nun belastbare Hinweise, wie diese Entscheidungen technisch umgesetzt wurden.

Eigenständiges Konzept statt Mainstream

So viel vorneweg: Der A526 folgt nicht den vorherrschenden Designtrends. Auffällig ist vor allem die Zugstangen-Vorderradaufhängung (Pullrod) - ein Konzept, das aktuell nur noch der Neueinsteiger Cadillac verfolgt. Topteams wie McLaren, Red Bull oder Ferrari haben diese Lösung wieder verworfen und setzen erneut auf Druckstangen-Systeme (Pushrod). (Erklärt: Der Unterschied zwischen Pullrod- und Pushrod-Aufhängungen)

Neue Zeitrechnung: Alpine zeigt A526 mit Mercedes-Power

Video wird geladen…

Alpine hat am Freitag sein Autodesign für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt Weitere Formel-1-Videos

Besonders interessant ist die Lösung für den beweglichen Heckflügel: Während die meisten Teams die Vorderkante des verstellbaren Elements anheben, senkt Alpine die Hinterkante ab. Ziel ist eine kontrolliertere Strömungsablösung bei gleichzeitig effizienter Widerstandsreduktion - ein zentraler Punkt unter den neuen Regeln mit aktiver Aerodynamik.

Auch die Endplatten des Heckflügels verdienen Aufmerksamkeit: Im oberen Bereich sind sie leicht nach außen gekrümmt, um die Effektivität des Heckflügels innerhalb des sehr engen Reglement-Fensters zu erhöhen. Das unterstreicht, wie intensiv das Team nach einem stabilen aerodynamischen Gleichgewicht mit der Front sucht.

Ungewöhnliche Seitenkästen am Alpine A526

Foto zur News: Formel-1-Technik: Das steckt hinter dem radikalen Alpine-Konzept

© Alpine / Motorsport Network

Die seitliche Crashstruktur ragt aus dem Alpine-Seitenkasten heraus Zoom Download

Ebenfalls spannend ist die Gestaltung der Seitenkästen, denn der Lufteinlass sitzt ungewöhnlich weit vorne. Außerdem ragt die Spitze der seitlichen Crashstruktur leicht aus dem Seitenkasten heraus - hier hat Alpine während der Testfahrten übrigens bereits unterschiedliche Ausbaustufen eingesetzt. Weitere Schritte erscheinen denkbar.

Bereits modifiziert wurde die Motorhaube: Alpine öffnete sie am dritten Fahrtag mehr als an den Vortagen, wohl um dem Mercedes-Antrieb mehr Frischluft zukommen zu lassen und heiße Luft besser nach hinten abführen zu können. Es geht ganz klassisch um den Kompromiss zwischen Kühlleistung und aerodynamischer Effizienz.

Foto zur News: Formel-1-Technik: Das steckt hinter dem radikalen Alpine-Konzept

© Formel 1 / Motorsport Network

Der Alpine-Frontflügel mit darunter liegenden Luftleitelementen Zoom Download

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Und auch weiter vorne am Auto hat sich schon etwas getan: Alpine hat eine zweite Stützstrebe installiert, die die seitlichen Windabweiser vor den Seitenkästen stabilisieren sollen. Auffallend sind außerdem die Luftleitbleche unter dem Frontflügel, die in dieser Form unter früheren Reglements verboten waren. Die neuen Formel-1-Regeln aber bieten hier neuen Spielraum, den sich Alpine zunutze macht.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Alpine zum F1-Testauftakt mit "kleineren Problemen" Alpine zum F1-Testauftakt mit "kleineren Problemen"
Foto zur News: Alpine: Problemloser Shakedown "guter Vertrauensschub" Alpine: Problemloser Shakedown "guter Vertrauensschub"
Foto zur News: Alpine-Dauerwerbesendung: Ist das Launch oder kann das weg? Alpine-Dauerwerbesendung: Ist das Launch oder kann das weg?
Foto zur News: Flavio Briatore: An dieser Schwäche von Franco Colapinto Flavio Briatore: An dieser Schwäche von Franco Colapinto haben wir gearbeitet
Foto zur News: Flavio Briatore: Mercedes-Motor war die einzige Bedingung Flavio Briatore: Mercedes-Motor war die einzige Bedingung für meine Rückkehr!
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Die versteckten Signale im Mercedes-Look 2026
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Formel 1 App