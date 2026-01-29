Test Barcelona

Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Barcelona live!

Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Der vierte Testtag in Barcelona live +++ Debüt von Aston Martin erwartet +++ Rückblick auf die ersten drei Tage in Spanien +++

07:59 Uhr

Zeiten vom Mittwoch

Wie immer zu Beginn des Tages der Hinweis, dass es keine offiziellen Zeiten bei diesem Test gibt. Trotzdem sind bislang immer Zahlen nach außen gesickert - und das war auch gestern wieder so.

Gegen Ende des Mittwochs gab es etwas Verwirrung darüber, wie die finalen Zeiten denn nun aussahen. Die Kollegen von Sky gehen wie auch wir davon aus, dass diese Zahlen stimmen:

07:52 Uhr

Wer fährt heute?

Wie immer gibt es keine offizielle Liste. Wir erwarten neben Aston Martin aber mindestens auch Ferrari, McLaren und Cadillac wieder auf der Strecke. Diese Teams haben nämlich noch zwei Testtage übrig und dürfen daher heute und morgen noch einmal fahren.

Alle anderen haben nur noch einen Tag zur Verfügung und müssen sich daher entscheiden, ob sie am Donnerstag oder am Freitag noch einmal auf die Strecke gehen. Für einige Teams könnte der heutige Testtag also bereits der letzte sein.

07:45 Uhr

Tag 4 in Barcelona

Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Die Hälfte des Barcelona-Shakedowns ist bereits vorbei, heute steht schon der vierte und damit vorletzte Testtag in Spanien auf dem Plan.

Unter anderem erwarten wir an diesem Donnerstag das leicht verspätete Debüt des Aston Martin AMR26. Gefahren wird in Barcelona erneut von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ (inklusive Mittagspause um 13:00 Uhr).

Hier im Ticker werden wir euch wie gewohnt bestmöglich mit Informationen aus Spanien versorgen.

Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, Instagram und YouTube.

Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.

Formel-1-Kalender
