Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Barcelona live!

07:59 Uhr Zeiten vom Mittwoch Wie immer zu Beginn des Tages der Hinweis, dass es keine offiziellen Zeiten bei diesem Test gibt. Trotzdem sind bislang immer Zahlen nach außen gesickert - und das war auch gestern wieder so.



Gegen Ende des Mittwochs gab es etwas Verwirrung darüber, wie die finalen Zeiten denn nun aussahen. Die Kollegen von Sky gehen wie auch wir davon aus, dass diese Zahlen stimmen:

07:52 Uhr Wer fährt heute? Wie immer gibt es keine offizielle Liste. Wir erwarten neben Aston Martin aber mindestens auch Ferrari, McLaren und Cadillac wieder auf der Strecke. Diese Teams haben nämlich noch zwei Testtage übrig und dürfen daher heute und morgen noch einmal fahren.



Alle anderen haben nur noch einen Tag zur Verfügung und müssen sich daher entscheiden, ob sie am Donnerstag oder am Freitag noch einmal auf die Strecke gehen. Für einige Teams könnte der heutige Testtag also bereits der letzte sein.