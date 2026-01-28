Williams erklärt Testverzicht in Barcelona - und dementiert Übergewicht

(Motorsport-Total.com) - Williams-Teamchef James Vowles sagt, es sei "unglaublich schmerzhaft" für seinen Rennstall, die Tests in Barcelona in dieser Woche zu verpassen, dementiert jedoch Gerüchte, wonach das Auto des Teams als Folge davon deutlich übergewichtig sein wird.

Der Rennstall hatte in der vergangenen Woche verkündet, den Shakedown in Barcelona auszulassen, während alle anderen Teams drei Tage absolvieren. Als Grund wurden "Verzögerungen im FW48-Programm" angegeben, was zu Spekulationen führte, dass das in Grove ansässige Team seine Crashtests verpasst habe und das Auto infolgedessen erheblich habe verstärken müssen, was zu einem übergewichtigen Chassis für den Beginn der Saison 2026 führen würde.

Bei einem Termin am Mittwoch erklärte Vowles nun Williams' Probleme gegenüber ausgewählten Medien detailliert und gab zu, dass sich das Team bei seinem Produktionsprozess zu viel zugemutet habe. Er bestätigte jedoch die Teilnahme des Teams in Bahrain sowie das Bestehen der Crashtests und dementierte, dass die Verzögerungen zu einem signifikanten Gewichtsnachteil führen werden.

"Das Auto, das wir dieses Jahr gebaut haben, ist etwa dreimal komplizierter als alles, was wir zuvor durch unseren Betrieb geschleust haben", sagt Vowles. "Das bedeutet, dass die Last, die durch unser System geht, etwa dreimal so hoch ist wie früher. Und wir begannen, ein wenig in Rückstand zu geraten und bei den Teilen zu spät dran zu sein."

"Zusätzlich dazu haben wir in bestimmten Bereichen absolut die Grenzen dessen ausgereizt, was wir tun, und einer davon betrifft bestimmte dazugehörige Tests, die damit einhergehen. Aber diese waren im Großen und Ganzen nur ein kleiner Rückschlag", betont er.

"Sie sind ein Punkt von ziemlich vielen, die uns absolut über das Limit dessen hinausgetrieben haben, was wir in der uns zur Verfügung stehenden Zeit erreichen können. Es ist also eher ein Ergebnis davon, dass wir nicht nur die Grenzen des Designs gepusht haben, sondern schlichtweg die Grenzen dessen, wie viele Komponenten in sehr kurzer Zeit durch eine Fabrik geschleust werden können."

Gewicht noch nicht ermittelbar

Zu den Gerüchten über das Fahrzeuggewicht fügte er hinzu: "Es gibt keine Kenntnis über das Gewicht, bis wir zum zweiten Bahrain-Test kommen, um zu verstehen, wo es liegt. Man muss alle Sensorpakete entfernen, um tatsächlich zu begreifen, wo wir stehen. Es ist unmöglich, das zu wissen, weil man das Auto ohne Sensoren in der richtigen Form zusammengebaut braucht, und das existiert heute noch nicht."

"Die Zahlen, über die wir sprechen, sind wahrscheinlich klein genug, dass ich das Auto gewogen sehen muss, damit ich beurteilen kann, wo wir stehen", meint der Brite weiter. "Es ist an diesem Punkt also nicht meilenweit darüber. Alles, was Sie derzeit an Gemurmel in den Medien sehen, ist eben Gemurmel."

Vowles stellt klar: Hätten teilnehmen können

Vowles stellt klar, dass Williams den Barcelona-Test letztlich hätte wahrnehmen können, dass dies das Team jedoch vor ein Ersatzteilrisiko für den frühen Teil der Saison gestellt hätte, das er nicht bereit war einzugehen.

"Die Auswertung ergab, dass wir die Entscheidung getroffen haben - zugunsten der Ersatzteilsituation im Vergleich zum Fahren im kalten, feuchten Barcelona gegenüber einem virtuellen Streckentest. Und offen gesagt gab es null Punkte für die Teilnahme an einem Shakedown-Test."

"Ich stehe dazu, dass es das Richtige ist, sicherzustellen, dass wir in Bahrain korrekt vorbereitet erscheinen - und auch in Melbourne vorbereitet sind."