  • 28. Januar 2026 · 17:20 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Norman Fischer, Co-Autor: Filip Cleeren

Williams erklärt Testverzicht in Barcelona - und dementiert Übergewicht

Teamchef James Vowles hat die Hintergründe zum Fehlen des Williams-Teams beim Shakedown in Barcelona erläutert und Gerüchte über Übergewicht dementiert

(Motorsport-Total.com) - Williams-Teamchef James Vowles sagt, es sei "unglaublich schmerzhaft" für seinen Rennstall, die Tests in Barcelona in dieser Woche zu verpassen, dementiert jedoch Gerüchte, wonach das Auto des Teams als Folge davon deutlich übergewichtig sein wird.

Foto zur News: Williams erklärt Testverzicht in Barcelona - und dementiert Übergewicht

© LAT Images

James Vowles sieht Williams trotzdem auf einem guten Weg Zoom Download

Der Rennstall hatte in der vergangenen Woche verkündet, den Shakedown in Barcelona auszulassen, während alle anderen Teams drei Tage absolvieren. Als Grund wurden "Verzögerungen im FW48-Programm" angegeben, was zu Spekulationen führte, dass das in Grove ansässige Team seine Crashtests verpasst habe und das Auto infolgedessen erheblich habe verstärken müssen, was zu einem übergewichtigen Chassis für den Beginn der Saison 2026 führen würde.

Bei einem Termin am Mittwoch erklärte Vowles nun Williams' Probleme gegenüber ausgewählten Medien detailliert und gab zu, dass sich das Team bei seinem Produktionsprozess zu viel zugemutet habe. Er bestätigte jedoch die Teilnahme des Teams in Bahrain sowie das Bestehen der Crashtests und dementierte, dass die Verzögerungen zu einem signifikanten Gewichtsnachteil führen werden.

F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

Video wird geladen…

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona statt. Weitere Formel-1-Videos

"Das Auto, das wir dieses Jahr gebaut haben, ist etwa dreimal komplizierter als alles, was wir zuvor durch unseren Betrieb geschleust haben", sagt Vowles. "Das bedeutet, dass die Last, die durch unser System geht, etwa dreimal so hoch ist wie früher. Und wir begannen, ein wenig in Rückstand zu geraten und bei den Teilen zu spät dran zu sein."

"Zusätzlich dazu haben wir in bestimmten Bereichen absolut die Grenzen dessen ausgereizt, was wir tun, und einer davon betrifft bestimmte dazugehörige Tests, die damit einhergehen. Aber diese waren im Großen und Ganzen nur ein kleiner Rückschlag", betont er.

"Sie sind ein Punkt von ziemlich vielen, die uns absolut über das Limit dessen hinausgetrieben haben, was wir in der uns zur Verfügung stehenden Zeit erreichen können. Es ist also eher ein Ergebnis davon, dass wir nicht nur die Grenzen des Designs gepusht haben, sondern schlichtweg die Grenzen dessen, wie viele Komponenten in sehr kurzer Zeit durch eine Fabrik geschleust werden können."

Gewicht noch nicht ermittelbar

Zu den Gerüchten über das Fahrzeuggewicht fügte er hinzu: "Es gibt keine Kenntnis über das Gewicht, bis wir zum zweiten Bahrain-Test kommen, um zu verstehen, wo es liegt. Man muss alle Sensorpakete entfernen, um tatsächlich zu begreifen, wo wir stehen. Es ist unmöglich, das zu wissen, weil man das Auto ohne Sensoren in der richtigen Form zusammengebaut braucht, und das existiert heute noch nicht."

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026

"Die Zahlen, über die wir sprechen, sind wahrscheinlich klein genug, dass ich das Auto gewogen sehen muss, damit ich beurteilen kann, wo wir stehen", meint der Brite weiter. "Es ist an diesem Punkt also nicht meilenweit darüber. Alles, was Sie derzeit an Gemurmel in den Medien sehen, ist eben Gemurmel."

Vowles stellt klar: Hätten teilnehmen können

Vowles stellt klar, dass Williams den Barcelona-Test letztlich hätte wahrnehmen können, dass dies das Team jedoch vor ein Ersatzteilrisiko für den frühen Teil der Saison gestellt hätte, das er nicht bereit war einzugehen.

"Die Auswertung ergab, dass wir die Entscheidung getroffen haben - zugunsten der Ersatzteilsituation im Vergleich zum Fahren im kalten, feuchten Barcelona gegenüber einem virtuellen Streckentest. Und offen gesagt gab es null Punkte für die Teilnahme an einem Shakedown-Test."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Ich stehe dazu, dass es das Richtige ist, sicherzustellen, dass wir in Bahrain korrekt vorbereitet erscheinen - und auch in Melbourne vorbereitet sind."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Das bedeutet Williams&#039; Fehlen beim Barcelona-Test Das bedeutet Williams' Fehlen beim Barcelona-Test
Foto zur News: "Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus "Verzögerungen": Williams lässt Barcelona-Test aus
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist
Foto zur News: Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos getestet
Foto zur News: Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026 Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
3. Tag
Foto zur News: Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Die Schnellsten der ersten Testwoche: Wo sind sie am Saisonende gelandet?
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
2. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
1. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Formel 1 App