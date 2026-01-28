Wegen Sulayem: Untersuchung gegen FIA-Stiftung eingeleitet

(Motorsport-Total.com) - Ist die Unabhängigkeit der Wohltätigkeitsorganisation FIA Foundation, die sich für das Thema Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt, gefährdet? Dieser Frage geht derzeit die Charity Commission nach, die alle Wohltätigkeitsorganisationen in England und Wales reguliert. Diese hat eine Untersuchung gegen die Organisation eingeleitet und einige Schutzmaßnahmen getroffen.

So wurde es der Foundation und ihren Treuhändern untersagt, "bestimmte Transaktionen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Kommission einzugehen".

Hintergrund ist eine Meldung des ehemaligen Vorsitzenden der Stiftung, George Robertson. Er kritisiert, dass die Statuten, die eine strikte Trennung zwischen der FIA und der Stiftung garantieren sollen, durch aktuelle personelle Änderungen ausgehebelt wurden.

Denn: Vorsitzender der Stiftung ist seit Oktober FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, der David Richards in diesem Amt ersetzt hatte. Auch der Vorstandsvorsitzende Saul Billingsley und die Unternehmenssekretärin Jayne Pearce waren nach Richards' Ausscheiden entlassen worden.

"Ich habe sie darüber informiert, dass die stattfindenden Änderungen jenen Grad an Unabhängigkeit gefährden, der durch die Statuten garantiert worden war", teilt Robertson der BBC mit.

"Die FIA Foundation ist eine bemerkenswerte Organisation mit einer enormen Reichweite in der Welt der Lebensrettung auf Straßen. Und ihre Stärke basiert auf ihrer Unabhängigkeit von der FIA selbst", sagt er weiter.

"Wenn also die Unabhängigkeit beeinträchtigt wird, wie es den Anschein hat, dann wird dies die Effizienz und die Wirksamkeit eines international höchst wertvollen Akteurs für Verkehrssicherheit beeinträchtigen."

Nach britischem Recht muss eine Wohltätigkeitsorganisation unabhängig und ausschließlich zur Förderung ihrer wohltätigen Zwecke arbeiten und darf nicht von externen Organisationen oder Interessen kontrolliert werden - dass Sulayem den Vorsitz von FIA und FIA Foundation hat, könnte einen Interessenskonflikt darstellen.

Kommission prüft Konflikt

Die Charity Commission wird nun die Beziehung zwischen der FIA Foundation und der FIA prüfen und schauen, "ob Interessenkonflikte angemessen identifiziert und gehandhabt wurden, unter besonderer Berücksichtigung der von der Wohltätigkeitsorganisation vergebenen Zuschüsse".

Sie wird außerdem untersuchen, "ob Eigentum der Wohltätigkeitsorganisation gefährdet war oder ist, und Maßnahmen zum Schutz dieses Eigentums ergreifen".

Die FIA Foundation kontrolliert etwa 500 Millionen Euro, die sie zur Finanzierung von Verkehrssicherheitsprojekten auf der ganzen Welt verteilt. Gegründet wurde sie vom früheren FIA-Präsidenten Max Mosley und erhielt ihr Kapital primär aus dem berüchtigten 100-Jahre-Deal über die kommerziellen Rechte der Formel 1, den Bernie Ecclestone Anfang der 2000er-Jahre mit der FIA abschloss.

Damals erhielt die FIA 313,2 Millionen Dollar für die Rechte an der F1 bis zum Jahr 2110. Seitdem hat die Stiftung ihr Vermögen durch Investitionen vermehrt.

So reagieren die Betroffenen

Ein Sprecher der FIA Foundation sagt über die aktuelle Situation: "Die Charity Commission hat die FIA Foundation kontaktiert und regulatorische Fragen aufgeworfen. Die Kommission hat die Stiftung darüber informiert, dass dieses regulatorische Engagement keine Feststellung von Fehlverhalten darstellt."

"Die Treuhänder der Stiftung sind zuversichtlich, dass ihre Angelegenheiten ordnungsgemäß geführt wurden, und sie beabsichtigen, vollumfänglich mit der Kommission zu kooperieren, um eine schnelle Klärung der Bedenken der Kommission zu erreichen."

Ein weiteres Statement kommt von der FIA selbst: "Die FIA Foundation ist unabhängig von der FIA und eine im Vereinigten Königreich registrierte Wohltätigkeitsorganisation. Sie steht unter der Kontrolle ihrer Treuhänder, die verpflichtet sind, innerhalb der in ihrer Satzung festgelegten Befugnisse zu handeln."