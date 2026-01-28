  • 28. Januar 2026 · 15:04 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Norman Fischer

Wegen Sulayem: Untersuchung gegen FIA-Stiftung eingeleitet

Weil die Leitung durch Mohammed bin Sulayem einen möglichen Interessenskonflikt darstellt, wurde eine Untersuchung gegen die FIA-Stiftung eingeleitet

(Motorsport-Total.com) - Ist die Unabhängigkeit der Wohltätigkeitsorganisation FIA Foundation, die sich für das Thema Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt, gefährdet? Dieser Frage geht derzeit die Charity Commission nach, die alle Wohltätigkeitsorganisationen in England und Wales reguliert. Diese hat eine Untersuchung gegen die Organisation eingeleitet und einige Schutzmaßnahmen getroffen.

Foto zur News: Wegen Sulayem: Untersuchung gegen FIA-Stiftung eingeleitet

© Getty Images

Darf Mohammed bin Sulayem Vorsitz von FIA und FIA-Stiftung haben? Zoom Download

So wurde es der Foundation und ihren Treuhändern untersagt, "bestimmte Transaktionen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Kommission einzugehen".

Hintergrund ist eine Meldung des ehemaligen Vorsitzenden der Stiftung, George Robertson. Er kritisiert, dass die Statuten, die eine strikte Trennung zwischen der FIA und der Stiftung garantieren sollen, durch aktuelle personelle Änderungen ausgehebelt wurden.

Denn: Vorsitzender der Stiftung ist seit Oktober FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem, der David Richards in diesem Amt ersetzt hatte. Auch der Vorstandsvorsitzende Saul Billingsley und die Unternehmenssekretärin Jayne Pearce waren nach Richards' Ausscheiden entlassen worden.

"Ich habe sie darüber informiert, dass die stattfindenden Änderungen jenen Grad an Unabhängigkeit gefährden, der durch die Statuten garantiert worden war", teilt Robertson der BBC mit.

Ralf Schumacher: Sulayem ist kein guter Präsident

Video wird geladen…

Sky-Experte Ralf Schumacher wundert sich über die überraschende Trennung und kritisiert den FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem. Weitere Formel-1-Videos

"Die FIA Foundation ist eine bemerkenswerte Organisation mit einer enormen Reichweite in der Welt der Lebensrettung auf Straßen. Und ihre Stärke basiert auf ihrer Unabhängigkeit von der FIA selbst", sagt er weiter.

"Wenn also die Unabhängigkeit beeinträchtigt wird, wie es den Anschein hat, dann wird dies die Effizienz und die Wirksamkeit eines international höchst wertvollen Akteurs für Verkehrssicherheit beeinträchtigen."

Nach britischem Recht muss eine Wohltätigkeitsorganisation unabhängig und ausschließlich zur Förderung ihrer wohltätigen Zwecke arbeiten und darf nicht von externen Organisationen oder Interessen kontrolliert werden - dass Sulayem den Vorsitz von FIA und FIA Foundation hat, könnte einen Interessenskonflikt darstellen.

Kommission prüft Konflikt

Die Charity Commission wird nun die Beziehung zwischen der FIA Foundation und der FIA prüfen und schauen, "ob Interessenkonflikte angemessen identifiziert und gehandhabt wurden, unter besonderer Berücksichtigung der von der Wohltätigkeitsorganisation vergebenen Zuschüsse".

Sie wird außerdem untersuchen, "ob Eigentum der Wohltätigkeitsorganisation gefährdet war oder ist, und Maßnahmen zum Schutz dieses Eigentums ergreifen".

Die FIA Foundation kontrolliert etwa 500 Millionen Euro, die sie zur Finanzierung von Verkehrssicherheitsprojekten auf der ganzen Welt verteilt. Gegründet wurde sie vom früheren FIA-Präsidenten Max Mosley und erhielt ihr Kapital primär aus dem berüchtigten 100-Jahre-Deal über die kommerziellen Rechte der Formel 1, den Bernie Ecclestone Anfang der 2000er-Jahre mit der FIA abschloss.

Damals erhielt die FIA 313,2 Millionen Dollar für die Rechte an der F1 bis zum Jahr 2110. Seitdem hat die Stiftung ihr Vermögen durch Investitionen vermehrt.

So reagieren die Betroffenen

Ein Sprecher der FIA Foundation sagt über die aktuelle Situation: "Die Charity Commission hat die FIA Foundation kontaktiert und regulatorische Fragen aufgeworfen. Die Kommission hat die Stiftung darüber informiert, dass dieses regulatorische Engagement keine Feststellung von Fehlverhalten darstellt."

Formel-1-Quiz

Nico Rosberg erzielte in der Formel 1 wie viele Triples (Poles, schnellste Runde, Sieg)?

4 7 3 5

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

"Die Treuhänder der Stiftung sind zuversichtlich, dass ihre Angelegenheiten ordnungsgemäß geführt wurden, und sie beabsichtigen, vollumfänglich mit der Kommission zu kooperieren, um eine schnelle Klärung der Bedenken der Kommission zu erreichen."

Ein weiteres Statement kommt von der FIA selbst: "Die FIA Foundation ist unabhängig von der FIA und eine im Vereinigten Königreich registrierte Wohltätigkeitsorganisation. Sie steht unter der Kontrolle ihrer Treuhänder, die verpflichtet sind, innerhalb der in ihrer Satzung festgelegten Befugnisse zu handeln."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Macht, Kritik und Reformen: Die erste Amtszeit von Macht, Kritik und Reformen: Die erste Amtszeit von FIA-Präsident Sulayem
Foto zur News: F1 ordnet sich neu: Zwei Änderungen mit großen Folgen für F1 ordnet sich neu: Zwei Änderungen mit großen Folgen für Teams und FIA
Foto zur News: Formel 1 und FIA einigen sich auf neues Formel 1 und FIA einigen sich auf neues Governance-Concorde-Agreement 2026
Foto zur News: FIA-Präsident im Amt bestätigt - doch es gibt einen Haken FIA-Präsident im Amt bestätigt - doch es gibt einen Haken
Foto zur News: Paukenschlag: FIA bekommt Prozess wegen möglicher Paukenschlag: FIA bekommt Prozess wegen möglicher Wahlmanipulation
Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Audi R26
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
2. Tag
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
1. Tag
Foto zur News: Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets