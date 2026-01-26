  • 26. Januar 2026 · 09:55 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen

Schwarzes Interimsdesign: So sieht der neue McLaren MCL40 aus!

Formel-1-Weltmeister McLaren zeigt den neuen MCL40 für Lando Norris und Oscar Piastri, aber noch nicht die endgültige Farbgebung des Fahrzeugs

(Motorsport-Total.com) - Pünktlich zum Beginn des Formel-1-Shakedowns 2026 in Barcelona (den ersten Testtag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) hat Weltmeister-Team McLaren erste Aufnahmen seines neuen MCL40 veröffentlicht. Der Rennstall aus Woking in England zeigte Studiofotos des Fahrzeugs, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri die WM-Titelverteidigung sicherstellen sollen.

Foto zur News: Schwarzes Interimsdesign: So sieht der neue McLaren MCL40 aus!

© McLaren

Der McLaren MCL40 von Lando Norris und Oscar Piastri mit Interimsdesign für 2026 Zoom Download

Auf den ersten Bildern ist jedoch nicht das finale Farbdesign des McLaren MCL40 zu sehen: McLaren tritt bei den ersten Probefahrten des Jahres noch in einem Interimsdesign an, das mehrheitlich in Schwarz gehalten ist. Graue Akzente sowie bunte Sponsorenaufkleber ergänzen die Folierung. Das finale Design will McLaren am 9. Februar zeigen.

Auffällig am neuen McLaren ist vor allem dessen Nasenform: Sie unterscheidet sich deutlich von den bisher gezeigten Formel-1-Autos der Konkurrenz, weil sie länger wirkt und weiter nach unten gezogen ist. In der Seitenansicht erinnert die Konstruktion sogar an die extremen Lösungen aus der Saison 2014, die damals als "Penis-Nasen" verspottet wurden.

Wuchtige Motorhaube am McLaren MCL40

Interessant ist außerdem die Windabweiser-Lösung von McLaren: Wo zum Beispiel Ferrari und Red Bull bei den seitlichen Luftleitblechen auf eine Lamellen-Konstruktion setzen, nutzt McLaren am MCL40 eine einteilige Lösung, die lediglich einen vertikalen Einschnitt aufweist. Auch die Haltestreben am Chassis fallen anders aus als bei Ferrari und Red Bull.

In der Vorderansicht fällt besonders die Gestaltung der Airbox hinter dem Cockpit auf: Sie wirkt wuchtig und erinnert an Alpine-Designs der Vorjahre, kommt also deutlich größer daher als bei bisherigen McLaren-Autos.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

McLaren hat in der Saison 2025 erstmals seit 1998 wieder beide WM-Titel in der Formel 1 gewonnen. 2026 präsentiert sich das Traditionsteam zudem mit einem neuen Titelsponsor.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Erst einmal keine großen McLaren-Updates: Was steckt Erst einmal keine großen McLaren-Updates: Was steckt dahinter?
Foto zur News: Testauftakt ohne Weltmeister: Warum McLaren Tag 1 auslässt Testauftakt ohne Weltmeister: Warum McLaren Tag 1 auslässt
Fotostrecke: Die Designs der Formel-1-Autos 2026 Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Foto zur News: Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Foto zur News: Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Foto zur News: Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wie viele Führungsrunden fuhr Jarno Trulli in der Formel 1?

118 163 573 365
Formel-1-Quiz
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige InsideEVs