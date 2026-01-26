Schwarzes Interimsdesign: So sieht der neue McLaren MCL40 aus!

(Motorsport-Total.com) - Pünktlich zum Beginn des Formel-1-Shakedowns 2026 in Barcelona (den ersten Testtag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) hat Weltmeister-Team McLaren erste Aufnahmen seines neuen MCL40 veröffentlicht. Der Rennstall aus Woking in England zeigte Studiofotos des Fahrzeugs, mit dem Lando Norris und Oscar Piastri die WM-Titelverteidigung sicherstellen sollen.

© McLaren Der McLaren MCL40 von Lando Norris und Oscar Piastri mit Interimsdesign für 2026 Zoom Download

Auf den ersten Bildern ist jedoch nicht das finale Farbdesign des McLaren MCL40 zu sehen: McLaren tritt bei den ersten Probefahrten des Jahres noch in einem Interimsdesign an, das mehrheitlich in Schwarz gehalten ist. Graue Akzente sowie bunte Sponsorenaufkleber ergänzen die Folierung. Das finale Design will McLaren am 9. Februar zeigen.

Auffällig am neuen McLaren ist vor allem dessen Nasenform: Sie unterscheidet sich deutlich von den bisher gezeigten Formel-1-Autos der Konkurrenz, weil sie länger wirkt und weiter nach unten gezogen ist. In der Seitenansicht erinnert die Konstruktion sogar an die extremen Lösungen aus der Saison 2014, die damals als "Penis-Nasen" verspottet wurden.

Wuchtige Motorhaube am McLaren MCL40

Interessant ist außerdem die Windabweiser-Lösung von McLaren: Wo zum Beispiel Ferrari und Red Bull bei den seitlichen Luftleitblechen auf eine Lamellen-Konstruktion setzen, nutzt McLaren am MCL40 eine einteilige Lösung, die lediglich einen vertikalen Einschnitt aufweist. Auch die Haltestreben am Chassis fallen anders aus als bei Ferrari und Red Bull.

In der Vorderansicht fällt besonders die Gestaltung der Airbox hinter dem Cockpit auf: Sie wirkt wuchtig und erinnert an Alpine-Designs der Vorjahre, kommt also deutlich größer daher als bei bisherigen McLaren-Autos.

McLaren hat in der Saison 2025 erstmals seit 1998 wieder beide WM-Titel in der Formel 1 gewonnen. 2026 präsentiert sich das Traditionsteam zudem mit einem neuen Titelsponsor.