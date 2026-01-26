  • 26. Januar 2026 · 15:15 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von B.Vinel, Co-Autor: F.Cleeren, Übersetzung: R.Zimmermann

Neuer Overtake-Modus: "Erhebliche Flexibilität" bei der Anpassung

Nikolas?Tombazis ist überzeugt, dass die neuen Formel-1-Systeme ab?2026 so gestaltet sind, dass sie sowohl an die Autos als auch an die Strecken angepasst werden können

(Motorsport-Total.com) - FIA-Formelsportdirektor Nikolas Tombazis erklärt, es gebe "ziemlich viel Flexibilität", um die Energienutzung - insbesondere den neuen Overtake Mode - während der Formel-1-Saison 2026 anzupassen.

Foto zur News: Neuer Overtake-Modus: "Erhebliche Flexibilität" bei der Anpassung

© Formel 1

Die neuen Formel-1-Autos 2026 verfügen über einige technische Spielereien Zoom Download

Die Königsklasse stellt 2026 auf neue Antriebseinheiten um, bei denen die Leistung nahezu im Verhältnis 50:50 zwischen Verbrennungs- und Elektromotor aufgeteilt ist. Damit wird das Energiemanagement noch entscheidender als in der Ära von 2014 bis 2025.

Ab dieser Saison ersetzt der Overtake-Modus das Drag Reduction System (DRS), das seit 2011 im Einsatz war. Es handelt sich um ein ähnliches Konzept, das jedoch technisch ganz anders umgesetzt wurde.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026

Video wird geladen…

Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Fahrer, die innerhalb einer Sekunde hinter einem Konkurrenten liegen, können in bestimmten Zonen einen zusätzlichen Leistungsschub aktivieren. Außerdem gibt es den sogenannten Boost-Modus, mit dem Fahrer unabhängig von ihrer Position auf der Strecke zusätzliche Energie abrufen können - egal, ob sie angreifen oder sich verteidigen.

Beide Systeme stehen in engem Zusammenhang mit dem Energiemanagement, da den Fahrern am Ende langer Geraden potenziell die verfügbare Energie ausgehen kann.

In einem Interview mit Motorsport.com, in dem gefragt wurde, ob die FIA die Energienutzung möglicherweise rennbezogen anpassen könne, sagt Tombazis:
"In dieser Hinsicht haben wir ziemlich viel Flexibilität. Was wir im Moment noch nicht haben, sind exakte Leistungsdaten aller elf Autos."

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026

"Wir haben eine recht gute Vorstellung, aber noch keine endgültigen, realen Werte. Sobald wir diese Daten haben und sehen, wie sich die Autos auf der Strecke verhalten, können wir auf diese Parameter reagieren", erklärt er.

Die brandneuen Regeln bedeuten für alle Teams eine steile Lernkurve, und ein intensiver Entwicklungswettlauf wird erwartet. Dennoch zeigt sich Tombazis überzeugt, dass die FIA für jedes Rennen die richtigen Entscheidungen treffen kann.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Diese Parameter - zum Beispiel, wie man die Überholzonen festlegt - kann man anpassen", sagt er und ergänzt: "Natürlich müssen wir den Teams im Voraus Bescheid geben. Wir ändern nichts erst am Freitag an der Strecke. Aber vieles können wir simulieren, und ich denke, wir werden das hinbekommen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Angst vor Langeweile? Warum das Formel-1-Reglement noch Angst vor Langeweile? Warum das Formel-1-Reglement noch nicht final ist
Foto zur News: FIA fordert "Diät" für 2026er-Autos: Mindestgewicht wird FIA fordert "Diät" für 2026er-Autos: Mindestgewicht wird nicht erhöht
Foto zur News: Warum der erste Formel-1-Test in Barcelona geheim abgehalten Warum der erste Formel-1-Test in Barcelona geheim abgehalten wird
Foto zur News: FIA will Motoren-Kontroverse vor dem Formel-1-Saisonstart FIA will Motoren-Kontroverse vor dem Formel-1-Saisonstart 2026 lösen
Foto zur News: Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist Kampf um die Kilos: Warum Gewicht 2026 wieder ein Thema ist
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!

In dieser Woche findet der erste Test der Formel-1-Saison 2026 in Barcelona...

Jobs im Motorsport Network

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

Formel-1-Redakteur (m/w/d)
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
1. Tag
Foto zur News: Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Das Farbdesign des McLaren MCL40 für die Formel-1-Tests 2026
Foto zur News: Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Formel-1-Autos 2026: Präsentation Red Bull RB22
Foto zur News: Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Haas absolviert Shakedown mit dem VF-26 in Fiorano
Foto zur News: Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
F1-Tests 2026 erklärt: Warum wir kaum was sehen werden!
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Mehr Videos
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com