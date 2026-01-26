Kurz vor Testbeginn: Red Bull zeigt erste Bilder vom neuen RB22

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Team Red Bull hat eine halbe Stunde vor Beginn des ersten Wintertests in Barcelona (den ersten Testtag im Formel-1-Liveticker verfolgen!) erste Bilder des neuen RB22 von Max Verstappen und Isack Hadjar veröffentlicht: Studiofotos zeigen das Auto in seiner bereits vorgestellten 2026er-Folierung.

© Vladimir Rys / Red Bull Content Pool Red Bull RB22 beim Fotoshooting in Milton Keynes 2026 Zoom Download

Red Bull hatte das im Vergleich zu den Vorjahren leicht abgewandelte Fahrzeugdesign bereits am 16. Januar 2026 im Rahmen einer Ford-Präsentation in Detroit (USA) öffentlich gemacht - damals jedoch auf einem Showcar, das äußerlich nur einen Eindruck von den Formel-1-Regeln für 2026 vermitteln sollte.

Auf den neuen Fotos lassen sich nun erste Details am neuen Red Bull erkennen - zum Beispiel eine ovale, wuchtig wirkende Airbox, wie sie zuvor bereits beim Shakedown von Schwesterteam Racing Bulls VCARB 03 zu sehen gewesen war. Kein Wunder: Beide Teams nutzen 2026 einen neuen Antrieb, der von Red Bull und Ford zusammen entwickelt wurde.

Interessante aerodynamische Details am Red Bull RB22

Weiter vorne am Auto sind lamellenförmige Windabweiser zu erkennen, wie sie zum Beispiel auch Ferrari am SF-26 umgesetzt hat - mit einer ähnlichen Halterung am Chassis.

Die Nase dagegen ist fast nicht zu sehen, erweckt aber den Eindruck, als setze Red Bull auf kurze, leicht gewölbte Frontflügel-Haltestreben - anders als zum Beispiel Ferrari, dessen Halterungen deutlich größer ausfallen. Auch McLaren hat sich an seinem MCL40 für eine deutlich wuchtigere Lösung entschieden.

Red Bull plant, den RB22 bereits am ersten Tag des Formel-1-Shakedowns in Barcelona einer ersten Belastungsprobe zu unterziehen. Das markiert zugleich das Debüt des neuen Red-Bull-Ford-Antriebs DM01, der zu Ehren des bereits verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit dessen Initialen benannt wurde.