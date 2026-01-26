Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!
Test Barcelona
Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Barcelona live!
Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Der erste Testtag in Barcelona live +++ Viele Teams heute noch nicht auf der Strecke +++ Teams dürfen an drei Tagen fahren +++
FAQ
Die wichtigsten Fragen zum Formel-1-Test in Barcelona haben wir in diesem Artikel bereits beantwortet. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann nutzt gerne unser Kontaktformular. Wir werden dann versuchen, diese bestmöglich zu beantworten.
Wann geht es los?
Ein bisschen Zeit haben wir noch, denn gefahren wird in dieser Woche an jedem Tag von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ. Von 13:00 bis 14:00 Uhr gibt es dabei jeweils eine Mittagspause.
Und noch einmal zur Erinnerung: Jedes Team darf nur an drei Tagen fahren. Deshalb haben beispielsweise McLaren und Ferrari bereits angekündigt, heute noch nicht auf die Strecke zu gehen.
Williams wird in dieser Woche gar nicht fahren, weil es Probleme bei der Fertigstellung des Autos gibt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.
Welche Infos gibt es?
Gleich vorweg: Offiziell findet dieser Test hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, dass wir euch dieses Mal leider kein Live-Timing anbieten können. Zeiten stehen bei diesem "Shakedown", wie er offiziell genannt wird, aber sowieso nicht im Mittelpunkt.
Eine TV-Übertragung gibt es ebenfalls nicht, und auch davon abgesehen ist noch nicht ganz klar, wie viele Infos Teams und Co. in dieser Woche tatsächlich herausgeben werden. Wundert euch also nicht, wenn es hier im Ticker etwas ruhiger als sonst ist.
Wir werden euch aber natürlich trotzdem bestmöglich mit Informationen und nach Möglichkeit auch Bildern und kleinen Videos von der Rennstrecke versorgen.
Der erste Test des Jahres
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Formel-1-Liveticker im Jahr 2026! Die Königsklasse startet heute mit dem ersten offiziellen Testtag in Barcelona in die neue Saison - oder zumindest ein Teil davon.
Denn weil jeder Rennstall in dieser Testwoche nur an drei von fünf Tagen testen darf, haben sich viele Teams dazu entschieden, den heutigen Montag erst einmal auszulassen. Aber dazu später noch mehr.
Ruben Zimmermann begleitet euch auf jeden Fall an dieser Stelle durch den Tag