Test Barcelona

Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Barcelona live!

Aktuell im Formel-1-Liveticker: +++ Der erste Testtag in Barcelona live +++ Viele Teams heute noch nicht auf der Strecke +++ Teams dürfen an drei Tagen fahren +++

07:49 Uhr

FAQ

Die wichtigsten Fragen zum Formel-1-Test in Barcelona haben wir in diesem Artikel bereits beantwortet. Solltet ihr weitere Fragen haben, dann nutzt gerne unser Kontaktformular. Wir werden dann versuchen, diese bestmöglich zu beantworten.

neueste zuerst
8 pro Seite
07:43 Uhr

Wann geht es los?

Ein bisschen Zeit haben wir noch, denn gefahren wird in dieser Woche an jedem Tag von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ. Von 13:00 bis 14:00 Uhr gibt es dabei jeweils eine Mittagspause.

Und noch einmal zur Erinnerung: Jedes Team darf nur an drei Tagen fahren. Deshalb haben beispielsweise McLaren und Ferrari bereits angekündigt, heute noch nicht auf die Strecke zu gehen.

Williams wird in dieser Woche gar nicht fahren, weil es Probleme bei der Fertigstellung des Autos gibt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

07:37 Uhr

Welche Infos gibt es?

Gleich vorweg: Offiziell findet dieser Test hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, dass wir euch dieses Mal leider kein Live-Timing anbieten können. Zeiten stehen bei diesem "Shakedown", wie er offiziell genannt wird, aber sowieso nicht im Mittelpunkt.

Eine TV-Übertragung gibt es ebenfalls nicht, und auch davon abgesehen ist noch nicht ganz klar, wie viele Infos Teams und Co. in dieser Woche tatsächlich herausgeben werden. Wundert euch also nicht, wenn es hier im Ticker etwas ruhiger als sonst ist.

Wir werden euch aber natürlich trotzdem bestmöglich mit Informationen und nach Möglichkeit auch Bildern und kleinen Videos von der Rennstrecke versorgen.

07:28 Uhr

Der erste Test des Jahres

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem ersten Formel-1-Liveticker im Jahr 2026! Die Königsklasse startet heute mit dem ersten offiziellen Testtag in Barcelona in die neue Saison - oder zumindest ein Teil davon.

Denn weil jeder Rennstall in dieser Testwoche nur an drei von fünf Tagen testen darf, haben sich viele Teams dazu entschieden, den heutigen Montag erst einmal auszulassen. Aber dazu später noch mehr.

Ruben Zimmermann begleitet euch auf jeden Fall an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, Instagram und YouTube.

neu laden

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos Formel-1-Revolution: So werden die neuen 2026er-Autos getestet
Foto zur News: Formel-1-Teamchefs warnen: "Diese Winterpause ist fast nicht Formel-1-Teamchefs warnen: "Diese Winterpause ist fast nicht existent"
Übersicht: Alle künftigen Formel-1-Testtermine
Formel-1-Kalender
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Formel-1-Antriebe von Honda seit 1964
Foto zur News: Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige motor1.com