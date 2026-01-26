Formel-1-Liveticker: Der erste Testtag in Barcelona live!

07:43 Uhr Wann geht es los? Ein bisschen Zeit haben wir noch, denn gefahren wird in dieser Woche an jedem Tag von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ. Von 13:00 bis 14:00 Uhr gibt es dabei jeweils eine Mittagspause.



Und noch einmal zur Erinnerung: Jedes Team darf nur an drei Tagen fahren. Deshalb haben beispielsweise McLaren und Ferrari bereits angekündigt, heute noch nicht auf die Strecke zu gehen.



Williams wird in dieser Woche gar nicht fahren, weil es Probleme bei der Fertigstellung des Autos gibt. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

07:37 Uhr Welche Infos gibt es? Gleich vorweg: Offiziell findet dieser Test hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, dass wir euch dieses Mal leider kein Live-Timing anbieten können. Zeiten stehen bei diesem "Shakedown", wie er offiziell genannt wird, aber sowieso nicht im Mittelpunkt.



Eine TV-Übertragung gibt es ebenfalls nicht, und auch davon abgesehen ist noch nicht ganz klar, wie viele Infos Teams und Co. in dieser Woche tatsächlich herausgeben werden. Wundert euch also nicht, wenn es hier im Ticker etwas ruhiger als sonst ist.



Wir werden euch aber natürlich trotzdem bestmöglich mit Informationen und nach Möglichkeit auch Bildern und kleinen Videos von der Rennstrecke versorgen.