  • 26. Januar 2026 · 12:29 Uhr

    von Stefan Ehlen, Kevin Scheuren

Das große Formel-1-Quiz im YouTube-Stammtisch

Dieses Mal dreht sich im Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de alles um harte Fakten: Wir testen euer Formel-1-Wissen!

(Motorsport-Total.com) - Der Mitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de kehrt am Dienstagabend (27. Januar 2026) ab 19 Uhr mit einer besonderen Ausgabe zurück aus der Winterpause: Die Hauptrolle spielt das Formel-1-Quiz von Formel1.de.

Unser Fahrplan: Wir wollen unsere Redakteure Norman Fischer und Stefan Ehlen live auf die Probe stellen - und natürlich auch euch. Moderator Kevin Scheuren stellt die Fragen und wir suchen gemeinsam oder im Wettstreit die Antworten. Denn die Bandbreite an Fragen ist groß: Es geht um Daten, Fakten, Statistiken und historische Begebenheiten aus über 75 Jahren Formel-1-Geschichte.

Natürlich wollen wir dabei auch miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren: über die Quizfragen, aber auch über die neuen Autos, die aktuellen Testfahrten in Barcelona und die Formel-1-Saison 2026 allgemein. Vielleicht hat ja schon jemand einen heißen WM-Tipp oder eine Vermutung, welche Teams in diesem Jahr besonders weit hinterherfahren werden? Darüber sollten wir reden!

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Am Dienstagabend ab 19:00 Uhr plaudern wir im monatlichen Mitglieder-Stammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de über die Formel 1. Erst richtet Host Kevin Scheuren seine Quizfragen an Norman Fischer und Stefan Ehlen und im Anschluss auch an die Kanalmitglieder. (?3,99/Monat: Jetzt Mitglied werden!)

Zuletzt war im Dezember der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock zu Gast. Davor waren auch schon prominente Akteure wie der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, Racing-Bulls-CEO Peter Bayer oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch, oder auch der legendäre Mercedes-Sportchef Norbert Haug.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der "Königsklasse", zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Januar-Stammtisch (Beginn: Dienstag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, selbst aktiv zu werden. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Die Kanalmitglieder, die gar keine Lust haben, aktiv an der Diskussion teilzunehmen, aber daran interessiert sind, was dort wie diskutiert wird, die können den Livestream ab 19:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de schauen, oder natürlich auch nach Ende des Stammtischs on demand als Video (in voller Länge ebenfalls nur für Mitglieder).

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

12/2021: Ernst Hausleitner, Bernd Mayländer, Sascha Roos, Alexander Wurz
01/2022: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)
02/2022: Edi Nikolic (Motorsportmanager)
03/2022: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)
04/2022: Bernd Mayländer (Safety-Car-Fahrer)
05/2022: Bradley Lord (Mercedes-Kommunikationschef)
06/2022: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)
07/2022: Norbert Haug (ehemaliger Mercedes-Motorsportdirektor)
08/2022: Christian Nimmervoll, Stefan Ehlen, Norman Fischer (Redakteure)
09/2022: Günther Steiner (Teamchef Haas)
10/2022: Timo Glock (Sky-Experte)
11/2022: Christian Klien (ServusTV-Experte)
01/2023: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)
02/2023: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)
03/2023: Paddy Lowe (ehemaliger Mercedes-Technikchef)
04/2023: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)
05/2023: Beat Zehnder (Teammanager Alfa Romeo)
06/2023: Peter Sauber (ehemaliger Formel-1-Teameigentümer)
07/2023: Jost Capito (ehemaliger Formel-1-Teamchef)
08/2023: Philipp Brändle (ehemaliger Mercedes-Aerodynamiker)
09/2023: Jost Capito (ehemaliger Formel-1-Teamchef)
10/2023: Corinna Kamper (ehemalige Rennfahrerin)
11/2023: Nick Heidfeld (ehemaliger Formel-1-Fahrer und Gründer der Formel G)
12/2023: Alexander Wurz (ehemaliger Formel-1-Fahrer und Vorsitzender der GPDA)
01/2024: Hermann Tilke (Rennstreckenbauer)
02/2024: Alexander Bodo (CEO PACETEQ)
03/2024: Peter Bayer (CEO Racing Bulls)
04/2024: Rudolf Ratzenberger (Vater von Roland Ratzenberger)
05/2024: Günther Steiner (ehemaliger Formel-1-Teamchef)
06/2024: Marc Surer (ehemaliger Formel-1-Fahrer, TV-Experte)
07/2024: Peter Bürger (CEO Point-Racing)
08/2024: Carrie Schreiner (Rennfahrerin in der F1-Academy)
09/2024: Roger Benoit (Reporterlegende)
10/2024: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)
11/2024: Karl Wendlinger (ehemaliger Formel-1-Fahrer)
12/2024: Bradley Lord (Teamrepräsentant und Leiter Kommunikation Mercedes)
01/2025: Niels Junker (Commercial Director Allengra)
02/2025: Mario Theissen (ehemaliger BMW-Motorsportdirektor)
03/2025: Mario Peiker (Managing Director Hart Consult International)
04/2025: Tim Tramnitz (Rennfahrer)
05/2025: Niels Wittich (ehemaliger Formel-1-Rennleiter
06/2025: Philipp Brändle (ehemaliger Mercedes-Aerodynamiker)
07/2025: Britta Roeske (Medienbetreuerin Sebastian Vettel)
08/2025: Wolfgang Wilhelm (Motorsportfotograf)
09/2025: Ralf Schumacher (ehemaliger Formel-1-Fahrer, Sky-Experte)
10/2025: Lea Frentzen (Influencerin & Tochter von Heinz-Harald Frentzen)
12/2025: Timo Glock (Rennfahrer & TV-Experte)
12/2025: Ehlen, Fischer, Hermann, Zimmermann (Redakteure)
01/2026: Formel-1-Quiz mit Norman Fischer und Stefan Ehlen (Redakteure)

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar) kostet (trotz Inflation seit Jahren unverändert) 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

