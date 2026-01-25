  • 25. Januar 2026 · 08:18 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Verschiedene Epochen: Diese Piloten fuhren gegeneinander in der Formel 1

Wir blicken auf Piloten, die in der Königsklasse gemeinsam auf die Strecke gegangen sind, obwohl sie eigentlich aus völlig unterschiedlichen Formel-1-Epochen kommen

(Motorsport-Total.com) - Wenn am 8. März in Melbourne (Australien) die Formel-1-Saison 2026 beginnt, wird auch Fernando Alonso wieder in der Startaufstellung stehen - und damit ein Vierteljahrhundert nach seinem Debüt in der Königsklasse an gleicher Stelle beim Saisonauftakt 2001.

Foto zur News: Verschiedene Epochen: Diese Piloten fuhren gegeneinander in der Formel 1

© Getty Images

Daniel Ricciardo und Michael Schumacher fuhren kurz gemeinsam in der Formel 1 Zoom Download

Wenig überraschend hat es der Spanier im Laufe dieser 25 Jahre mit vielen verschiedenen Gegnern in der Formel 1 zu tun bekommen. Während er heute beispielsweise gegen Max Verstappen kämpft, war zu Beginn von Alonsos Karriere noch dessen Vater Jos sein Rivale.

In unserer Fotostrecke blicken wir auf Formel-1-Piloten wie eben Alonso und Verstappen, die auf den ersten Blick aus völlig unterschiedlichen Epochen der Königsklasse stammen, tatsächlich aber auch gemeinsam auf die Strecke gegangen sind.

Unter anderem taucht auch Michael Schumacher in unserer Liste auf. Der Deutsche gab 1991 sein Debüt in der Königsklasse und fuhr in seinen ersten Jahren gegen legendäre Piloten wie Alain Prost, Ayrton Senna oder Nigel Mansell.

Verschiedene Epochen: Diese Piloten fuhren gegeneinander in der Formel 1

Als er 2010 nach seinem ersten Rücktritt noch einmal in die Formel 1 zurückkehrte, bekam er es dagegen mit ganz anderen Fahrern zu tun, die in vielen Fällen noch nicht einmal geboren waren, als Prost, Senna und Co. ihre ersten Formel-1-Runden drehten.

Bei vielen Beispielen in unserer Liste ist einem daher häufig gar nicht mehr bewusst, dass diese Piloten einmal zur selben Zeit in der Formel 1 gefahren sind. In der Regel liegt die Überschneidung auch lediglich bei einer oder maximal zwei Saisons.

Fernando Alonso wird es in der Saison 2026 übrigens erstmals auch mit Arvid Lindblad zu tun bekommen. Der 18-Jährige steigt aus der Formel 2 auf und wurde im August 2007 geboren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alonso schon seine beiden WM-Titel gewonnen.

Und Jos Verstappen, gegen den Alonso zu Beginn seiner Karriere ebenfalls gefahren ist, gab sein Formel-1-Debüt bereits in der Saison 1994 - und damit 13 Jahre vor der Geburt von Lindblad.

