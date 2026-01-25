Lando Norris gibt sich selbstbewusst: Die Titelverteidigung ist "absolut mein Ziel"

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Pilot Lando Norris geht in diesem Jahr als amtierender Formel-1-Weltmeister und damit Titelverteidiger an den Start. Und wie sollte es anders sein, nimmt der 26-jährige Brite den erneuten Titelgewinn ins Visier: "Das ist absolut mein Ziel. Ja, absolut", schmunzelt Norris.

"Ein Titelgewinn gibt einem natürlich viel mehr Selbstvertrauen", betont der McLaren-Pilot im Rahmen der Autosport Champion Awards in London, und ergänzt: "Jeder ist anders, nicht wahr? Man muss seinen eigenen Weg finden, und manche haben mehr Selbstvertrauen, andere weniger."

"Ich war nie besonders selbstbewusst", räumt Norris ein. Das habe sich durch seinen WM-Erfolg im Vorjahr allerdings spürbar geändert. "Jetzt habe ich definitiv mehr Selbstvertrauen, so viel steht fest. Ich war schon immer jemand, der Dinge erst glaubt, wenn er sie sieht, aber das gilt auch für mich selbst."

Lando Norris: "2025 an mich selbst geglaubt"

"Ich musste mich also immer erst ganz oben auf dem Treppchen sehen, mich selbst gewinnen sehen, um endlich daran zu glauben, dass ich es schaffen kann", erklärt Norris. "Letztes Jahr gelang es mir dann tatsächlich, das zu realisieren, bevor ich es tatsächlich geschafft hatte."

"Schon zur Saisonmitte hatte ich das Gefühl, alles zu haben, was ich brauchte: die Leute um mich herum, das Team, das Auto und mein eigenes Können, die Meisterschaft zu gewinnen. Letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal wirklich an mich selbst geglaubt, und es hat sich als goldrichtig erwiesen. Das war wirklich ein tolles Gefühl."

Ob Norris dieses Gefühl auch in der Saison 2026 erneut erleben darf, bleibt abzuwarten. Denn das neue Formel-1-Reglement könnte das Kräfteverhältnis grundlegend verändern. McLaren setzt dabei allerdings auf die Antriebseinheit von Mercedes - und die genießt derzeit keinen schlechten Ruf ...