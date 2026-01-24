  • 24. Januar 2026 · 14:16 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Haas VF-26: Shakedown bei Ferrari in Fiorano

Auch Haas hat sein neues Formel-1-Auto bereits vor dem Barcelona-Test erstmals auf die Strecke geschickt - Oliver Bearman spulte in Fiorano die ersten Kilometer ab

(Motorsport-Total.com) - Mit Haas hat das nächste Formel-1-Team seinen Shakedown vor der Formel-1-Saison 2026 absolviert. Das US-Team schickte den Haas VF-26 am Samstag auf der hauseigenen Strecke von Motorenpartner Ferrari in Fiorano (Italien) erstmals auf die Piste.

Foto zur News: Haas VF-26: Shakedown bei Ferrari in Fiorano

© Haas

Oliver Bearman durfte den Haas VF-26 als erster Fahrer ausprobieren Zoom Download

Der Rennstall veröffentlichte ein Bild von der ersten Ausfahrt des Boliden und bestätigte, dass Pilot Oliver Bearman am Steuer saß. Keine Angaben wurden dagegen darüber gemacht, welche Distanz der Brite zurücklegte.

Wie einige andere Teams zuvor musste auch Haas seinen Shakedown auf einer nassen Strecke absolvieren. Weil es in Italien zuvor geregnet hatte, spulte Bearman die ersten Kilometer im neuen Boliden auf einem feuchten Asphalt ab.

Haas war bereits das siebte Team nach Audi, Cadillac, den Racing Bulls, Alpine, Mercedes und einen Tag zuvor Ferrari, das sein neues Auto bereits vor der ersten Testwoche in Barcelona (Spanien) ab dem kommenden Montag auf die Strecke schickte.

Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026

Video wird geladen…

TOYOTA GAZOO Racing Haas F1 Team stellt den VF-26 vor. Weitere Formel-1-Videos

Noch nicht unterwegs waren bislang Weltmeister McLaren, Red Bull, Aston Martin und Williams, wobei der Williams FW48 auch noch länger auf sich warten lassen wird. Das Team aus Grove bestätigte am Freitag, dass man wegen Verzögerungen beim neuen Auto nicht am Barcelona-Test teilnehmen wird.

Die Formel 1 testet vom 26. bis zum 30. Januar in Spanien, anschließend stehen in Sachir (Bahrain) noch einmal zwei weitere Tests vom 11. bis zum 13. und vom 18. bis zum 20. Februar auf dem Plan. Der Saisonauftakt in Melbourne (Australien) wird am 8. März ausgetragen.

Haas wird dann bereits in seine elfte Formel-1-Saison starten. In den ersten zehn Jahren in der Königsklasse gelang dem US-Team noch kein Podestplatz. Das bislang beste WM-Ergebnis ist der fünfte Gesamtrang in der Saison 2018.

Die Saison 2025 beendete Haas auf der achten WM-Position. An der Seite von Oliver Bearman wird auch in diesem Jahr wieder Esteban Ocon fahren.

