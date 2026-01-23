  • 23. Januar 2026 · 07:25 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow

Präsentation im Livestream: Alpine zeigt neuen A526 für die Formel-1-Saison 2026

Am Freitag (23. Januar) wird ein weiteres Team sein Auto für die Formel-1-Saison 2026 präsentieren: Alpine zeigt den neuen A526 ab 12:30 Uhr im spektakulären Livestream

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Saison 2026 rückt näher und immer mehr Teams präsentieren ihre neuen Autos - oder zumindest das Design. Am Freitag (23. Januar) stehen gleich zwei Präsentationen auf dem Programm: Zunächst enthüllt Ferrari (ab 11:30 Uhr hier im Livestream) den neuen SF-26, nur eine Stunde später folgt Alpine mit dem A526.

Foto zur News: Präsentation im Livestream: Alpine zeigt neuen A526 für die Formel-1-Saison 2026

© Getty Images

Der letztjährige Alpine A525 wurde beim Event in London präsentiert Zoom Download

Einen ersten Vorgeschmack gab es allerdings schon: Am Mittwoch absolvierten Pierre Gasly und Franco Colapinto in Silverstone einen Shakedown mit dem neuen A526 und drehten die ersten Runden. In den sozialen Netzwerken kursierten anschließend Bilder, wobei unklar blieb, ob das Fahrzeug bereits in seiner finalen Lackierung zu sehen war.

Präsentation des Alpine A526 für 2026 im Livestream

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Diese Frage wird am Freitag beantwortet: Alpine präsentiert sein neues Auto in Spanien, wo ab Montag auch die ersten offiziellen Testfahrten für die neue Saison beginnen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Rahmen der Veranstaltung: Im Zuge der Partnerschaft mit MSC findet die Präsentation offenbar auf einem Schiff vor der Küste Barcelonas statt.

Steht Alpine vor vielversprechender Formel-1-Saison?

Dem französischen Rennstall wird für 2026 eine vielversprechende Saison prognostiziert. Bereits im vergangenen Jahr legte Alpine den Fokus früh auf das neue Formel-1-Reglement, das nun in Kraft tritt. Zudem erfolgt ein grundlegender Wechsel auf technischer Seite, denn das Team setzt künftig auf Mercedes-Motoren.

"Mercedes hat eine lange Geschichte in der Formel 1. Beim letzten großen Reglementwechsel waren sie sehr erfolgreich", erinnerte Alpine-Geschäftsführer Steve Nielsen bereits im November des vergangenen Jahres, dämpfte dabei jedoch zugleich die Erwartungen.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Das bedeutet aber nicht, dass es diesmal genauso laufen wird, denn damals sind wir von Saugmotoren auf Turbohybride mit MGU-K und MGU-H umgestiegen. Das war eine massive Veränderung", ergänzte der Brite. "Dieses Mal ist der Wandel nicht so groß, weil wir bereits Turbohybride haben."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Livestream: Ferrari zeigt den SF-26 für die Saison 2026 Livestream: Ferrari zeigt den SF-26 für die Saison 2026
Foto zur News: Alpine absolviert ersten Shakedown mit dem A526 in Alpine absolviert ersten Shakedown mit dem A526 in Silverstone
Foto zur News: Inside: So war die Präsentation von Audi in Berlin Inside: So war die Präsentation von Audi in Berlin
Foto zur News: Pierre Gasly: "Schlag ins Gesicht" nach GP2-Titel Pierre Gasly: "Schlag ins Gesicht" nach GP2-Titel
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Mercedes-Filmtag in Silverstone
Mercedes-Filmtag in Silverstone
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Mercedes
Alle Formel-1-Autos von Mercedes
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026
Der Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Das Mercedes-Design für 2026
Das Mercedes-Design für 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Mehr Videos
 