Neues F1-Reglement: So wird der Grundstein im Simulator gelegt

(Motorsport-Total.com) - Während die Formel 1 auf eine der bedeutendsten technischen Revolutionen ihrer Geschichte zusteuert, gibt es einen Aspekt, der selten im Rampenlicht steht: die lange Reise, die einer neuen Generation von Autos Gestalt verleiht. Denn eine Revolution wie diese beginnt nicht auf der Strecke: Sie beginnt im Simulator.

© Dynisma Dynisma liefert Simulatoren für die Formel-1-Teams Zoom Download

Lange bevor eine einzige Schraube festgezogen wird oder ein maßstabsgetreues Modell in den Windkanal kommt, nimmt das Auto in der virtuellen Welt, in der CFD und im Simulator Gestalt an.

Hier beginnen die Teams, das Verhalten des Autos, Kompromisse und Designrichtungen vorherzusehen und zu studieren. In diesem frühen Stadium, weit weg von der Strecke, wird ein Großteil des Leistungspotenzials eines Autos bestimmt.

Aber wo fangen die Teams an, wenn sie ein Auto von Grund auf für einen Reglement-Zyklus entwerfen müssen, der so wenig mit dem vorherigen gemeinsam hat?

Paradoxerweise besteht der erste Schritt darin, genau das Reglement zu betrachten, das gerade verlassen wird - in diesem Fall die Ära des Ground-Effects. Die Entwicklung hatte lange im Voraus begonnen und konzentrierte sich zunächst auf erste Konzeptstudien.

Es stimmt zwar, dass es den Teams vor Januar 2025 nicht erlaubt war, im Windkanal an der Aerodynamik der neuen Autos zu arbeiten, aber das bedeutet nicht, dass die Ingenieure in den vorangegangenen Monaten untätig waren.

Die Vorarbeiten hatten lange zuvor begonnen, wobei jeder vom Reglement erlaubte Spielraum genutzt wurde, um den Boden für die 2026er-Revolution zu bereiten. Sobald die ersten Entwürfe der neuen Regeln veröffentlicht wurden, begannen die technischen Abteilungen damit, erste Konzepte in der virtuellen Umgebung zu formen und Ideen voranzutreiben oder zu verwerfen, die ab Januar im Windkanal untersucht werden sollten, um die Grundlagen für die Autos der Zukunft zu legen.

Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026 Video wird geladen… Ein neues Motoren- und Aerodynamikreglement sollen das Racing unberechenbarer enger und spannender machen. Weitere Formel-1-Videos

Doch selbst in einem vollständig erneuerten technischen Zyklus beginnt die Entwicklung immer noch bei einer bekannten Ausgangsbasis, insbesondere im Simulator. Dort dient ein zuvor validiertes Modell als stabile Referenz, an der die Ingenieure schrittweise Modifikationen vornehmen, um zu verstehen, wie sich jede Änderung auf das Verhalten des Autos auswirkt.

Um zu verstehen, wie die Entwicklung eines Formel-1-Autos wirklich beginnt, sprachen unsere Kollegen der italienischen Ausgabe von Motorsport.com mit Dynisma, einem der branchenführenden Unternehmen und Simulatorlieferant für mehrere Formel-1-Teams, und mit Nikhil Garrett, dem Leiter der Fahrsimulation bei Dynisma und einem Ingenieur mit umfassender Formel-1-Erfahrung, einschließlich einer Zeit bei Ferrari.

Das Verständnis des neuen Reglements beginnt im Simulator

"Bei so etwas wie dem neuen Reglement für 2026 kann man, sobald die Regeln verfügbar sind, bereits mit einigen grundlegenden Tests des Fahrzeugkonzepts in der Simulation im Simulator beginnen. Man kann also sein bestehendes Fahrzeugmodell nehmen, zum Beispiel das 2025er-Auto, und dann Dinge wie die Änderungen am Radstand, die ungefähren Änderungen der aerodynamischen Last und neue Antriebscharakteristiken anwenden", erklärt Garrett.

Dies ist in erster Linie eine explorative, analytische Phase, aber hier beginnt die gesamte darauffolgende Arbeit.

Ausgehend von einer bekannten Basis können Ingenieure Modifikationen vornehmen, wie etwa die Reduzierung des aerodynamischen Abtriebs oder die Verkürzung des Radstands, um die Auswirkungen des neuen Reglements vorherzusehen und zu verstehen, wie diese Änderungen die Designentscheidungen prägen werden, sobald die ersten Konzepte Gestalt annehmen.

"Wenn man dann mit dieser Simulationsarbeit beginnt und herausarbeitet, welche Designkompromisse das neue Reglement mit sich bringt und was mehr oder weniger wichtig wird, beginnt man mit dem Fahrzeugdesign. Man entwirft sein erstes Aerodynamik-Paket. Man entwirft sein erstes Aufhängungskonzept."

Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen Fotostrecke

Sobald diese Auswirkungen klar sind und den Ingenieuren einen vollständigen Überblick über die durch die neuen Regeln geformten Bereiche bieten, beginnt parallel dazu die Erforschung von Konzepten, immer noch vollständig in der virtuellen Welt.

Die in dieser Phase produzierten Daten werden schrittweise wieder in das Simulatormodell integriert, wo der Fahrer zusätzliche Tests durchführt, was einen kontinuierlichen Kreislauf der Konzeptverfeinerung aufrechterhält.

"Und dann setzt sich dieser Prozess fort. Wenn die ersten Modelle im Windkanal laufen, erhält man verfeinerte Daten für die Aerodynamik. Also verfeinert man sein Modell erneut damit", so Garrett weiter.

"Man schaut sich an, wie sich das auf die Fahrbarkeit auswirkt, und man durchläuft diesen Kreislauf: das Modell verfeinern, es zur Verfeinerung des Fahrzeugdesigns nutzen und dann zu einem optimierten Fahrzeugdesign in der virtuellen Welt gelangen, das dann bereit ist für den ersten Einsatz auf der Strecke bei den Wintertests."

Auch beim Motor wird mit Basis gestartet

Während die Chassis-Entwicklung 2024 begann - nach der Veröffentlichung der ersten Entwürfe der 2026er-Regeln, die Ende des Jahres auf Wunsch der Teams noch einmal überarbeitet wurden -, hatte die Entwicklung der Power-Unit schon viel früher begonnen.

Das Reglement für die neuen Motoren wurde bereits 2022 finalisiert, was es den Herstellern ermöglichte, die Entwicklung mehrere Saisons früher zu starten und voll vorbereitet für 2026 anzukommen.

Auch hier beginnt die Entwicklung bei einer etablierten Basis: dem Power-Unit-Modell aus dem vorherigen Reglement-Zyklus, dessen Verbrennungsmotor-Architektur als V6 bleibt.

Die Ingenieure implementieren dann die ersten Änderungen, einschließlich des Wegfalls der MGU-H, der Erhöhung der elektrischen Leistung und der für 2026 definierten Leistungsparameter, um das Fundament für die neue Generation von Power-Units zu bauen.

Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026 Video wird geladen… Der SF-26 soll Ferrari wieder an die Spitze bringen, dabei verbindet das Traditionsteam aus Maranello Moderne und Vergangenheit. Weitere Formel-1-Videos

"Auf diese Weise hat man ein Modell, in dessen grundlegende Genauigkeit man bereits ein gewisses Vertrauen hat", sagt Garrett. "Aber es ermöglicht einem, ein Verständnis für die Auswirkungen zu bekommen, die diese Änderungen auf die Fahrzeugleistung haben werden. Und es hilft zu verstehen, wie die neuen Abwägungen bei dem neuen Reglement aussehen."

"Wenn sich das Reglement ändert, erhöht man die elektrische Leistung, man modifiziert die Charakteristiken des Aerodynamik-Pakets. Das ändert die Designkompromisse. Man muss schauen, was man beim neuen Reglement mehr oder weniger prioritär behandeln muss. Zum Beispiel geringen Luftwiderstand oder aerodynamische Effizienz? Welches sind die Designentscheidungen, die den größten Einfluss auf die Gesamtleistung und die Rundenzeit haben können?"

Diese analytische Phase ist essenziell, da sie es den Ingenieuren ermöglicht, Entwicklungsprioritäten zu definieren und erste Einschätzungen zu den Bereichen zu treffen, die die größte Aufmerksamkeit erfordern - insbesondere da Aspekte wie Energiemanagement und Fahrbarkeit zu zwei der wichtigsten Themen im kommenden technischen Zyklus werden.

Dies ist ein Prozess, der ab einem gewissen Punkt parallel zur Chassis-Entwicklung verläuft. Das Ziel ist es, im Hinblick auf das neue Reglement die Parameter zu verstehen, die den größten Einfluss haben werden - von der Reduzierung des Luftwiderstands bis zur aerodynamischen Effizienz - und die Designentscheidungen, die die Gesamtleistung am meisten beeinflussen werden, sowohl in Bezug auf die Rundenzeit als auch auf die Energieeffizienz über lange Distanzen.

"Wenn wir über ein Modell eines neuen Autos sprechen, dann sind die einzigen verfügbaren Daten natürlich die Konstruktionsdaten, CFD-Daten, Windkanal-Daten und Daten vom Motorenprüfstand für den Antriebsstrang. In das Modell, das man hat, bevor das Auto auf die Strecke geht, hat man also ein gewisses Vertrauen", sagt er.

"Die Realität ist jedoch, dass es selbst heute, mit den Daten, die den Teams zur Verfügung stehen, und den hochgenauen Modellen, immer noch kleine Unterschiede gibt zwischen dem, was das Auto tun sollte, und dem, was es in der Realität tut."

Klarheit gibt es erst auf der Strecke

Klar ist: Sobald das Auto in der virtuellen Welt analysiert wurde, kann nur die Strecke das abschließende Feedback liefern, das die Ingenieure benötigen. Der Simulator ermöglicht es den Teams, mit einer hochgradig verfeinerten Basis beim Debüt zu erscheinen, insbesondere wenn er durch fortschrittliche Hardware und robuste, vom Team generierte Daten unterstützt wird, doch die entscheidende Validierung erfolgt immer auf der Strecke.

Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026 Fotostrecke

"Heutzutage ist die Qualität der Daten, über die die Teams verfügen, so hoch, dass man schon vor dem ersten Einsatz des Autos auf der Strecke ein angemessenes Vertrauen hat, dass man das Gesamtverhalten des Autos vorhersagen wird."

"Aber sobald man die ersten realen Daten hat, kann man wirklich sicher sein, dass das Auto gut korreliert und man beginnen kann, es für Dinge wie die Rennwochenendvorbereitung und die Set-up-Arbeit zu nutzen - mit der Gewissheit, dass die Vorhersagen korrekt sein werden, was Zeit an der Strecke spart."