Nach Aston-Martin-Aus: Dan Fallows wird Technischer Direktor bei Racing Bulls

(Motorsport-Total.com) - Die motorsportliche Reise von Dan Fallows geht weiter: Der frühere Aerodynamik-Chef von Red Bull und ehemalige Technikchef von Aston Martin wechselt in dieser Saison zu den Racing Bulls. Dort wird der 52-jährige Brite ab April 2026 die Rolle des Technischen Direktors übernehmen.

In dieser Position wird Fallows direkt an Tim Goss, den Chief Technical Officer bei Racing Bulls, berichten und die Verantwortung für die gesamte technische Ausrichtung des Teams tragen. Die Schwerpunkte seiner Arbeit werden die Bereiche Design, Aerodynamik und Performance sein.

"Ich freue mich sehr, zu VCARB zu stoßen, zu einem spannenden Zeitpunkt für das Team", sagt der Brite. "Es gibt eine klare Vision und eine starke technische Ambition, und ich freue mich darauf, eng mit Tim und dem gesamten Ingenieurteam zusammenzuarbeiten, um die Performance voranzutreiben und das Team weiterhin für die Zukunft aufzubauen."

Dan Fallows mit umfassender Formel-1-Karriere

Fallows blickt zudem auf eine langjährige Erfahrung in der Königsklasse zurück: Der britische Ingenieur begann seine Formel-1-Karriere 2002 als Senior-Aerodynamiker bei Jaguar, wechselte kurzzeitig zum Chassishersteller Dallara, ehe er 2006 zu seinem alten Team zurückkehrte, das inzwischen von Red Bull übernommen worden war.

Dort übernahm der heute 52-Jährige die Leitung der Aerodynamikabteilung und trug entscheidend zu den ersten Podiumsplätzen und Siegen des Teams bei. 2014 wurde Fallows zum Chefingenieur für Aerodynamik ernannt und prägte maßgeblich die Entwicklung des Teams in der Hybrid-Ära.

Im Juni 2021 wurde bekannt, dass Fallows nach einer Freistellung ab April 2022 als Technischer Direktor zu Aston Martin wechseln würde. Nach dem Ausscheiden des ehemaligen Technischen Direktors Andrew Green vor der Saison 2023 übernahm er die Leitung des technischen Teams und verantwortete die Entwicklung des AMR24 und AMR25.

Dan Fallows als "echter Gewinn" für Racing Bulls

Im November 2024 wurde Fallows aufgrund der schwachen Leistungen von Aston Martin in der Saison 2024 von seiner Position als Technischer Direktor abberufen und durch seinen ehemaligen Vorgesetzten Adrian Newey ersetzt. Im April 2025 verließ er Aston Martin.

Nach einer einjährigen Pause kehrt der Brite nun als Technischer Direktor von Racing Bulls in die Formel 1 zurück. "Dan verfügt über ein enormes Erfahrungsspektrum, und sein technisches Verständnis sowie seine Führungsqualitäten werden für das Team ein echter Gewinn sein", sagt Teamchef Alain Permane. "Wir freuen uns, ihn willkommen zu heißen."