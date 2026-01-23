McLaren und Puma: Weltmeister-Team mit neuem Ausrüster

(Motorsport-Total.com) - McLaren Racing hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Puma verkündet. Der deutsche Sportartikelhersteller wird ab der Saison 2026 die gesamte Teamkleidung für das Motorsport-Portfolio des britischen Traditionsrennstalls liefern. Der Deal umfasst neben der Formel 1 auch die Engagements in IndyCar, der F1 Academy und im Sim Racing.

© Puma Oscar Piastri im neuen Puma-Look Zoom Download

Ab 2027 erweitert sich die Partnerschaft zusätzlich um das neue WEC-Hypercar-Programm von McLaren. Damit wird Puma zum exklusiven Ausrüster über sämtliche Rennserien hinweg, in denen das Team aus Woking aktiv ist. Ein umfassendes Paket, das die strategische Bedeutung unterstreicht.

Parallel zur Bekanntgabe wurde der Launch einer neuen Merchandise-Kollektion gestartet. Die Puma x McLaren Racing Lifestyle Collection ist seit dem 20. Januar verfügbar. Die offizielle Replica Collection mit den Team-Outfits folgt am 2. Februar und verspricht authentische Racewear für die Fans.

Zwei Bigplayer spielen zusammen

McLaren CEO Zak Brown zeigt sich begeistert über die neue Zusammenarbeit. "Unser Sport ist in einer unglaublichen Verfassung. Es ist fantastisch zu sehen, wie große Mode- und Lifestyle-Marken nach tiefen und bedeutungsvollen Wegen suchen, um mit unserer wachsenden globalen Fanbasis zu interagieren", so Brown.

Er könne sich keinen besseren Partner als den Sportartikelhersteller Puma vorstellen, um das Fanwear-Portfolio voranzutreiben. "Wir wissen, dass Fans ihre Leidenschaft für unseren Sport auf und neben der Strecke ausdrücken wollen. Pumas innovativer Ansatz bei Design und Kultur wird weltweit aufregende Kollektionen und Erlebnisse bieten."

© Puma McLaren und Puma bringen neue Teamware Zoom Download

Arthur Höeld, CEO von Puma, spricht von einer großen Ehre für das Unternehmen. "Wir sind sehr stolz auf unsere lange und erfolgreiche Geschichte im Motorsport. Über die vergangenen Jahrzehnte haben wir mit einigen der größten Fahrer und Teams der Branche zusammengearbeitet", betonte Höeld.

Puma seit Jahren stark in der Formel 1

Das nächste Kapitel mit McLaren Racing, den amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions von 2025, als neue Partner zu schreiben, sei eine besondere Auszeichnung. "Wir freuen uns auf viele erfolgreiche Rennen und darauf, mit den leidenschaftlichen Fans des Teams zusammenzuarbeiten", so der Puma-Boss.

Mit dem McLaren-Deal reiht sich der britische Rennstall in ein starkes Portfolio ein. Puma ist seit Jahrzehnten im Motorsport aktiv und pflegt unter anderem eine Langzeitpartnerschaft mit Ferrari, die bereits seit 2005 besteht. Zudem ist Puma seit 2024 offizieller Ausstatter der gesamten Formel 1.

Der deutsche Hersteller stattet mittlerweile zahlreiche Teams aus, darunter Aston Martin ab der Saison 2025 sowie Williams und Sauber. Die Erweiterung um den amtierenden Weltmeister McLaren unterstreicht die Ambitionen der Marke aus Herzogenaurach, ihre Vormachtstellung in der Königsklasse weiter auszubauen.

Hohe Erwartungen

Für McLaren endet gleichzeitig die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Ausrüster Castore. Der Vertrag mit dem britischen Label, der auf 30 Millionen Pfund taxiert war, wurde aufgelöst. Damit machte McLaren den Weg für die umfassende Partnerschaft mit Puma frei.

Die Präsentation des neuen McLaren-Boliden für die Saison 2026 ist für den 9. Februar angesetzt. Dann wird auch erstmals das neue Teamkit mit Puma-Branding zu sehen sein. Die Erwartungen an das Titelverteidiger-Team sind hoch, sowohl sportlich als auch kommerziell.