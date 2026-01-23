Formel 1 2026: Audi startet Junioren-Programm mit Allan McNish

(Motorsport-Total.com) - Audi treibt die Vorbereitungen für den Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2026 weiter voran. Das Team aus Hinwil hat nun den offiziellen Start seines Nachwuchsprogramms bekannt gegeben. Unter dem Namen Audi Driver Development Programme sollen künftig die Talente von morgen gezielt gefördert werden.

© Christopher Otto / Motorsport Network Der Audi-Einstieg bedeutet auch eine weitere Chance für den Nachwuchs Zoom Download

Allan McNish übernimmt ab sofort die Leitung der neuen Abteilung. Der Schotte ist dreimaliger Le-Mans-Sieger und ehemaliger Formel-1-Pilot bei Toyota. Er bringt enorme Erfahrung aus verschiedenen Management-Rollen mit und gilt als Experte im Umgang mit jungen Talenten.

Mit diesem Schritt folgt Audi einem bewährten Trend in der Königsklasse. Heutzutage verfügt praktisch jedes etablierte Team über eine eigene Kaderschmiede. Red Bull macht es seit vielen Jahren vor, Mercedes und Ferrari ziehen erfolgreich nach. Auch Alpine und McLaren investieren massiv in junge Talente.

Juniorprogramm unabdingbar

Für einen Hersteller wie Audi ist eine solche Akademie daher eine logische Verpflichtung. Wer langfristig an der Spitze mitfahren will, braucht einen eigenen Unterbau. Das gilt nicht nur für das Cockpit, sondern für die gesamte Organisation. Audi setzt hierbei auf einen ganzheitlichen Ansatz für die Zukunft.

Das Programm beschränkt sich nämlich nicht nur auf die Ausbildung von Rennfahrern. Auch junge Designer, Ingenieure und Mechaniker sollen gezielt gefördert werden. Audi möchte eine Kultur der Präzision und Leistung von Grund auf im Team verankern. Die Talente werden direkt in die Prozesse integriert.

Die jungen Fahrer erhalten ein umfassendes Training unter professioneller Anleitung. Der Lehrplan umfasst die Performance auf der Strecke sowie die technische Entwicklung. Auch Aspekte wie die körperliche Fitness werden intensiv betreut. Medienarbeit und Marketing spielen ebenfalls eine zentrale Rolle.

Große Verantwortung für die Zukunft

Allan McNish sieht in seiner neuen Aufgabe eine große Ehre und Verantwortung und betont die Philosophie des Vorsprungs durch Technik, die auch für Menschen gelten muss. Gesucht werden nicht nur schnelle Piloten, sondern intelligente Teamplayer. Diese sollen die Grundpfeiler für das neue Team bilden.

© Motorsport Images Allan McNish übernimmt die Leitung des Projekts Zoom Download

Laut McNish geht es darum, Potenzial in messbare Präzision auf der Weltbühne zu verwandeln. Der Fokus liegt auf Widerstandsfähigkeit und einer klaren mentalen Ausrichtung. Die erste Generation an Talenten soll zeitnah identifiziert werden. Das Projekt ist für den Standort Hinwil auf mehrere Jahre angelegt.

Teamchef Jonathan Wheatley unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Investments. Das Programm sei ein klarer Beweis für das langfristige Engagement der Marke. Das Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 ein siegfähiges Team geformt zu haben. Die Jugendförderung bildet dafür eine der wichtigsten Säulen.

Audi-DNA soll vermittelt werden

Die Anbindung an das Team ermöglicht einen engen Austausch mit den Technikern. Die Junioren erhalten Zugang zu modernsten Ressourcen und Simulatoren. Sie werden von Anfang an in die DNA der Marke Audi eingeführt. Das soll den Übergang in die Königsklasse des Motorsports deutlich erleichtern.

Die Auswahlprozesse beginnen bereits im Kartsport und in den kleineren Formel-Serien. Audi möchte einen klaren Weg bis an die Spitze des Motorsports ebnen. Die Zusammenarbeit mit Experten soll die Qualität der Ausbildung garantieren. So will man sich gegen die etablierte Konkurrenz nachhaltig behaupten.

Der offizielle Einstieg von Audi erfolgt zur Saison 2026 mit dem neuen Reglement. Bis dahin soll das Grundgerüst des Teams vollständig einsatzbereit sein. Die neue Nachwuchsabteilung ist ein weiterer Baustein in diesem komplexen Puzzle. Das Team baut seine Strukturen in der Schweiz stetig weiter aus.