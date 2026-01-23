  • 23. Januar 2026 · 18:17 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Norman Fischer, Co-Autor: Filip Cleeren

Flavio Briatore: Mercedes-Motor war die einzige Bedingung für meine Rückkehr!

Für Flavio Briatore war klar, dass er nur zu Alpine zurückkehren würde, wenn man die eigene Motorenabteilung zugunsten eines Mercedes-Antriebs schließt

(Motorsport-Total.com) - In dem Moment, in dem Flavio Briatore ab 2024 wieder eine Rolle bei Alpine spielte, war das Aus für das Motorenwerk in Viry-Chatillon besiegelt. Denn wie der Italiener verrät, wäre er ohne Wechsel zu Kundenaggregaten von Mercedes nicht zum Team zurückgekehrt: "Die einzige Bedingung für mich, dem Team beizutreten, war ein Mercedes-Motor", sagt er.

Foto zur News: Flavio Briatore: Mercedes-Motor war die einzige Bedingung für meine Rückkehr!

© Getty Images Europe

Flavio Briatore hat wenig Vertrauen in seine eigenen Mitarbeiter Zoom Download

"Es gab keinen Plan B, es gab nur diesen einen Plan. Ich wollte unbedingt einen Mercedes-Motor. Das war der einzige Weg für eine Rückkehr", so Briatore. Denn: "In so einem Moment musst du mit den besten Leuten zusammenarbeiten." Und das scheinen für ihn nicht die Mitarbeiter von Renault zu sein.

Vertrauen hatte der Italiener in seine Mitarbeiter nach den vergangenen Jahren anscheinend nicht, sodass Renault sein Motorenprogramm für 2026 trotz langer Vorentwicklung streichen musste.

2025 mit Absicht "Scheiße gefressen"

Für Briatore war der Motor in den vergangenen Jahren der große Schwachpunkt. "Selbst wenn wir das Auto von 2025 weiterentwickelt hätten, wären wir vielleicht am Ende Neunter geworden, weil wir drei bis vier Zehntel Rückstand durch den Motor hatten."

"Bei jedem Rennen fragte ich: Dieses Rennen? Vier Zehntel. Dieses Rennen? 3,5 Zehntel. Dieses Rennen? Fünf Zehntel. Und letztes Jahr lagen innerhalb von drei Zehnteln 14 Autos." Für Briatore ein untragbarer Zustand.

Das Alpine-Design für 2026

"Anstatt also anzufangen, das 2025er Auto zu verbessern - der Motor wäre sowieso derselbe geblieben -, dachte ich: Vergesst es einfach. Lasst uns jedes Rennen Scheiße fressen."

Die Konsequenz war der klare letzte Platz in der Konstrukteurswertung, fast 50 Punkte hinter dem Vorletzten Sauber. "Manchmal war es ein bisschen zu viel [Scheiße]", muss er zugeben. "Aber wir haben die Entwicklung für 2025 gestoppt und alles in 2026 gesteckt."

Motor keine Ausrede mehr

"Im Grunde hatten wir das 2026er-Auto am 1. oder 2. Januar [2025] im Windkanal. Wir haben das Modell nie herausgenommen. Wir haben also mindestens drei bis vier Monate Vorsprung gegenüber allen anderen. Und jetzt haben wir die Power", betont er.

"Wenn ich jetzt zu den Rennen komme, werde ich zumindest nicht mehr fragen, wie viele Zehntel wir im Nachteil sind. Niemand spricht mehr über den Motor. Niemand spricht mehr über das Getriebe", sagt Briatore, der auch mit keinem anderen Hersteller außer Mercedes für eine Zusammenarbeit sprechen wollte.

Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine

"Ich will die Diskussion mit den Besten führen. Am Zweitbesten habe ich kein Interesse", winkt er ab.

Der Motor ist für ihn nun keine Ausrede mehr, sollten die Ergebnisse ausbleiben. "Jetzt liegt es an unserem Engineering; wir müssen uns zusammenreißen, um die Aerodynamik an das Auto zu bringen, und danach sind die Fahrer dran", stellt der Italiener klar und sieht sich natürlich auch selbst in der Pflicht.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Sollte Alpine wieder hinterherfahren, dann hätte er einen schlechten Job gemacht. Doch was wäre ein guter? Diesbezüglich hält er die Erwartungen erstaunlich niedrig. "Ein guter Job bedeutet, jedes Rennen darum zu kämpfen, in den Punkten zu sein, in jedem Rennen unter den ersten sechs, sieben zu landen." Und wenn bei anderen etwas schiefgeht, dann vielleicht noch etwas höher.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Neue Zeitrechnung: Alpine zeigt Design des A526 mit Neue Zeitrechnung: Alpine zeigt Design des A526 mit Mercedes-Power
Fotostrecke: Die Designs der Formel-1-Autos 2026 Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Fotostrecke: Das Alpine-Design für 2026 Das Alpine-Design für 2026
Fotostrecke: Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Die Lackierung von Alpine in der Formel-1-Saison 2026
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026

Der SF-26 soll Ferrari wieder an die Spitze bringen, dabei verbindet das...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Die ersten Fahrten der neuen Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Overalls und Helmdesigns der Ferrari-Fahrer 2026
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Alle Formel-1-Autos von Renault/Alpine
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Das Alpine-Design für 2026
Das Alpine-Design für 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Beendet der neue Ferrari SF-26 den Hamilton-Fluch? | F1 Talk 2026
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke erzielte Rolf Stommelen am 01.08.1976 seinen letzten WM-Punkt?

Silverstone Le Castellet Melbourne Nürburgring
Formel-1-Quiz
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker