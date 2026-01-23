Ferrari SF-26 vorgestellt: Letzte Chance für Lewis Hamilton?

(Motorsport-Total.com) - Ist dieser Bolide das Auto, das Ferraris inzwischen fast 20-jährige Durststrecke endlich beendet? Die Scuderia hat am Freitag den SF-26 von Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt.

Das neue Auto aus Maranello wurde am Vormittag im Rahmen eines Videos präsentiert. Im weiteren Verlauf des Tages soll auf der hauseigenen Strecke in Fiorano zudem noch ein Shakedown stattfinden, bei dem der SF-26 seine ersten Kilometer absolviert.

Frederic Vasseur erklärt: "Dieses Auto ist das Ergebnis einer enormen Teamleistung und steht für den Beginn einer völlig neuen Reise, die auf anderen Regeln basiert und zwangsläufig eine Reihe von Unbekannten mit sich bringt." Das Team sei "mehr denn je geeint", so der Teamchef.

Technikchef Loic Serra ergänzt: "Die Entwicklung des SF-26-Projekts erforderte von uns die Anpassung an einen völlig neuen regulatorischen Rahmen. Wir haben viel Zeit in die Konzeptphase investiert, um so viel wie möglich vom neuen regulatorischen und technischen Kontext zu erfassen."

"Außerdem mussten wir sicherstellen, dass die Architektur des Autos uns genügend Flexibilität für die Entwicklung während der Saison lässt. In diesem Umfeld sind Effizienz und die Integration von Funktionen wie aktiver Aerodynamik von entscheidender Bedeutung", so Serra.

Mit neuem Look zu alten Erfolgen?

Zum Design des neuen Autos teilt Ferrari in einer Pressemitteilung mit: "Die Lackierung dieser Saison verbindet die Vergangenheit und Gegenwart von Ferrari, während das Team in eine neue technische Ära eintritt."

"Sie dient als wichtigstes visuelles Element der Kontinuität und weist gleichzeitig bedeutende Neuerungen gegenüber der jüngeren Geschichte der Scuderia Ferrari auf. Eines der auffälligsten Merkmale ist die Rückkehr zu glänzendem Lack nach sieben Saisons mit matter Lackierung."

"Die Farbe 'Rosso Scuderia 2026' ist heller und intensiver und hat einen auffälligen, markanten Look, der von der Sonderlackierung in Monza im Jahr 2025 inspiriert ist. Die Farbe steht auch in Kontinuität mit dem Rot, das um die Jahrtausendwende verwendet wurde, und bekräftigt die Kernwerte von Ferrari: Leidenschaft, Mut und Identität."

"Neben dem Rot übernimmt das Weiß, das in der Vergangenheit sparsam, aber markant eingesetzt wurde, eine neue Rolle. Es wird im Cockpitbereich und auf der Motorabdeckung eingesetzt und sorgt für einen starken, ausgewogenen visuellen Kontrast, der das Auto sofort erkennbar macht", heißt es.

Endlich wieder ein WM-Titel für Ferrari?

Ferrari legt große Hoffnungen in den neuen Boliden. Im Vorjahr stellte man die Entwicklung des SF-25 früh ein, um sich komplett auf den SF-26 konzentrieren zu können. Die Scuderia möchte bestmöglich in die neue Regelära der Formel 1 starten.

Der letzte WM-Titel in Maranello liegt mittlerweile 18 Jahre zurück. 2008 gewann Ferrari zuletzt die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, der letzte Ferrarititel durch Kimi Räikkönen liegt sogar noch ein Jahr länger zurück - und damit inzwischen fast zwei Jahrzehnte.

Seitdem scheiterten unter anderem Fahrer wie Fernando Alonso oder Sebastian Vettel bei dem Versuch, Ferrari wieder zum Weltmeister zu machen. Auch die Debütsaison von Lewis Hamilton verlief im vergangenen Jahr alles andere als optimal.

Der siebenmalige Champion wurde lediglich WM-Sechster und holte in 24 Anläufen keinen einzigen Podestplatz. Teamkollege Leclerc, der 2026 bereits in seine achte Saison mit Ferrari geht, blieb im Vorjahr ebenfalls ohne Grand-Prix-Sieg und wurde WM-Fünfter.

Für beide Fahrer könnte 2026 daher ein richtungsweisendes Jahr werden. Einige Beobachter vermuten, dass Leclerc sich nach Alternativen zur Scuderia umschauen könnte, wenn Ferrari auch in diesem Jahr wieder kein WM-fähiges Auto haben sollte.

Die letzte Chance für Lewis Hamilton?

Bei Hamilton wird bereits seit dem vergangenen Jahr über einen kompletten Rücktritt aus der Formel 1 spekuliert. Sollte die Leistungskurve bei ihm im zweiten Ferrari-Jahr nicht nach oben zeigen, gehen mehrere Experten davon aus, dass es seine letzte Saison in der Königsklasse sein könnte.

Hamilton selbst erklärt: "Die Saison 2026 stellt für alle eine enorme Herausforderung dar, wahrscheinlich die größte Regeländerung, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Wenn eine neue Ära beginnt, dreht sich alles um Entwicklung, Wachstum als Team und das Voranschreiten in die gleiche Richtung."

"Als Fahrer war es eine besonders faszinierende Herausforderung, von Anfang an an der Entwicklung eines so anderen Autos beteiligt zu sein und eng mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um eine klare Richtung für das Auto festzulegen", berichtet er.

"Aus technischer Sicht wird es ein äußerst wichtiges Jahr, in dem der Fahrer eine zentrale Rolle beim Energiemanagement spielt, die neuen Systeme versteht und zur Entwicklung des Autos beiträgt. Es ist eine Herausforderung, der wir uns als Team gemeinsam stellen", so Hamilton.