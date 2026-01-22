  • 22. Januar 2026 · 13:22 Uhr

    von Christopher Otto, Co-Autor: Filip Cleeren

Underdog Red Bull? Laurent Mekies hofft auf schnelle Fortschritte

Red Bull startet als Außenseiter in die Formel-1-Saison 2026. Teamchef Laurent Mekies hofft, Max Verstappen mit schnellen Fortschritten zu überzeugen

(Motorsport-Total.com) - Red Bull startet mit dem eigenen Antrieb als Außenseiter in die neue Formel-1-Saison. Teamchef Laurent Mekies hofft, Max Verstappen mit der Entwicklung überzeugen zu können. Der viermalige Weltmeister hat klare Leistungsziele im Vertrag. Sollte Red Bull zu weit zurückliegen, könnte das die Zukunft des Niederländers beeinflussen.

Foto zur News: Underdog Red Bull? Laurent Mekies hofft auf schnelle Fortschritte

© Getty Images Europe

Laurent Mekies im Gespräch mit Max Verstappen Zoom Download

Mekies betont, dass Verstappen voll hinter dem Projekt steht. "Max geht das Risiko mit uns ein. Er weiß, dass man manchmal fällt, wenn man Risiken eingeht. Er ist sich der Herausforderung bewusst und lebt für den Motorsport", sagt der Teamchef. "Max will ein schnelles Auto. Die beste Möglichkeit, ihn zu überzeugen, ist ihm ein schnelles Auto zu geben."

Der Anfang der Saison wird von großer Entwicklung geprägt sein. Mekies erwartet drei- bis fünfmal mehr Updates als in den letzten Jahren. "Hoffentlich verändert sich die Reihenfolge dadurch", sagt er. Die FIA hat zudem Mechanismen eingebaut, die Nachzüglern Zugeständnisse bieten.

Wieder technische Aufholjagd?

Verstappen hatte nach Gesprächen mit Mercedes seine Zukunft bei Red Bull bekräftigt. Sollte das Team aber zu weit zurückliegen, könnten die Gerüchte wieder aufkommen. "Vielleicht haben wir nicht von Anfang an das richtige Niveau", gibt Mekies zu. "Aber er wird die Entwicklungsrichtung sehen, die hoffentlich stark genug ist."

Dass Red Bull in der Lage ist, sich zu verbessern, hat das Team in der zweiten Hälfte der Saison 2025 gezeigt. Damals konnte man die größten Performance-Probleme in den Griff bekommen. "Das war für Max wichtiger als der Titel", ist sich Mekies sicher. Diese Fähigkeit wird in der neuen Saison entscheidend sein.

Foto zur News: Underdog Red Bull? Laurent Mekies hofft auf schnelle Fortschritte

© Red Bull Content Pool

Underdog? Red Bulls Rolle 2026 wird sich zeigen Zoom Download

Die ersten Rennen werden zeigen, wie weit Red Bull wirklich zurückliegt. Mekies ist sich der Herausforderung bewusst. "Wir sind ein neues Team als Hersteller. Das ist eine riesige Aufgabe", sagt er. "Aber wir haben die richtigen Leute und die richtige Struktur. Wir werden kämpfen."

Red Bull muss Verstappen überzeugen

Für Verstappen wird es darauf ankommen, ob er sieht, dass das Team auf dem richtigen Weg ist. Der Niederländer hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er Geduld haben kann. Aber er will auch siegen. "Wenn wir ihm zeigen können, dass wir die schnellste Kombination aus Chassis und Antrieb bauen können, wird er bleiben", ist Mekies überzeugt.

Die Saison 2026 wird für Red Bull eine der größten Herausforderungen der Teamgeschichte. Aber Mekies ist zuversichtlich. "Wir haben schon so viel erreicht. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen", sagt er. "Und ich bin sicher, dass wir das schaffen werden."

