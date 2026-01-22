  • 22. Januar 2026 · 19:32 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Premiere im Stream: Ferrari zeigt den SF-26 für die Saison 2026

Ferrari stellt am Freitag (23. Januar) sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2026 vor - Fans können die Präsentation des Ferrari SF-26 in einem Stream mitverfolgen

(Motorsport-Total.com) - Nachdem Mercedes am Donnerstag sein neues Formel-1-Auto für die Saison 2026 gezeigt hat, ist am Freitag Ferrari an der Reihe. Die Scuderia wird den Ferrari SF-26 von Lewis Hamilton und Charles Leclerc ab 11:30 Uhr MEZ in einem Stream präsentieren.

Foto zur News: Premiere im Stream: Ferrari zeigt den SF-26 für die Saison 2026

© Getty Images

2025 zeigte Ferrari sein Design beim großen Formel-1-Launchevent in London

Während einige Teams vor einer neuen Saison lediglich das Design des neuen Boliden zeigen, handelt es sich bei Ferrari um das echte Auto. Denn die Scuderia wird am Freitag direkt auch noch einen Shakedown auf der hauseigenen Strecke in Fiorano veranstalten.

Der Ferrari-Launch 2026

Video wird geladen…

Viele Experten rechnen damit, dass die Formel-1-Saison 2026 ein Schicksalsjahr für Lewis Hamilton wird. Der Rekordweltmeister geht nach einer enttäuschenden ersten Saison bei der Scuderia ohne Podium in sein zweites Ferrari-Jahr.

Sollte Hamilton auch 2026 hinter den Erwartungen bleiben, gehen viele Beobachter davon aus, dass es seine letzte Saison in der Königsklasse sein könnte. Der siebenmalige Champion feierte im Januar bereits seinen 41. Geburtstag.

Auch für Teamkollege Charles Leclerc könnte die Saison 2026 zumindest richtungsweisend sein. Der Monegasse geht bereits in seine achte Ferrari-Saison und hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass der WM-Titel mit der Scuderia sein großer Traum ist.

Die Designs der Formel-1-Autos 2026

Sein bislang bestes Ergebnis ist der Vizetitel in der Saison 2022, die vergangene Saison schloss er sieglos auf dem fünften WM-Rang ab. Sollte es auch 2026 wieder nicht mit der Weltmeisterschaft klappen, können sich auch bei ihm einige Experten einen Abschied aus Maranello vorstellen.

Ferrari wartet inzwischen seit 18 Jahren auf einen WM-Titel in der Formel 1. Zuletzt gewann man 2008 die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, der letzte Fahrertitel durch Kimi Räikkönen stammt sogar noch aus der Saison 2007.

Die Entwicklung des SF-25 stellte Ferrari im vergangenen Jahr früh ein, um sich frühzeitig komplett auf das Auto für die neue Formel-1-Ära ab 2026 zu konzentrieren. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob sich dieser Plan auszahlt.

