Papaya-Regeln bleiben: Andrea Stella verteidigt umstrittenes Konzept

(Motorsport-Total.com) - McLaren wird auch in der Formel-1-Saison 2026 an den umstrittenen "Papaya-Regeln" festhalten. Das bestätigte Teamchef Andrea Stella bei den Autosport Awards. Die internen Richtlinien, die das Verhalten der Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri auf der Strecke regeln, bleiben damit weiterhin ein zentraler Bestandteil der Teamphilosophie.

McLaren-Teamchef Andrea Stella setzt weiterhin auf die umstrittenen Papaya-Rules

"Es gibt in der Formel 1 nichts, das man einfach zu den Akten legt", erklärte Stella. "Man muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, überprüfen und Wege finden, es besser zu machen." Diese Haltung gelte auch für die Zusammenarbeit mit den Fahrern. "Wir haben mit Lando und Oscar nach der Saison und weiterhin bestätigt, dass die Prinzipien Fairness, Gleichheit und Sportsgeist die Basis sind. So wollen wir bei McLaren Rennen fahren."

Die Regeln waren in der abgelaufenen Saison häufig Gesprächsthema, da McLaren regelmäßig um Siege mitfahren konnte. Fans diskutierten lebhaft, ob die Vorgaben starr seien oder situativ angepasst würden. Stella betonte, dass die Grundsätze die Kultur des Teams widerspiegeln würden. "Das ist die Art und Weise, in der wir uns als McLaren Racing am besten repräsentiert fühlen - genauso wie Lando und Oscar."

Prinzip steht nicht zur Debatte

Austin-Crash: In diesem Fall haben die Papaya-Regeln nicht funktioniert

Gleichzeitig schloss der Teamchef nicht aus, dass es in Details Anpassungen geben könnte. "Wenn wir einen Weg finden, dasselbe einfacher und schlanker zu tun, mit weniger Aufwand für alle, ist das eine wichtige Verbesserung für die Zukunft." Eine vollständige Abkehr von den Prinzipien stehe aber nicht zur Debatte.

Die Regeln waren 2025 eingeführt worden, um klare Vorgaben für den Umgang der Teamkollegen im Rennen zu schaffen. Kritiker warfen McLaren vor, damit die Spannung im Duell der Fahrer zu nehmen. Das Team argumentiert hingegen, die Regeln würden für Transparenz und Fairness sorgen.

Wie genau die Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden, bleibt aber weiterhin eine interne Angelegenheit. Stella machte deutlich, dass man auch 2026 nicht jeden Schritt öffentlich erklären werde. "Wir werden weiterhin im Hintergrund arbeiten und unsere Prozesse optimieren", so der Teamchef. "Aber die philosophische Basis bleibt bestehen."

Regeln klar, aber Umsetzung mitunter schwierig

Für die Fahrer bedeutet das, dass sie sich weiterhin an die Absprachen halten müssen. Sowohl Norris als auch Piastri hatten im Laufe der Saison betont, mit den Regeln gut arbeiten zu können. Gleichzeitig wurde aber auch klar, dass die Umsetzung im Rennen nicht immer einfach ist.

Zwei gleichwertige Teamkollegen zu managen ist immer ein Drahtseilakt

Mit der Bestätigung der Regeln setzt McLaren weiter auf Kontinuität in der Fahrerpaarung. Sowohl Norris als auch Piastri haben langfristige Verträge beim Team. Die klare Ansage von Stella zeigt, dass man auch in der Teamführung auf Stabilität setzt.

Wie erfolgreich der Ansatz ist, wird sich in der neuen Saison zeigen. Dann wird sich erweisen, ob McLaren mit den bestehenden Strukturen weiter an der Spitze mitfahren kann. Die Konkurrenz wird jedenfalls genau beobachten, wie sich die Regeln in der Praxis auswirken.

Für die Fans bleibt die Diskussion um die Papaya-Regeln damit weiterhin spannend. Während einige die klare Linie des Teams loben, kritisieren andere die Vorgaben als zu starr. McLaren scheint von dieser Debatte aber unbeeindruckt. Man setzt weiterhin auf den eingeschlagenen Weg - und will diesen nun weiter verfeinern.