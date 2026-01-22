Neuer Sponsor inklusive: Mercedes zeigt W17 für die Formel-1-Saison 2026

(Motorsport-Total.com) - Der große Launch des Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026 findet erst am 2. Februar statt. Bereits am Donnerstag hat Mercedes jedoch erste Bilder und das Design des diesjährigen Boliden vorgestellt - und dabei auf bewährte Farben gesetzt.

© Mercedes Das Design des Mercedes W17 für die Formel-1-Saison 2026 Zoom Download

Der Rennstall selbst spricht von einer "auffälligen" Lackierung, "die ein kühnes Statement für Identität und Evolution setzt". Erneut handle es sich um eine Mischung aus dem "ikonischen Mercedes-Silber" und dem "tiefen Schwarz", das das Team seit einigen Jahren verwendet.

Teamchef Toto Wolff erklärt: "Die Formel 1 wird 2026 eine bedeutende Veränderung erleben, und wir sind auf diesen Übergang vorbereitet. Das neue Reglement erfordert Innovation und absolute Konzentration in allen Performance-Bereichen."

"Die Veröffentlichung der ersten Bilder des W17 ist lediglich der nächste Schritt in diesem Prozess. Sie steht für die kontinuierlichen gemeinsamen Anstrengungen unserer Teams in Brixworth und Brackley. Wir werden in den kommenden Monaten weiter hart daran arbeiten", so Wolff.

Neue Partnerschaft mit Microsoft

Bereits vor der Veröffentlichung der Bilder gab Mercedes am Donnerstagvormittag eine neue Partnerschaft mit Microsoft bekannt. Das amerikanische Technologieunternehmen war in den vergangenen Jahren Sponsor von Alpine, nun ist das bekannte Logo groß auf dem Mercedes und den Rennanzügen der Piloten zu sehen.

In einer Pressemitteilung spricht Mercedes von einer mehrjährigen Partnerschaft und erklärt: "Durch diese Zusammenarbeit werden die Technologien von Microsoft zum Kernstück des Rennteams. Mit dieser neuen Zusammenarbeit wollen die Unternehmen Effizienzsteigerungen und Innovationen vorantreiben, um die Performance zu steigern."

Mercedes gehe eine Partnerschaft mit Microsoft ein, "um die Leistungsfähigkeit der bewährten Cloud- und KI-Technologien in allen Unternehmensbereichen - von der Fabrik bis zur Rennstrecke - zu nutzen", heißt es vom Rennstall.

"Unser Sport wird von denen vorangetrieben, die durch Innovation führend sind", sagt Toto Wolff und erklärt: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Microsoft, einem der weltweit führenden Technologieunternehmen, dessen Name gleichbedeutend mit bahnbrechenden Innovationen ist."

Mercedes setzt weiter auf Russell und Antonelli

Bei den Fahrern setzt Mercedes 2026 erneut auf George Russell und Kimi Antonelli. Während der 19-jährige Italiener erst in seine zweite Saison in der Königsklasse startet, steht Russell bereits vor seiner achten Formel-1-Saison und seiner fünften bei Mercedes.

Der inzwischen 27-Jährige feierte 2019 zunächst mit Kundenteam Williams sein Debüt in der Königsklasse und erzielte dort in drei Jahren einige Achtungserfolge. Unter anderem stand er 2021 beim Abbruchrennen in Spa als Zweiter auf dem Podium.

Das ist der neue Mercedes W17 Video wird geladen… Weitere Formel-1-Videos

2022 gewann er gleich in seiner ersten Mercedes-Saison den Grand Prix in Brasilien und beendete das Jahr als WM-Vierter. Inzwischen steht Russell bei insgesamt fünf Grand-Prix-Siegen, sieben Polepositions und 24 Podestplätzen.

2026 soll nach den Hoffnungen von Mercedes das erste Jahr sein, in dem der Brite auch um den WM-Titel mitkämpfen kann. Ob das klappt, hängt maßgeblich davon ab, wie schnell der neue W17 sein wird.

Teamkollege Antonelli stieg nach nur einer Formel-2-Saison im vergangenen Jahr in die Königsklasse auf und wurde bei Mercedes Nachfolger von Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechselte. In seiner Debütsaison holte Antonelli drei Podestplätze und landete am Ende auf dem siebten WM-Rang.