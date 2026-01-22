  • 22. Januar 2026 · 09:11 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Mercedes befördert F1-Academy-Champion Doriane Pin

Mercedes hat F1-Academy-Champion Doriane Pin als neue Entwicklungsfahrerin bestätigt - 2024 stieß sie zunächst im Nachwuchsprogramm zu den Silberpfeilen

(Motorsport-Total.com) - Doriane Pin darf sich über eine neue Aufgabe bei Mercedes freuen. Nachdem die 22-jährige Französin im vergangenen Jahr den Titel in der F1-Academy gewann, haben die Silberpfeile sie vor der Formel-1-Saison 2026 offiziell zur Entwicklungsfahrerin befördert.

Foto zur News: Mercedes befördert F1-Academy-Champion Doriane Pin

© Mercedes

Die neue Mercedes-Entwicklungsfahrerin Doriane Pin

Das Team erklärt dazu in einer Pressemitteilung: "Als Entwicklungsfahrerin wird sie Teil des Fahreraufgebots sein, das ins Entwicklungsprogramm im Simulator und weitere Aktivitäten in der Fabrik sowie an der Rennstrecke involviert ist."

Zudem soll Pin in ihrer neuen Rolle bei mehreren Grands Prix in der Saison 2026 vor Ort dabei sein und auch abseits der Formel 1 "als Unterstützung und Ansprechpartnerin für die F1-Academy-Fahrerin des Teams fungieren", teilt Mercedes mit.

Darüber hinaus soll Pin 2026 auch Renneinsätze in einer anderen Serie bestreiten. Wie ihr Programm genau aussehen wird, möchte Mercedes in absehbarer Zeit bekannt geben. Pin selbst erklärt: "Ich bin sehr stolz und dankbar, die Rolle der Entwicklungsfahrerin bei Mercedes zu übernehmen."

Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen

"Die letzten zwei Jahre im Nachwuchsprogramm haben mich als Fahrerin weitergebracht, und diese Aufgabe ist ein fantastischer nächster Schritt in meiner Karriere. Ich freue mich darauf, weiterhin mit allen in Brackley und Brixworth zusammenzuarbeiten und mich auf zukünftige Chancen vorzubereiten - sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke."

Pin war 2024 ins Nachwuchsprogramm von Mercedes aufgenommen worden und absolvierte im selben Jahr ihre erste Saison in der F1-Academy, die sie mit drei Siegen auf dem zweiten Platz hinter Meisterin Abbi Pulling beendete. Ein Jahr später gewann sie den Titel in der Frauenserie.

Von der F1-Academy abgesehen ging Pin unter anderem bereits in der LMP2-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und dort auch bei den 24 Stunden von Le Mans an den Start. Parallel zu ihrem F1-Academy-Programm startete sie in den vergangenen beiden Jahren außerdem in verschiedenen Formel-Regional-Meisterschaften.

Wer für Mercedes 2026 in der F1-Academy an den Start geht, das ist aktuell noch nicht bekannt.

