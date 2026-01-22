Mattia Binotto fürchtet Motorennachteil für Audi beim Debüt in 2026

(Motorsport-Total.com) - Audi-Formel-1-Chef Mattia Binotto rechnet damit, dass sein Team in der kommenden Saison 2026 im Vergleich zu etablierten Konkurrenten zunächst einen unterlegenen Antrieb haben wird. Die Ingolstädter werden dann ihr Debüt als Formel-1-Team und Motorenlieferant geben.

Der Einstieg erfolgt nach der Übernahme des Sauber-Teams und fällt mit einer der größten Regeländerungen der Geschichte zusammen. Die 2026er Autos erhalten ein leichteres und kleineres Chassis. Die Leistung der Power-Units wird fast zu gleichen Teilen zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor aufgeteilt.

Diese drastischen Änderungen machen eine Vorhersage der Hackordnung unmöglich. Dennoch wird erwartet, dass die etablierteren Teams stark starten werden. Das gilt insbesondere für Mercedes, das den letzten Motorenwechsel 2014 dominierte. Auch Ferrari und Honda haben mehr Erfahrung.

Erfahrungsvorsprung der anderen wird sich auswirken

Binotto rechnet daher damit, dass dies eine entscheidende Rolle spielen wird. "Sie haben die meiste Erfahrung, sie sind eine eingespielte Organisation", sagte er bei Audis Saisonpräsentation in Berlin. "Wenn ein Team oder Hersteller in der Vergangenheit großartig war, wird er auch in Zukunft großartig bleiben."

Der Italiener bezeichnete es als sehr schwierige Herausforderung. "Ich erwarte also nicht, dass unser Antriebsstrang von Anfang an der beste sein wird. Das wäre unmöglich, das wäre unrealistisch. Aber wir sind auf unserem Weg und müssen uns auf uns selbst konzentrieren", so Binotto weiter.

Ein Bereich, der Audi laut Binotto zurückhalten könnte, ist das Drama um das Verdichtungsverhältnis. Angeblich haben Mercedes und Red Bull Ford eine Lücke im Reglement gefunden. Messungen des von 18:1 auf 16:1 reduzierten Verdichtungsverhältnisses sollen erst nach dem Arbeitszyklus erfolgen.

Der ewige Kampf um die Lücken im Reglement

Mercedes und Red Bull Ford sollen Pleuel-Materialien verwenden, deren thermische Ausdehnungseigenschaften bei Betriebstemperatur zu einer Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses führen. "Das ist der Kampf in der Formel 1, das ist Teil unseres Jobs", kommentierte Binotto die Gerüchte.

Er wisse nicht, ob es wahr sei. "Im Moment gibt es nur Gerüchte, dass Mercedes einen Motor so konstruiert haben könnte, dass das Verdichtungsverhältnis bei heißen Bedingungen höher sein kann. Aber das muss nicht ich beweisen", sagte der Audi-Verantwortliche.

Sollten sich die Gerüchte als wahr erweisen, würde dies einen erheblichen Leistungsunterschied bedeuten. "Wenn es real ist, ist es sicherlich ein signifikanter Abstand in Bezug auf Leistung und Rundenzeit. Das würde auf der Strecke sicherlich einen Unterschied machen", erklärte der ehemalige Ferrari-Teamchef.

Geduld ist gefragt

Trotzdem ist Binotto zuversichtlich, dass Audi eines Tages an der Spitze der Formel 1 stehen kann. Das Ziel sei es, dies in der fünften Saison des Teams zu erreichen. "Ich denke, wir haben alle Mittel, um eines Tages erfolgreich zu sein und auch beim Antrieb zur Benchmark zu werden", sagte er.

Die Aufgabe sei klar definiert. "Unsere Aufgabe ist es, bis 2030 erfolgreich zu sein. Das mag als ein langer Weg erscheinen, aber das ist es nicht. Es ist morgen oder übermorgen und wir sind wirklich auf uns selbst fokussiert und bleiben bescheiden", erklärte Binotto den Zeitplan.

Er rechnet mit Problemen und Zuverlässigkeitsproblemen. "Aber was für mich am meisten zählen wird, ist wieder, dass das Team richtig reagiert", so Binotto. Jeder Stein müsse umgedreht werden, um aus den Problemen zu lernen und die Fähigkeit zum Fortschritt zu zeigen.