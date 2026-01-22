Keine Wiederholung von 2014? Red Bull sieht Aero als Risiko

(Motorsport-Total.com) - Im Vorfeld der neuen Formel-1-Ära stellt sich die Frage, wo alle Teams und Hersteller stehen und was der größte Leistungsunterschied sein wird. FIA-Einsitzer-Direktor Nikolas Tombazis äußerte die Erwartung, dass der Verbrennungsmotor 2026 weitgehend die Hackordnung bestimmen wird.

Ben Hodgkinson, Direktor von Red Bull Ford Powertrains, teilt diese Ansicht teilweise, aber nicht vollständig. Er räumt ein, dass der Verbrennungsmotor trotz des erhöhten Anteils elektrischer Leistung wahrscheinlich entscheidend für die neuen Power-Units sein wird.

Allerdings glaubt er, dass die aerodynamische Seite des Reglements nicht unterschätzt werden sollte. "Ich denke, dass innerhalb des Power-Unit-Bereichs selbst es wahr sein könnte, dass der Verbrennungsmotor der größte Unterscheidungsfaktor sein könnte", antwortete Hodgkinson auf eine Frage von Motorsport.com.

Unterschiede bei den Motoren nicht so groß?

Er erwartet auf der ERS-Seite kaum Unterschiede. "Ich denke, dass auf der ERS-Seite jeder bei seiner Leistungselektronik und seinem Motor bei etwa 99 Prozent Effizienz liegen wird", sagte der Red-Bull-Motorenchef. Die größten Unterschiede würden wahrscheinlich auf der Verbrennungsmotor-Seite liegen.

Dabei spiele auch die Zusammenarbeit mit dem Kraftstoffpartner eine große Rolle. "Das funktioniert auch stark mit dem Kraftstoffpartner zusammen. In unserem Fall war ExxonMobil wirklich entscheidend, um so viel Leistung wie möglich aus dem Verbrennungsmotor herauszuholen", erklärte Hodgkinson die Partnerschaft.

Allerdings erwartet er keine Wiederholung von 2014. Damals war Hodgkinsons früherer Arbeitgeber Mercedes mit der Power-Unit so weit voraus, dass die Dominanz faktisch für Jahre zementiert war. "Ich denke, die Unterschiede zwischen den Power-Units werden geringer sein als 2014."

Gleiches Grundprinzip beim Motor

Der Grund dafür sei die Ähnlichkeit der Motoren. "Die Power-Unit oder insbesondere der Verbrennungsmotor ist sehr, sehr ähnlich. Ja, er hat nachhaltige Kraftstoffe und ja, wir haben die MGU-H verloren und es gibt eine Begrenzung des Verdichtungsverhältnisses", sagte Hodgkinson.

Es habe viele Anpassungen am Reglement gegeben, die bewusst die Verbrennungstechnologie zurückgesetzt hätten. "Aber es ist nicht meilenweit entfernt von dem, was wir hatten", so der Brite. In gewisser Hinsicht sei das Reglement sogar zugänglicher geworden, was auch die Absicht für Neulinge wie Audi gewesen sei.

Die Konfiguration bleibe grundsätzlich gleich. "Es ist nicht so, als würden wir plötzlich eine andere Konfiguration entwickeln. Es ist immer noch ein V6 und im Grunde immer noch dasselbe. All die Absenkungen von Dingen wie Verdichtungsverhältnis und Aufladungsgrenzen haben die Belastungen tatsächlich etwas verringert", erklärte Hodgkinson.

Aerodynamik kann großen Unterscheid machen

Der Stress, dem die Teile ausgesetzt seien, sei etwas geringer. "Ich denke, die Power-Units könnten ähnlich sein. Vielleicht sage ich das, weil wir als Red Bull Powertrains technisch gesehen Neulinge sind, obwohl sehr viele meiner Mitarbeiter viel Formel-1-Erfahrung haben", gab der Motorenchef zu.

Er selbst fühle sich vielleicht nicht so sehr als Neuling, wie es eigentlich der Fall sein sollte. "Vielleicht ist das der Grund, warum ich das sage. Es wird interessant sein zu sehen, wo alle anderen Teams stehen, aber ich schätze, es gibt ein größeres Risiko auf der Aerodynamik-Seite", sagte Hodgkinson.

Die FIA hat eingeräumt, dass sie auch dort Unterschiede erwartet, fügte aber hinzu, dass es in den Monaten eine erhebliche Annäherung geben werde, wie es 2022 der Fall war. Hodgkinson glaubt jedoch, dass es 2026 immer noch ein wichtiger Leistungsunterschied sein könnte.

Der Motorenchef relativierte seine Aussage allerdings mit einem Lachen. "Aber Aerodynamik ist nicht wirklich meine Expertise, also sollten Sie es nicht wirklich als offizielle Aussage nehmen", sagte er. Es sei ein kompletter Neustart mit dem gesamten Auto, nicht nur für die Power-Units.