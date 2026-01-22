Graeme Lowdon nennt Cadillacs wahres Ziel für Formel-1-Debüt

(Motorsport-Total.com) - Graeme Lowdon hat eine klare Vorstellung davon, was für Cadillac beim Formel-1-Debüt in Melbourne zählt. Der Teamchef des elften Teams im Starterfeld erklärte bei der Autosport Business Exchange in London seine Prioritäten für den Saisonauftakt.

Die Ausgangslage für 2026 ist für alle Teams identisch. Mit dem neuen technischen Reglement beginnt jeder bei null. "Wenn man aktuell irgendeinen Teamchef fragt, wo er denkt, dass er konkurrenzfähig sein wird, und er eine relative Antwort gibt, dann erfindet er es einfach", sagte Lowdon.

Niemand wisse, wo jemand landen werde, und genau das mache die Spannung für die Fans aus. "Erfolg in Bezug auf das Melbourne-Rennen? Niemand weiß das, niemand weiß, wo irgendjemand landen wird", stellte der ehemalige Manor-Teamchef klar.

Cadillac will sich Respekt erarbeiten

Der Brite konzentriert sich deshalb auf kontrollierbare Faktoren. "Wir schauen auf die Dinge, die wir selbst kontrollieren können. Und natürlich wollen wir als Team gut performen, aber das sieht extern niemand wirklich", erklärte Lowdon beim Grand-Prix-Wochenende in Australien.

Das erste Ziel sei es, den Respekt der anderen Teams zu verdienen. "Wir haben oft gesagt, dass das erste Ziel für uns ist, den Respekt der anderen Teams zu verdienen. Wir respektieren sie zu Recht. Das ist eine Weltmeisterschaft", betonte der Cadillac-Teamchef.

Doch Lowdon will nicht nur Respekt ernten, sondern auch performen. "Dann wollen wir mit ihnen konkurrieren, aber wir wollen auch beitragen", sagte er. Damit meint er vor allem die Weiterentwicklung der Formel 1 als globales Sportprodukt für neue Zielgruppen.

Zur Begeisterung beitragen

Die Vision geht über reine Rennperformance hinaus. "Ich bin leidenschaftlich, was Motorsport angeht, aber ich denke immer noch, dass wir eine riesige Möglichkeit haben, diesen Sport zu mehr und mehr Fans zu bringen. Wir wollen dazu beitragen", erklärte Lowdon seine langfristige Strategie.

Dabei setzt Cadillac auf eine andere Form der Fanbindung. "Wir wollen nicht, dass Fans nur verfolgen, was wir tun. Wir wollen, dass sie sich uns anschließen", stellte Lowdon klar. Dieser Ansatz unterstreicht den Anspruch von General Motors, die Serie aktiv mitzugestalten.

Die ersten öffentlichen Einblicke gibt es bereits am 8. Februar. Dann wird Cadillac seine Lackierung für 2026 in einem TV-Spot während des Super Bowl präsentieren. Eine Woche später folgen die offiziellen Vorsaisontests, bevor vom 6. bis 8. März der Ernst der Lage beginnt.

Apple als Zugpferd

Lowdon verwies auch auf die Zusammenarbeit mit Apple als Sponsor. "Es ist so aufregend, was Apple macht und welche verschiedenen Pläne sie haben", sagte er. Diese Partnerschaft unterstreicht Cadillacs Ambitionen, modernste Technologie und Marketing in der Formel 1 zu vereinen.

In Melbourne wird sich zeigen, ob Lowdons Ansatz aufgeht. Doch der Teamchef hat seine Messlatte bewusst anders gesetzt als die Konkurrenz. Statt über Punkte zu sprechen, geht es um Integration, Respekt und langfristigen Beitrag zur Königsklasse des Motorsports.