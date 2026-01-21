Inside: So war die Präsentation von Audi in Berlin

(Motorsport-Total.com) - Bescheiden. Aber bestimmt und selbstbewusst.

Es bestand eigentlich nie die Chance, dass Audi 2026 ohne ein echtes Statement in die Formel 1 einsteigen würde. Nicht, weil es ein Feuerwerk gebraucht hätte, sondern weil dies einer der am längsten erwarteten und am meisten spekulierten Neuzugänge ist, die die Serie seit Jahrzehnten erlebt hat.

Jahrelang betonte Audi, man sei nicht daran interessiert, den Gipfel des Motorsports zu erklimmen. Und dann, schließlich, taten sie es doch. Man konnte diesen langen Weg - vom Leugnen bis zur Unausweichlichkeit - in fast jedem Detail spüren, wie sie sich in Berlin präsentierten.

Man konnte Audi nicht vorwerfen, im kleinen Rahmen zu denken. Das Unternehmen flog hunderte Medienvertreter aus der ganzen Welt ein - von China bis Brasilien - und natürlich auch eine beachtliche Anzahl an Influencern. Man brachte sie in einem der besten Hotels Berlins unter und stellte sicher, dass die Welt zusehen würde.

Dennoch fühlte es sich so an, als hätte man das Ganze noch viel größer und lauter aufziehen können, wenn die Marketingabteilung wirklich von der Leine gelassen worden wäre.

Stattdessen wählte Audi Kraftwerk als Veranstaltungsort - ein fast perfektes Symbol für die kulturelle Identität des modernen Berlins. In den frühen 1960er-Jahren als Heizkraftwerk gebaut, um die Häuser Ost-Berlins warm zu halten, wurde es Jahrzehnte später in einen Kulturraum verwandelt.

Kein Spektakel im Kraftwerk

Von außen könnte man es, stünde dort nicht der Zaun zur Köpenicker Straße, immer noch leicht für ein Logistikzentrum oder ein Lagerhaus halten; die Art von Ort, an dem man Lastwagen vor einer strengen, sowjetisch anmutenden Fassade erwarten würde. Im Inneren ist es heute eine ideale Kulisse für Techno-Partys, Kunstausstellungen - und offensichtlich auch für die Präsentation von F1-Teams.

Audi nutzte den Raum geschickt: Vier der ikonischsten Rennwagen - vom Auto Union Typ C bis hin zu einem Le-Mans-Siegprototypen - waren im Eingangsbereich platziert, und auf der oberen Ebene war eine schlichte, elegante Bühne für die Präsentation der 2026er-Lackierung aufgebaut.

Aber es war - vielleicht ganz bewusst - nicht als Spektakel konzipiert. Es gab keine Tanzshow. Keine Reizüberflutung durch Laser. Keine ohrenbetäubende Musik. Das Auto schwebte nicht von der Decke herab oder erschien in Rauchwolken, obwohl das gewaltige Innere des Kraftwerks eine solche Inszenierung problemlos zugelassen hätte.

Fast drei Jahrzehnte zuvor hatte Audi sein Sportwagenprogramm ebenfalls in Berlin gestartet - damals rollte der erste Prototyp vor den Augen der Weltpresse auf der Holzbahn des Velodroms, was als sehr bewusstes Statement inszeniert wurde.

Diesmal gab es nichts Vergleichbares.

Stattdessen genügte nach einer kurzen Rede von Gernot Döllner auf den Stufen zum Obergeschoss ein einfaches Enthüllen, um das 2026er-Showcar in seinen neuen Farben zu präsentieren. Dann gesellten sich Mattia Binotto und Jonathan Wheatley zur Moderatorin Naomi Schiff für ein kurzes Q&A auf die Bühne.

Kein Drama. Kein Exzess. Einfach eine ruhige, kontrollierte Art zu sagen: Wir sind jetzt hier. Dies wurde jedoch weder als ein Anfang noch als ein gewaltiger Meilenstein präsentiert - sondern lediglich als ein weiterer Schritt auf einer Reise, deren Ziel nun klar definiert ist.

Akribische Choreografie

Die "Mission 2030" ist kein vager interner Slogan mehr. Sie ist nun Audis offizielle Absichtserklärung in der F1, verkündet als Teil der Gesamtstrategie des Unternehmens und verewigt in den sauber vorbereiteten PDF-Pressemappen, die in Berlin an die Medien verteilt wurden.

"Die Formel 1 ist der komplexeste Teamsport der Welt", heißt es in dem Dokument. "Es ist das Zusammenspiel von Menschen und unterschiedlichsten Fähigkeiten, das den Unterschied macht. Wir bauen eine neue Organisation auf, deren Mentalität auf Widerstandsfähigkeit, Präzision und einer unermüdlichen Neugier basiert, um überall Leistungsreserven zu erschließen."

"Unser Ziel ist es, bis 2030 Weltmeisterschaften zu gewinnen. Wir haben einen strukturierten Plan für einen gezielten Aufstieg. Unsere Reise beginnt als Herausforderer, wobei wir unsere Prozesse etablieren und um Punkte kämpfen werden. Wir werden uns zum Wettbewerber weiterentwickeln und unsere Stärken festigen, um beständig um Podestplätze mitzufahren. Die nächste Phase ist es, ein Champion zu werden - eine geschlossene, siegreiche Einheit."

Der mediale Teil der Veranstaltung war ebenso akribisch choreografiert. Journalisten - und ja, auch Influencer - durften das Kraftwerk bereits Stunden vor der offiziellen Enthüllung betreten. Alles war straff geplant, fast schon obsessiv organisiert, mit festen Zeitfenstern - einige davon nur drei Minuten lang - für jede erdenkliche Medienaktivität.

Beim Gang durch die weitläufige zweite Etage des Kraftwerks sah man Gabriel Bortoleto bei einem Geschicklichkeitsspiel mit einem Influencer - perfekter "Short-Form-Content" in der Entstehung -, während Nico Hülkenberg in der Nähe mit etwas Ähnlichem beschäftigt war.

Jonathan Wheatley, James Key und Mattia Binotto rotierten durch dieselben Stationen. In regelmäßigen Abständen landeten sie alle an einem großen Tisch mit der Weltpresse, um ihre Kernbotschaften zu platzieren - einschließlich des unvermeidlichen Ziels für 2030.

Ein Shakedown lag bereits hinter dem Team. Der R26 war anderthalb Wochen zuvor in Barcelona gefahren und damit das erste 2026er-Auto auf der Strecke. Der Einsatz war, wie James Key bestätigte, 18 Monate im Voraus geplant worden und diente primär dazu, Audis allererste F1-Antriebseinheit einem gründlichen Check zu unterziehen.

Bewusste Bescheidenheit

"Ich erwarte nicht, dass unser Antrieb von Anfang an der beste sein wird", sagte Mattia Binotto ruhig, als er an der Reihe war, sich mit den Journalisten zusammenzusetzen. "Das wäre unmöglich. Das wäre unrealistisch. Aber ich denke, wir befinden uns auf unserem Weg und müssen uns auf uns selbst konzentrieren."

"Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, wie gesagt, bis 2030 erfolgreich zu sein. Das mag als ein langer Weg wahrgenommen werden, aber das ist er nicht. Es ist morgen oder übermorgen. Und wir konzentrieren uns wirklich auf uns selbst und bleiben bescheiden."

"Wir wissen, dass wir während der Saison mit Problemen konfrontiert sein könnten. Wir könnten Zuverlässigkeitsprobleme oder Ausfälle haben. Aber was für mich am meisten zählen wird, ist, wie das Team reagiert. Nichts unversucht zu lassen, aus den Problemen zu lernen und die Fähigkeit zu zeigen, Fortschritte zu machen."

"Und wenn wir fähig sind, uns von Rennen zu Rennen zu steigern, dann können wir mit all den Mitteln, die wir haben, und mit dem Engagement der Marke Audi so stark wie die anderen werden - wenn nicht sogar besser."

In Berlin wurde viel über Selbstvertrauen und Ambition gesprochen, aber auch über jene bewusste Bescheidenheit, mit der Audi sein F1-Programm angeht - und über eine Geduld, die für eine Marke mit den vier Ringen fast undenkbar erscheint.

Audi weiß, dass man nicht sofort gewinnen wird. Aber wenn das nicht das letztendliche Ziel wäre - wäre es dann überhaupt Audi?