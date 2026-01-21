Ins "Allerheiligste" der Formel 1: Diese einmalige Chance haben Fans

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fans haben vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 die Möglichkeit, auf spektakuläre Erlebnisse zu bieten. Im Rahmen einer Wohltätigkeitsauktion zugunsten des "Grand Prix Trust" kommen unter anderem ein Angelausflug im Umfeld von Ross Brawn sowie eine private Führung durch die Red-Bull-Fabrik unter den Hammer.

Zu den weiteren Highlights der Auktion gehören eine Reise für zwei Personen zu einem Grand-Prix-Wochenende mit McLaren, ein Rennwochenende für zwei Personen mit Cadillac sowie exklusive Erlebnisse am Renntag mit Williams und Racing Bulls.

Martin Brundle, Sky-Experte und Vorsitzender der Wohltätigkeitsorganisation, kündigte die Auktion in den sozialen Medien an und bot so den Fans an, in das "Allerheiligste der Formel 1" einzutauchen. "Bieten Sie auf Formel-1-Erinnerungsstücke, darunter einen signierten Lando-Helm, Angeln mit Ross Brawn und vieles mehr", schreibt der Ex-Rennfahrer. "Es ist für jeden etwas dabei."

Spitzengebot für McLaren-Erlebnis

Die Auktion läuft derzeit live auf der Plattform "Emma Live" und richtet sich mit ihren Exponaten an die leidenschaftlichsten Fans der Königsklasse. Das Höchstgebot liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 14.500 Pfund (umgerechnet knapp 17.400 Euro) für das Rennwochenende mit McLaren.

Der erfolgreiche Bieter wird vom Team aus Woking wahlweise bei den Rennen in Barcelona, Österreich, Baku oder Katar empfangen und erhält eine geführte Tour durch die Garage.

Ein interessantes Detail gibt es beim Erlebnis mit Ross Brawn: Der Mann, der Jenson Button 2009 mit Brawn GP zum Titel führte und selbst ein passionierter Angler ist, wird den Gewinner nicht direkt beim Fischen am River Itchen bei Winchester begleiten. Stattdessen wird sich der legendäre ehemalige Technikchef später am Tag zu einem vom Koch zubereiteten Mittagessen und Benzingesprächen dazugesellen.

Für Technik-Enthusiasten dürfte dies dennoch der perfekte Zeitpunkt sein, um einen der größten technischen Köpfe der Formel-1-Geschichte auszufragen.

Hilfe für Mitarbeiter in Not

Auch für Sammler ist gesorgt: Ein signierter Helm von Weltmeister Lando Norris wird ebenso angeboten wie ein Rennanzug von Fernando Alonso und eine signierte Kappe des siebenmaligen Champions Lewis Hamilton.

Der Grand Prix Trust unterstützt seit fast vier Jahrzehnten Mitarbeiter der Formel 1. Die Organisation wurde in den 1980er Jahren von Sir Jackie Stewart ins Leben gerufen und bietet Hilfe für jene an, die durch Krankheit, Verletzung oder finanzielle Schicksalsschläge in Not geraten sind.

"Ich habe versucht, den Grand Prix Trust gewissermaßen für die moderne Zeit, für eine moderne Industrie neu zu erfinden", erklärt Brundle im Rahmen eines Vortrags. "Ich habe einen großartigen Vorstand, dem Ross Brawn, Sir Patrick Head, Bernie Collins und Andy Stevenson angehören. Wir haben Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten an Bord; auch Jonathan Wheatley ist als Treuhänder dabei."

Die stille Auktion ist online bereits eröffnet und endet am 21. Januar im Rahmen der Autosport Awards.