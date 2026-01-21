  • 21. Januar 2026 · 12:14 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Alex Harrington, Übersetzung: Andre Wiegold

Ins "Allerheiligste" der Formel 1: Diese einmalige Chance haben Fans

Eine Auktion bietet einzigartige Formel-1-Erlebnisse - Der Preis für ein McLaren-Wochenende explodiert

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fans haben vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 die Möglichkeit, auf spektakuläre Erlebnisse zu bieten. Im Rahmen einer Wohltätigkeitsauktion zugunsten des "Grand Prix Trust" kommen unter anderem ein Angelausflug im Umfeld von Ross Brawn sowie eine private Führung durch die Red-Bull-Fabrik unter den Hammer.

Foto zur News: Ins "Allerheiligste" der Formel 1: Diese einmalige Chance haben Fans

© Sutton Images

Martin Brundle versteigert mit seiner Organisation F1-Erlebnisse Zoom Download

Zu den weiteren Highlights der Auktion gehören eine Reise für zwei Personen zu einem Grand-Prix-Wochenende mit McLaren, ein Rennwochenende für zwei Personen mit Cadillac sowie exklusive Erlebnisse am Renntag mit Williams und Racing Bulls.

Martin Brundle, Sky-Experte und Vorsitzender der Wohltätigkeitsorganisation, kündigte die Auktion in den sozialen Medien an und bot so den Fans an, in das "Allerheiligste der Formel 1" einzutauchen. "Bieten Sie auf Formel-1-Erinnerungsstücke, darunter einen signierten Lando-Helm, Angeln mit Ross Brawn und vieles mehr", schreibt der Ex-Rennfahrer. "Es ist für jeden etwas dabei."

Spitzengebot für McLaren-Erlebnis

Die Auktion läuft derzeit live auf der Plattform "Emma Live" und richtet sich mit ihren Exponaten an die leidenschaftlichsten Fans der Königsklasse. Das Höchstgebot liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 14.500 Pfund (umgerechnet knapp 17.400 Euro) für das Rennwochenende mit McLaren.
Der erfolgreiche Bieter wird vom Team aus Woking wahlweise bei den Rennen in Barcelona, Österreich, Baku oder Katar empfangen und erhält eine geführte Tour durch die Garage.

Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will

Video wird geladen…

Wir waren live beim großen Audi-Launch in Berlin dabei. Weitere Formel-1-Videos

Ein interessantes Detail gibt es beim Erlebnis mit Ross Brawn: Der Mann, der Jenson Button 2009 mit Brawn GP zum Titel führte und selbst ein passionierter Angler ist, wird den Gewinner nicht direkt beim Fischen am River Itchen bei Winchester begleiten. Stattdessen wird sich der legendäre ehemalige Technikchef später am Tag zu einem vom Koch zubereiteten Mittagessen und Benzingesprächen dazugesellen.

Für Technik-Enthusiasten dürfte dies dennoch der perfekte Zeitpunkt sein, um einen der größten technischen Köpfe der Formel-1-Geschichte auszufragen.

Hilfe für Mitarbeiter in Not

Auch für Sammler ist gesorgt: Ein signierter Helm von Weltmeister Lando Norris wird ebenso angeboten wie ein Rennanzug von Fernando Alonso und eine signierte Kappe des siebenmaligen Champions Lewis Hamilton.

Die Designs der Formel-1-Autos 2026

Der Grand Prix Trust unterstützt seit fast vier Jahrzehnten Mitarbeiter der Formel 1. Die Organisation wurde in den 1980er Jahren von Sir Jackie Stewart ins Leben gerufen und bietet Hilfe für jene an, die durch Krankheit, Verletzung oder finanzielle Schicksalsschläge in Not geraten sind.

"Ich habe versucht, den Grand Prix Trust gewissermaßen für die moderne Zeit, für eine moderne Industrie neu zu erfinden", erklärt Brundle im Rahmen eines Vortrags. "Ich habe einen großartigen Vorstand, dem Ross Brawn, Sir Patrick Head, Bernie Collins und Andy Stevenson angehören. Wir haben Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten an Bord; auch Jonathan Wheatley ist als Treuhänder dabei."

Die stille Auktion ist online bereits eröffnet und endet am 21. Januar im Rahmen der Autosport Awards.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Das erste Formel-1-Siegerauto von Michael Schumacher wird Das erste Formel-1-Siegerauto von Michael Schumacher wird versteigert
Foto zur News: Martin Brundle: Tsunoda hat sich "wie ein betrunkener Martin Brundle: Tsunoda hat sich "wie ein betrunkener Matrose" verhalten
Foto zur News: Brundle: Welche Rolle die Papaya-Regeln beim McLaren-Fehler Brundle: Welche Rolle die Papaya-Regeln beim McLaren-Fehler in Katar spielten
Foto zur News: Brundle über Hamilton: Hat den gleichen Fehler gemacht wie Brundle über Hamilton: Hat den gleichen Fehler gemacht wie Vettel
Foto zur News: Horror-Saison von Hamilton geht weiter: Nach P18 findet er Horror-Saison von Hamilton geht weiter: Nach P18 findet er kaum Worte
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will

Wir waren live beim großen Audi-Launch in Berlin dabei.

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Overalls und Helmdesigns der Audi-Fahrer 2026
Overalls und Helmdesigns der Audi-Fahrer 2026
Foto zur News: Das Audi-Design für 2026
Das Audi-Design für 2026
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Die Lackierung von Audi für die Formel-1-Saison 2026
Die Lackierung von Audi für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Backstage beim Audi-Launch: Was Hülkenberg mit dem R26 erreichen will
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets