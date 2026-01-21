Der unsichtbare F1-Kampf: Nachhaltige Kraftstoffe als Gamechanger für 2026

(Motorsport-Total.com) - Zu den innovativen Aspekten des technischen Reglements für 2026 gehört eine der revolutionärsten Änderungen beim Kraftstoff. Es handelt sich um einen beispiellosen Einschnitt in der Geschichte der Formel 1, da die neuen Antriebseinheiten mit Kraftstoffen aus nachhaltigen Rohstoffen betrieben werden.

Diese technologische Herausforderung bleibt für die breite Öffentlichkeit unsichtbar, ist aber für die beteiligten Unternehmen extrem komplex und so weitreichend, dass sie das Kräfteverhältnis in der Weltmeisterschaft verschieben könnte.

Nach Jahren der Stabilität, in denen der Kraftstoff zu einer sekundären Variable geworden war, rückt das Thema Benzin nun wieder in den Vordergrund. Valeria Loreti, Technology Manager bei Shell Motorsport, ist sich dessen bewusst: Das Ausmaß der Veränderung ist so gewaltig, dass der Kraftstoff wieder ins Zentrum des Geschehens rückt.

Shell feierte kürzlich das 75-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Ferrari - ein Meilenstein, der mit dem Beginn des neuen technischen Zyklus zusammenfällt, der in den Laboren bereits vor vier Jahren seinen Anfang nahm.

"Die erste Neuerung war der uns zur Verfügung stehende Zeitrahmen. Sobald alle Flüssigkeiten für die Saison 2022 eingefroren waren, begann das Projekt 2026", sagt Loreti. "Wir fingen natürlich bei null an und erkundeten neue Bereiche, da das FIA-Reglement vorschreibt, dass der Kraftstoff für 2026 aus Molekülen bestehen muss, die aus nachhaltigen Rohstoffen gewonnen werden."

Ein endgültiger Abschied vom Erdöl, der die Forschung für völlig neue Rohstoffe öffnete.

"Die von der FIA erlaubten Optionen sind breit gefächert: Rückstände aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie, Siedlungsabfälle oder recycelter Kunststoff", erklärt sie. "Um einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu gewährleisten, darf die kohlenstoffhaltige organische Masse keine neuen Emissionen erzeugen."

"Diese Herausforderung erforderte tiefgreifende Änderungen - angefangen bei der Auswahl des Rohstoffs über die nachfolgenden Prozesse bis hin zur Molekülproduktion. Es ist entscheidend zu verstehen, welche Verfahren für ein bestimmtes Material anwendbar sind und welche Ausbeute sie ermöglichen", so Loreti.

"Aus diesem Grund haben wir unser Team vergrößert und suchen weiterhin neues Personal. Früher hatten wir hauptsächlich Chemiker, die Modelle bauten und Daten auswerteten; heute benötigen wir auch Experten für Lieferketten, Handel und Zertifizierung."

Viele Einschränkungen für neuen Sprit

Das Konzept des nachhaltigen Kraftstoffs hat Beschränkungen eingeführt, die nicht nur das Endprodukt, sondern die gesamte Produktionskette betreffen. Der Rohstoff darf nicht eigens für den Kraftstoff produziert werden, sondern muss aus Quellen der zweiten Generation stammen.

Im Falle biologischer Rohstoffe sind dedizierte Anbauflächen nicht erlaubt; es muss sich um Rückstände handeln, die bei der primären Nutzung anfallen. Auch die Verarbeitungsmethoden unterliegen emissionsbezogenen Einschränkungen, was die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen fördert.

"Wir begannen damit, das zu verwendende Abfallprodukt zu identifizieren", erklärt Loreti, "dann konzentrierten wir uns auf den Prozess. Die Herausforderung bestand darin, zu verstehen, wie man die Schlüsselmoleküle für das Endprodukt mit dem geringstmöglichen Energieaufwand gewinnt."

"Ein nachhaltiger Kraftstoff, dessen Herstellung massenhaft Energie verschlingt, wäre sinnlos. Deshalb macht das aktuelle Reglement einen großen Unterschied zwischen einem Prozess, der mit Windenergie betrieben wird, und einem, der aus fossilen Quellen gespeist wird", sagt sie.

Eine der heikelsten Phasen des Projekts ist die Anpassung des Kraftstoffs an die Antriebseinheit. "Wir sind wie ein Schneider, der einen Maßanzug für den Kunden anfertigt - in unserem Fall für Ferrari", betont die Shell-Managerin.

"Wir nehmen Maß, aber natürlich gibt es auch hier Grenzen. Bis zur letzten Saison bestand das Hauptziel darin, Leistung und Effizienz zu maximieren; heute kommen Einschränkungen hinzu, die sich aus der Lieferkette, den Rohstoffen und den angewandten Prozessen ergeben."

"Mit Ferrari verbindet uns eine sehr enge Zusammenarbeit und kontinuierliches Feedback. Wir kombinieren beispielsweise die ausgewählten Komponenten in den von uns definierten Konzentrationen und leiten daraus die Kraftstoffeigenschaften ab: Oktanzahlen, Dichte, Heizwert und andere Parameter."

"Wir ermitteln die besten Werte, um die Anforderungen von Ferrari zu erfüllen. Wenn wir jedoch einen potenziellen Vorteil sehen, zögern wir nicht, den Motoreningenieuren Alternativen vorzuschlagen. Es findet also ein ständiger Informationsaustausch statt", erzählt sie.

"Wenn wir grünes Licht für die Tests bekommen, beginnt für uns die heikelste Phase. Modelle helfen zwar, aber der Prüfstand liefert immer die endgültige Antwort. Auch hier sind die verfügbaren Stunden begrenzt, daher ist es entscheidend, sich auf verlässliche Modelle zu stützen, um die Prüfstandsnutzung zu minimieren."

Spannende Frage: Wer macht's am besten?

Die Rückmeldungen zu der neuen Kraftstoffgeneration werden ab den ersten Tests in der letzten Januarwoche genau beobachtet werden. Ist es möglich, dass ein Lieferant einen entscheidenden Vorsprung gewinnt?

Laut Loreti ist es für Vorhersagen noch zu früh: "Wir haben alle bei null angefangen, und bisher konnte jeder Lieferant die Ergebnisse nur intern vergleichen. Wir hatten natürlich Ziele, aber basierend auf unseren eigenen Produkten. Ich kann bestätigen, dass sich jeder sehr bedeckt hält - niemand lehnt sich zu weit aus dem Fenster."

Schließlich gibt es eine Herausforderung innerhalb der Herausforderung, die sowohl die Hersteller der neuen nachhaltigen Kraftstoffe als auch die FIA betrifft. Für den Weltverband werden die auf der Strecke gesammelten Daten auch dazu dienen, die potenzielle künftige Nutzung dieser Kraftstoffe in der Alltagssimulation zu bewerten.

Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Rolle der Formel 1 als Labor zu stärken, das in der Lage ist, Ideen und Technologien auf den Automobilsektor zu übertragen.

"Wenn die FIA und die Formel 1 richtig entschieden haben, werden wir einen Hochleistungskraftstoff haben, der keine besonderen Änderungen an den Motoreneinstellungen erfordert", sagt Loreti. "In diesem Fall wären alle Bedingungen erfüllt, um das Wachstum dieser Technologie zu beschleunigen."

"Die Arbeit an diesem Projekt hat es uns ermöglicht, die Vor- und Nachteile besser zu verstehen und die Entwicklungsspielräume zu identifizieren. Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium, aber bald werden wir verstehen, ob die Voraussetzungen für eine großflächige Einführung gegeben sind."

"Für uns ist der Motorsport ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt - eine Investition in ein mobiles, ultraschnelles Labor zur Erkundung neuer Grenzen."