Vertrag nicht verlängert: Aston Martin stellt ab 2026 kein Safety-Car mehr!

(Motorsport-Total.com) - In der Formel-1-Saison 2026 wird es kein Safety-Car von Aston Martin mehr geben. Der britische Autobauer hat seinen Vertrag mit der Königsklasse, der Ende 2025 ausgelaufen ist, nicht verlängert. Damit liegt diese Aufgabe künftig wieder vollständig in den Händen von Mercedes.

"Die Vereinbarung von Aston Martin mit der Formel 1 zur Bereitstellung des offiziellen FIA-Safety- und Medical-Cars endete mit Abschluss der Saison 2025", erklärte der Hersteller auf Nachfrage von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Und weiter: "Nachdem wir die Rückkehr der Marke in die Formel 1 verstärkt haben, sind wir dankbar für die Zusammenarbeit und den Erfolg, diese entscheidende Rolle im Starterfeld in den vergangenen fünf Jahren ausgeübt zu haben."

Seit der Saison 2021 hatten sich Aston Martin und Mercedes die Aufgabe geteilt, die sogenannten "Course-Cars" für die Formel 1 zu stellen. Mercedes setzte dabei den AMG GT Black Series ein, während Aston Martin den Vantage F1 Edition als offizielles Safety-Car stellte.

Mercedes ab 2026 wieder alleiniger Safety-Car-Lieferant

Der Vantage F1 Edition, den Aston Martin seit 2024 einsetzte, leistete 656 PS aus einem von AMG zugelieferten 4,0-Liter-V8-Biturbomotor. Gegenüber einem früheren, leistungsschwächeren Modell, das von Fahrern wegen eines angeblichen Mangels an Performance kritisiert worden war, bedeutete dies eine deutliche Leistungssteigerung.

Als Medical-Car kam zudem eine 697 PS starke Version des Luxus-SUV DBX707 zum Einsatz. Auch damit ist nun Schluss: Mercedes wird ab 2026 wieder alleiniger Dienstleister sein. Nach aktuellem Stand bringt die Marke mit dem Stern ihren 730 PS starken AMG GT Black Series zu allen 24 Rennen der Saison 2026.

Das Medical-Car auf Basis des Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ wird ebenfalls bei sämtlichen Veranstaltungen vor Ort sein. Am Steuer des Safety-Cars ändert sich durch den Rückzug von Aston Martin nichts: Der Deutsche Bernd Mayländer, der diese Rolle seit über 25 Jahren ausübt, bleibt auch 2026 an Bord.