Präsentation im Livestream: Audi zeigt die finale Rennlackierung für 2026

(Motorsport-Total.com) - Der Countdown läuft: In weniger als 50 Tagen feiert Audi sein Formel-1-Debüt. Am Dienstag (20. Januar 2026) machen die Ingolstädter den nächsten Schritt: Bei der offiziellen Team-Präsentation in Berlin will Audi neue Details zum Einstieg verraten und erstmals die finale Rennlackierung für die Premierensaison enthüllen.

Die Fans können die Vorstellung, an der neben den beiden Fahrern Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg auch Audi-Boss Gernot Döllner, Teamchef Jonathan Wheatley und Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto teilnehmen werden, ab 19 Uhr im Livestream (hier auf der Webseite des Teams) verfolgen.

Neben der finalen Lackierung des Formel-1-Boliden soll auch "der visuelle Auftritt des Teams" präsentiert werden. Bereits am Montag wurden erste Bilder von Hülkenberg und Bortoleto in der neuen Teamkleidung veröffentlicht, die gemeinsam mit Partner adidas entworfen wurde.

Ob es am Dienstagabend in Berlin noch die eine oder andere Überraschung geben wird, mit denen bisher niemand rechnet, bleibt abzuwarten. In einer Pressemitteilung spricht Audi mit Blick auf die anstehende Team-Präsentation von einem "weiteren bedeutenden Meilenstein auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports".

Die größte Frage wird sein, wie stark am Design noch einmal gefeilt wurde. Einen ersten Vorgeschmack auf die Farben gab die Marke mit den vier Ringen bereits im November vergangenes Jahres, als in München eine Designstudie mit dem Namen R26 präsentiert wurde. Viele Fans zeigten sich vom ersten Entwurf jedoch nicht überzeugt.

Am Dienstagabend wird sich nun endgültig klären, mit welchem Design und in welchen Farben Audi beim Formel-1-Debüt am 8. März 2026 in Australien (der komplette Formel-1-Kalender 2026) an den Start gehen wird. Auch die Frage, ob die Bezeichnung des neuen Audi-Boliden als "R26" bleiben wird, könnte am Dienstagabend beantwortet werden.