Nur drei Runden: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem neuen VCARB03

(Motorsport-Total.com) - Racing Bulls hat am Dienstag in Imola den ersten Shakedown mit dem neuen VCARB03 für die Formel-1-Saison 2026 absolviert: Bei einem kurzen Rollout im italienischen Regen drehte Stammpilot Liam Lawson seine ersten Runden im neuen Boliden, der vor wenigen Tagen in Amerika erstmals vorgestellt wurde.

© Davide Cavazza Liam Lawson hat den Shakedown mit dem neuen Racing Bulls absolviert Zoom Download

Am Vormittag gab es offenbar noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, doch dann war das Dröhnen des neuen V6-Motors von Red Bull Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford endlich zu hören. Allerdings nur für wenige Minuten, denn das Reglement erlaubt beim Shakedown eine Distanz von maximal 15 Kilometern.

Lawson drehte am Dienstag daher nur drei Runden auf dem knapp fünf Kilometer langen Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bevor der VCARB03 wieder in die Garage zurückkehrte. Das Team aus Faenza, unweit der italienischen Traditionsstrecke, nutzte die Gelegenheit, um sicherzustellen, dass alle Systeme einwandfrei funktionieren.

Racing Bulls auch am Mittwoch in Imola

Am Mittwoch sollen Lawson und sein neuer Teamkollege Arvid Lindblad für längere Einsätze und mehr Runden auf die Rennstrecke zurückkehren. Dann werden die erlaubten Filmaufnahmen gemacht: Insgesamt dürfen die beiden Piloten maximal 200 Kilometer absolvieren, die sie frei untereinander aufteilen können.

Das Design des VCARB03 wurde bereits vor wenigen Tagen in Amerika vorgestellt, allerdings nur als computergeneriertes Rendering. Die ersten echten Aufnahmen zeigen nun einige Unterschiede, vor allem den deutlich größeren, trapezförmigen Lufteinlass über dem Fahrer.

Weitere Details stechen ins Auge: schmale Lufteinlässe an den Seitenkästen, eine zusätzliche Befestigungsstrebe vor den Hinterreifen und bei Vorder- wie Hinterradaufhängung eine Pushrod-Konstruktion. Es ist wahrscheinlich, dass Racing Bulls mit dieser Spezifikation auch bei den Testfahrten in Barcelona unterwegs sein wird.