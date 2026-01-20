  • 20. Januar 2026 · 14:49 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow, Co-Autoren: Giacomo Rauli, Davide Cavazza

Nur drei Runden: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem neuen VCARB03

Racing Bulls hat am Dienstag einen kurzen Shakedown mit dem neuen VCARB03 für 2026 absolviert - Warum Liam Lawson in Imola aber nur drei Runden drehen durfte

(Motorsport-Total.com) - Racing Bulls hat am Dienstag in Imola den ersten Shakedown mit dem neuen VCARB03 für die Formel-1-Saison 2026 absolviert: Bei einem kurzen Rollout im italienischen Regen drehte Stammpilot Liam Lawson seine ersten Runden im neuen Boliden, der vor wenigen Tagen in Amerika erstmals vorgestellt wurde.

Foto zur News: Nur drei Runden: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem neuen VCARB03

© Davide Cavazza

Liam Lawson hat den Shakedown mit dem neuen Racing Bulls absolviert Zoom Download

Am Vormittag gab es offenbar noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, doch dann war das Dröhnen des neuen V6-Motors von Red Bull Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford endlich zu hören. Allerdings nur für wenige Minuten, denn das Reglement erlaubt beim Shakedown eine Distanz von maximal 15 Kilometern.

Lawson drehte am Dienstag daher nur drei Runden auf dem knapp fünf Kilometer langen Autodromo Enzo e Dino Ferrari, bevor der VCARB03 wieder in die Garage zurückkehrte. Das Team aus Faenza, unweit der italienischen Traditionsstrecke, nutzte die Gelegenheit, um sicherzustellen, dass alle Systeme einwandfrei funktionieren.

Racing Bulls auch am Mittwoch in Imola

Am Mittwoch sollen Lawson und sein neuer Teamkollege Arvid Lindblad für längere Einsätze und mehr Runden auf die Rennstrecke zurückkehren. Dann werden die erlaubten Filmaufnahmen gemacht: Insgesamt dürfen die beiden Piloten maximal 200 Kilometer absolvieren, die sie frei untereinander aufteilen können.

Fotos: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola

zur Galerie-Vorschau

Das Design des VCARB03 wurde bereits vor wenigen Tagen in Amerika vorgestellt, allerdings nur als computergeneriertes Rendering. Die ersten echten Aufnahmen zeigen nun einige Unterschiede, vor allem den deutlich größeren, trapezförmigen Lufteinlass über dem Fahrer.

Weitere Details stechen ins Auge: schmale Lufteinlässe an den Seitenkästen, eine zusätzliche Befestigungsstrebe vor den Hinterreifen und bei Vorder- wie Hinterradaufhängung eine Pushrod-Konstruktion. Es ist wahrscheinlich, dass Racing Bulls mit dieser Spezifikation auch bei den Testfahrten in Barcelona unterwegs sein wird.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Weiß bleibt, Blau kommt: Racing Bulls präsentieren Weiß bleibt, Blau kommt: Racing Bulls präsentieren Formel-1-Design für 2026
Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Streit zwischen Cadillac und Ford: Wer ist hier der Streit zwischen Cadillac und Ford: Wer ist hier der Marketing-Gag?
Foto zur News: Racing Bulls warnt Arvid Lindblad vor seinem Debüt: "Es wird Racing Bulls warnt Arvid Lindblad vor seinem Debüt: "Es wird schwierig"
Foto zur News: Keine politischen Spielchen mehr? Wie Red Bull die Formel 1 Keine politischen Spielchen mehr? Wie Red Bull die Formel 1 revolutioniert
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026

TOYOTA GAZOO Racing Haas F1 Team stellt den VF-26 vor.

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Racing Bulls absolviert Shakedown mit dem VCARB03 in Imola
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Haas seit 2016
Alle Formel-1-Autos von Haas seit 2016
Foto zur News: Cadillac-Filmtag in Silverstone
Cadillac-Filmtag in Silverstone
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Quiz

Warum fand der Australien GP 2020 nicht statt?

Fahrerstreik Zyklon Asteroideneinschlag Pandemie
Formel-1-Quiz
Formel 1 App