  • 20. Januar 2026 · 11:39 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Filip Cleeren

Nach fast 20 Jahren: Chefdesigner John Owen kündigt seinen Job bei Mercedes

Mercedes muss sich im Laufe der Saison 2026 von seinem Chefdesigner John Owen trennen: Der Brite, der fast 20 Jahre beim Team war, plant eine berufliche Auszeit

(Motorsport-Total.com) - Mercedes muss sich von einem seiner wichtigsten Köpfe trennen: Am Dienstagmorgen bestätigte der Rennstall, dass sich der langjährige Chefdesigner John Owen für eine berufliche Auszeit entschieden hat. Der 52-jährige Brite wird das Team im Laufe der Saison 2026 verlassen.

Foto zur News: Nach fast 20 Jahren: Chefdesigner John Owen kündigt seinen Job bei Mercedes

© LAT

Mercedes-Chefdesigner John Owen verlässt das Team nach fast 20 Jahren Zoom Download

Owen bleibt Mercedes vorerst noch erhalten, um einen geordneten Übergang zu seinem Nachfolger sicherzustellen. Dieser steht bereits fest: Giacomo Tortora, der bislang an Owens Seite als Engineering Director in der Design-Abteilung arbeitete, rückt nun zum neuen Director of Car Design auf.

Tortora hatte diese Rolle bereits seit 2023 inne, als Mercedes einige Schlüsselpositionen innerhalb des Teams neu strukturierte. Owen behielt damals zwar seine Position als Chefdesigner, wurde durch Tortora aber spürbar entlastet. Nun übernimmt der Italiener die Rolle von Owen vollständig.

Alle Formel-1-Autos von Mercedes

"Wir wünschen John alles Gute für die Zukunft und danken ihm für die maßgebliche Rolle, die er am Erfolg des Teams gespielt hat", teilt Mercedes in einem Statement mit. Owen begann seine Formel-1-Karriere bei BMW-Sauber und stieß bereits 2007, damals noch zu Honda-Zeiten, zum heutigen Mercedes-Team.

John Owen am BrawnGP-Erfolg 2009 beteiligt

In der Saison 2009 war Owen als leitender Aerodynamiker für BrawnGP tätig und verhalf der Mannschaft damit zum überraschenden WM-Triumph mit Jenson Button. Nach der Übernahme des Teams durch Mercedes wurde Owen zum Chefdesigner ernannt.

Damit verantwortete der Brite das Design aller 17 Formel-1-Autos von Mercedes, einschließlich des W17 für die Saison 2026, und trug gemeinsam mit dem Team zu acht Weltmeistertiteln bei. Der Verlust des 52-Jährigen dürfte Mercedes deshalb schwer treffen.

"Johns Rolle wird durch eine interne Beförderung neu besetzt", ergänzt Mercedes. "Giacomo Tortora (derzeit Engineering Director) wird der neue Direktor für Fahrzeugdesign, während der stellvertretende Technische Direktor Simone Resta diese Gruppe überwachen wird."

