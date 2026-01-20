  • 20. Januar 2026 · 08:25 Uhr

    von Sönke Brederlow

Honda präsentiert neue Power-Unit und überarbeitetes Markenlogo in Tokio

Honda hat am Dienstag bei einer Präsentation in Tokio die neue Power-Unit für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt: Welchen Namen die Antriebseinheit tragen wird

(Motorsport-Total.com) - Honda hat die Katze aus dem Sack gelassen: Der japanische Hersteller präsentierte am Dienstag in Tokio den neuen Antrieb für die Formel-1-Saison 2026. Die Power-Unit, die unter dem Namen "RA626H" vorgestellt wurde, wird in dieser Saison von Aston Martin (Welches Team fährt mit welchem Motor?) eingesetzt.

Foto zur News: Honda präsentiert neue Power-Unit und überarbeitetes Markenlogo in Tokio

© HRC

Honda präsentierte in Tokio auch ein Showcar mit dem neuen Logo Zoom Download

Bei der offiziellen Vorstellung waren nicht nur Aston-Martin-Teambesitzer Lawrence Stroll, sondern auch Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali anwesend: "Angesichts der Tradition und Erfahrung von Honda im Rennsport sind wir überzeugt, dass das Unternehmen auch weiterhin fantastische Erlebnisse und Innovationen in die Formel 1 bringen wird."

"Ich freue mich sehr, heute hier in Tokio den Start unserer Partnerschaft mit Honda zu feiern", ergänzt Stroll. "Das Aston Martin Formel-1-Team und Honda teilen viele Werte, und genau diese Werte haben uns für 2026 und darüber hinaus zusammengebracht."

"Die enge Zusammenarbeit zwischen dem AMR Technology Centre in Silverstone und der Honda Racing Corporation (HRC) in Sakura zeigt die Tiefe unserer Partnerschaft. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Voraussetzungen haben, um künftig um Siege zu kämpfen, und wir haben enormes Vertrauen in Hondas Antriebseinheit und die Ingenieure dahinter."

Foto zur News: Honda präsentiert neue Power-Unit und überarbeitetes Markenlogo in Tokio

© HRC

Die neue Power-Unit von Honda trägt den Namen "RA626H" Zoom Download

"Unser Weg wird nicht immer einfach sein, und Herausforderungen werden unvermeidlich auftauchen, aber Gewinnen treibt beide Unternehmen voran, und gemeinsam freuen wir uns auf viele erfolgreiche Jahre der Partnerschaft", meint Teambesitzer Lawrence Stroll.

Formel 1 als "Motorsport der nächsten Generation"

"Honda positioniert die Formel 1 als Symbol für Herausforderung und Innovation, und die Honda Racing Corporation (HRC), die globale Rennsportabteilung von Honda, entwickelte die RA626H, die neue Antriebseinheit für die Saison 2026", sagt Honda-CEO Toshihiro Mibe.

Honda werde weiterhin versuchen, die Nummer 1 der Welt zu werden, und gemeinsam mit dem Formel-1-Team von Aston Martin die neuen Herausforderungen annehmen. "2026 wird die Formel 1 eine große Veränderung der Vorschriften sowohl für das Chassis als auch für die Antriebseinheit durchlaufen", erinnert Mibe.

Und weiter: "Bei der Antriebseinheit wird die elektrische Leistung, die von Motor und Batterie erzeugt wird, auf etwa das Dreifache der aktuellen Leistung erhöht, und der Einsatz fortschrittlicher nachhaltiger Kraftstoffe wird für den Motor vorgeschrieben."

Foto zur News: Honda präsentiert neue Power-Unit und überarbeitetes Markenlogo in Tokio

© HRC

Der Formel-1-Bolide von Aston Martin wird das neue Honda-H tragen Zoom Download

"Mit anderen Worten: Die Formel 1 entwickelt sich zu einem Motorsport der nächsten Generation, der sowohl die Herausforderungen der Elektrifizierung als auch der Dekarbonisierung annimmt", meint der Honda-Boss. Ergänzende Details zur neuen Power-Unit der Japaner wurden allerdings nicht verraten.

Neues Honda-Logo kommt 2026 zum Einsatz

Honda präsentierte jedoch nicht nur den neuen Formel-1-Motor, sondern auch das überarbeitete Honda-Logo. "Fahrzeuge, die von der RA626H angetrieben werden, werden ein neues H-Mark mit überarbeitetem Design tragen, das Honda als neues Symbol für sein Automobilgeschäft eingeführt hat."

"Dieses neue H-Mark steht für die Transformation des Honda-Automobilgeschäfts und wird sowohl bei Formel-1-Fahrzeugen als auch bei Honda-Maschinen in verschiedenen anderen Motorsportarten verwendet", sagt Honda-Boss Mibe. Einen ersten Vorgeschmack darauf lieferte ein Showcar mit neuem Honda-Logo.

Abgesehen vom Logo hat das Auto allerdings noch nichts mit dem neuen Formel-1-Boliden von Aston Martin gemein: Der britische Rennstall plant den offiziellen Teamlaunch (alle Termine im Überblick) erst am 9. Februar in Saudi-Arabien.

