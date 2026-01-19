  • 19. Januar 2026 · 08:14 Uhr

    von Mario Fritzsche, Co-Autor: Lydia Mee

Wegen Newey: Hill hat Aston Martin als Überraschung 2026 auf dem Zettel

Damon Hill, der im von Adrian Newey konstruierten Williams den Titel 1996 errang, glaubt, dass Aston Martin unter Newey zur Überraschung 2026 werden könnte

(Motorsport-Total.com) - Im Williams FW18 aus der Feder von Adrian Newey wurde Damon Hill in der Formel-1-Saison 1996 Weltmeister. 20 Jahre später ist Newey nicht nur immer noch im Geschäft, sondern mehr denn je. Bei Aston Martin, wo er im Frühjahr 2025 von Red Bull kommend angedockt hat, ist der Stardesigner aus Großbritannien nicht nur für das 2026er-Auto verantwortlich. "Nebenbei" fungiert er auch noch als Teamchef.

Foto zur News: Wegen Newey: Hill hat Aston Martin als Überraschung 2026 auf dem Zettel

© Aston Martin

Adrian Newey ist 2026 bei Aston Martin sowohl Konstrukteur als auch Teamchef Zoom Download

Hill kann sich gut vorstellen, dass Aston Martin unter Newey zur großen Überraschung der Formel-1-Saison 2026 wird. "Ich glaube schon, dass wir eine gewaltige Überraschung erleben könnten", sagt der Formel-1-Weltmeister von 1996 gegenüber TalkSport.

"So etwas wie damals, als Jenson mit Brawn triumphierte. Sie haben damals alle überrascht, weil sie die Regeln besser verstanden haben als andere", denkt Hill an die Saison 2009 zurück. Zwar wurde der Brawn BGP 001 nicht von Newey konstruiert. Aber die Fähigkeit, die Regeln cleverer zu nutzen als andere, die wird ihm von Hill aus eigener Erfahrung zugesprochen.

Die Weltmeister-Autos von Adrian Newey

"Der Meister, wenn es darum geht, die Regeln zu durchschauen, ist Adrian Newey, der nun für Aston Martin arbeitet. Er arbeitet seit ungefähr 18 Monaten an diesem Projekt. Deshalb erwarte ich schon fast, dass er bei Aston Martin seinen Zauberstab schwingen wird. Es könnte passieren", so Hill. (Adrian Newey, Honda, neue Werkzeuge: Aber ist Aston Martin bereit für 2026?)

Auf das Konto von Formel-1-Autos, die von Newey entworfen wurden, gehen zwölf WM-Titel in der Konstrukteurswertung und 14 WM-Titel in der Fahrerwertung. Williams, McLaren, Red Bull waren die Teams, mit denen die Erfolge gelangen. Nicht selten wurden mit einem Newey-Auto gleich beide Titel einer Saison eingefahren.

So geschehen etwa 1996, als es Hill war, der im Williams FW18 Fahrerweltmeister wurde, während man als Team auch den Konstrukteurstitel einfuhr. Hills Teamkollege war damals Jacques Villeneuve, der als Rookie auf Anhieb vier der zwölf Williams-Saisonsiege beisteuerte.

Foto zur News: Wegen Newey: Hill hat Aston Martin als Überraschung 2026 auf dem Zettel

© LAT Images

Newey und Hill feiern den Titel 1996 - Auch Häkkinen wird im Newey-Auto Champion Zoom Download

Noch erfolgreicher als die von Newey entworfenen Williams-Boliden (zusammengerechnet neun WM-Titel in seinem Zeitraum von 1991 bis 1997) waren die von Newey entworfenen Red-Bull-Boliden mit zusammengerechnet 14 WM-Titeln in seinem Zeitraum von 2007 bis 2024. Von Red Bull hat sich der Stardesigner im Verlauf des Jahres 2024 verabschiedet, um für 2025 bei Aston Martin anzudocken.

Der AMR26 wird nun der erste von Newey konstruierte Aston Martin. Für den 9. Februar hat das in Silverstone ansässige Team die Designpräsentation angesetzt. Es ist derselbe Tag, an dem auch Titelverteidiger McLaren seine Präsentation ausrichtet. Ein Omen?

Formel 1 App