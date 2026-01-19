Vorgeschmack auf SF-26? Ferrari zeigt neue Rennanzüge für 2026

(Motorsport-Total.com) - Ist dieser Look bereits ein Vorgeschmack auf den Ferrari SF-26? Die Scuderia hat am Montag ihre neuen Rennanzüge für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt. In den sozialen Medien wurden mehrere Videos und Bilder mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc veröffentlicht.

Neben dem traditionellen Rot sind dieses Mal auch deutliche weiße Akzente zu sehen. An jeder Seite verläuft nun ein langer weißer Streifen bis zum Boden, und auch Schultern sowie Kragen sind in diesem Jahr in Weiß gehalten.

Damit ist deutlich mehr Weiß an den Anzügen zu sehen als noch im vergangenen Jahr. Auf den Aufnahmen sind auch die Helme von Hamilton und Leclerc zu sehen. Diese haben noch immer das gleiche Design wie in der Saison 2025.

Während Leclercs Helm in den monegassischen Farben Rot und Weiß gehalten ist, ist Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton auf den Aufnahmen erneut mit einem Helm im markanten Gelb zu sehen.

Bei den Fans gehen die Meinungen zum neuen Design der Rennanzüge auseinander. Während das Grunddesign der Anzüge viel Lob erhält, stören sich viele Anhänger an den blauen Logos von Ferrari-Titelpartner HP auf Brust und Bauch der Piloten.

"Viel zu viel HP", schreibt beispielsweise ein Fan, während ein anderer fordert: "Entfernt das HP-Blau, dann sieht es tatsächlich gut aus." Auch weitere Anhänger der Scuderia sind der Ansicht, dass die blauen Logos den Gesamteindruck stören.

Die neuen Rennanzüge könnten ein Vorgeschmack auf den Ferrari SF-26 sein, der am Freitag in Fiorano vorgestellt wird. Viele Fans hoffen, dass die Scuderia in diesem Jahr ihren ersten WM-Titel in der Formel 1 seit 18 Jahren holt.

Den bislang letzten Titel holte Ferrari 2008 in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der letzte Fahrertitel durch Kimi Räikkönen liegt sogar noch eine Saison länger und damit inzwischen fast 20 Jahre zurück.