  • 19. Januar 2026 · 16:34 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Vorgeschmack auf SF-26? Ferrari zeigt neue Rennanzüge für 2026

Ferrari hat die neuen Rennanzüge von Charles Leclerc und Lewis Hamilton für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt - Viele Fans stören sich jedoch an einem Detail

(Motorsport-Total.com) - Ist dieser Look bereits ein Vorgeschmack auf den Ferrari SF-26? Die Scuderia hat am Montag ihre neuen Rennanzüge für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt. In den sozialen Medien wurden mehrere Videos und Bilder mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc veröffentlicht.

Foto zur News: Vorgeschmack auf SF-26? Ferrari zeigt neue Rennanzüge für 2026

© Ferrari

In diesen Farben fahren Lewis Hamilton und Charles Leclerc 2026 Zoom Download

Neben dem traditionellen Rot sind dieses Mal auch deutliche weiße Akzente zu sehen. An jeder Seite verläuft nun ein langer weißer Streifen bis zum Boden, und auch Schultern sowie Kragen sind in diesem Jahr in Weiß gehalten.

Damit ist deutlich mehr Weiß an den Anzügen zu sehen als noch im vergangenen Jahr. Auf den Aufnahmen sind auch die Helme von Hamilton und Leclerc zu sehen. Diese haben noch immer das gleiche Design wie in der Saison 2025.

Während Leclercs Helm in den monegassischen Farben Rot und Weiß gehalten ist, ist Formel-1-Rekordweltmeister Hamilton auf den Aufnahmen erneut mit einem Helm im markanten Gelb zu sehen.

Bei den Fans gehen die Meinungen zum neuen Design der Rennanzüge auseinander. Während das Grunddesign der Anzüge viel Lob erhält, stören sich viele Anhänger an den blauen Logos von Ferrari-Titelpartner HP auf Brust und Bauch der Piloten.

"Viel zu viel HP", schreibt beispielsweise ein Fan, während ein anderer fordert: "Entfernt das HP-Blau, dann sieht es tatsächlich gut aus." Auch weitere Anhänger der Scuderia sind der Ansicht, dass die blauen Logos den Gesamteindruck stören.

Die neuen Rennanzüge könnten ein Vorgeschmack auf den Ferrari SF-26 sein, der am Freitag in Fiorano vorgestellt wird. Viele Fans hoffen, dass die Scuderia in diesem Jahr ihren ersten WM-Titel in der Formel 1 seit 18 Jahren holt.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Den bislang letzten Titel holte Ferrari 2008 in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der letzte Fahrertitel durch Kimi Räikkönen liegt sogar noch eine Saison länger und damit inzwischen fast 20 Jahre zurück.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Audi, Ferrari, Mercedes #AND# Co: Wann die neuen F1-Autos Audi, Ferrari, Mercedes & Co: Wann die neuen F1-Autos 2026 kommen
Foto zur News: Ralf Schumacher über Lewis Hamilton: "Er tut einem fast Ralf Schumacher über Lewis Hamilton: "Er tut einem fast leid"
Foto zur News: Sorge um Ferrari SF-26: Das ist der wahre Stand in Maranello Sorge um Ferrari SF-26: Das ist der wahre Stand in Maranello
Foto zur News: Ferrari F2004 von Michael Schumacher kommt als LEGO-Icon! Ferrari F2004 von Michael Schumacher kommt als LEGO-Icon!
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026

TOYOTA GAZOO Racing Haas F1 Team stellt den VF-26 vor.

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Alle Formel-1-Autos von Haas seit 2016
Alle Formel-1-Autos von Haas seit 2016
Foto zur News: Cadillac-Filmtag in Silverstone
Cadillac-Filmtag in Silverstone
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung von Haas für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Das Haas-Design für 2026
Das Haas-Design für 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Könnte überraschen: Der neue Haas VF-26 für die F1-Saison 2026
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel-1-Quiz

Auf welcher Strecke fand 1970 der Großer Preis der Niederlanden statt?

Melbourne Monza Abu Dhabi Zandvoort
Formel-1-Quiz
Anzeige InsideEVs