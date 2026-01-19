  • 19. Januar 2026 · 14:01 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Traum in Weiß? So sieht der Haas VF-26 für die Saison 2026 aus

Haas hat sein Design für die Formel-1-Saison 2026 vorgestellt - Mit dem neuen Titelpartner Toyota Gazoo Racing hat sich auch der Look des Autos leicht verändert

(Motorsport-Total.com) - Nachdem Red Bull und die Racing Bulls am Freitag als erste Formel-1-Teams ihren neuen Look für die Saison 2026 präsentiert hatten, zog Haas am Montag nach. Der US-Rennstall setzt auch in diesem Jahr grundsätzlich wieder auf die drei Farben Schwarz, Weiß und Rot.

Foto zur News: Traum in Weiß? So sieht der Haas VF-26 für die Saison 2026 aus

© Haas

Das Design des Haas VF-26 für die Formel-1-Saison 2026 Zoom Download

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das neue Auto allerdings deutlich weißer geworden. So ist beispielsweise die komplette Motorenabdeckung, die 2025 noch schwarz war, nun in Weiß gehalten. Das dürfte auch mit dem Wechsel des Titelpartners zusammenhängen.

Nach dem Abschied von MoneyGram geht der Rennstall ab 2026 offiziell als TGR Haas F1 Team an den Start. Das Logo von Toyota Gazoo Racing ist daher beim VF-26 unter anderem prominent auf der Motorenabdeckung und auch auf dem Frontflügel zu sehen.

Anders als bei den Red-Bull-Teams zuvor gab es bei Haas keine große Launch-Veranstaltung. Stattdessen setzte man erneut auf einen reinen Online-Launch, bei dem lediglich Bilder des Designs und eine Pressemitteilung veröffentlicht wurden.

"Es fühlt sich fast ein bisschen surreal an, schon so früh im Jahr ein neues Auto vorzustellen", erklärt Teamchef Ayao Komatsu. Denn bereits Ende Januar steht in Barcelona in diesem Jahr der erste Test vor der neuen Formel-1-Saison an.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, für die Shakedown-Woche in Barcelona bereit zu sein. Es war eine enorme Anstrengung für alle im Team, in der kurzen Zeit zwischen dem Ende der letzten Saison und dem ersten Test der Autos im Januar so viel zu leisten", betont Komatsu.

"Nach all den Diskussionen können wir es natürlich kaum erwarten, zu sehen, wie sich diese Autos schlagen werden und was uns erwartet, wenn wir unsere Testprogramme vor [dem Saisonauftakt in] Australien fortsetzen", so der Teamchef.

Mit Ocon und Bearman in die neue Formel-1-Ära

Pilotieren werden das Auto auch in diesem Jahr wieder Esteban Ocon und Oliver Bearman. Während der Franzose bereits in seine zehnte Formel-1-Saison geht, ist es für Bearman erst das zweite Jahr als Stammpilot.

Ocon hat bislang 180 Formel-1-Rennen bestritten und dabei einen Sieg mit Alpine beim Großen Preis von Ungarn 2021 gefeiert. Bearmans bislang bestes Einzelergebnis ist ein vierter Platz beim Großen Preis von Mexiko-Stadt im vergangenen Jahr.

Das Haas-Design für 2026

"Ich glaube, dass diese Änderungen die größten in der Geschichte der Formel 1 sind, daher bin ich sehr gespannt darauf. Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben vor einer Regeländerung", so der Brite, der betont: "Das letzte Jahr war ein großer Schritt für mich."

Teamkollege Ocon ergänzt: "Das ist definitiv die größte Regeländerung, mit der ich je konfrontiert wurde. [...] Wir müssen alles neu lernen, daher denke ich, dass die Erfahrung dabei hilft, sich schnell anzupassen. Aber letztlich müssen wir uns an alles gewöhnen."

Haas startet 2026 in seine elfte Formel-1-Saison. Auf dem Podium stand das US-Team in den ersten zehn Jahren nie, die einzige Poleposition holte Kevin Magnussen 2022 in Brasilien. Bestes WM-Endergebnis ist bislang der fünfte Platz in der Saison 2018.

