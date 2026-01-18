Rui Marques zieht Bilanz: Wie seine erste Saison als Formel-1-Rennleiter lief

(Motorsport-Total.com) - Rennleiter Rui Marques, der vor dem Las-Vegas-Grand-Prix 2024 kurzfristig die Rolle von Niels Wittich übernommen hatte, bestritt 2025 seine erste komplette Formel-1-Saison, und erhielt dabei viel Lob aus dem aktuellen Fahrerfeld. Kein Wunder, dass der Portugiese eine ausgesprochen positive Bilanz zieht.

© Ahmad AlShehab/NurPhoto via Getty Images Rui Marques ist seit 2024 der Rennleiter in der Formel 1 Zoom Download

"Es war fantastisch", resümiert Marques nach der letztjährigen Saison in einem Interview mit Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network. "Letztlich würde ich sagen, dass sich die meisten Rennleiter diesen Posten nur erträumen."

"Natürlich ist es ein heißer Stuhl. Lassen Sie uns das klarstellen", betont der erfahrene Formel-1-Rennleiter. "Aber ich habe ein großartiges Team hinter mir. Es ist keine Ein-Mann-Show. Wir sind fünf in der Rennleitung. Dazu kommen noch mehr Leute in Genf in einer sekundären Rennleitung."

"Hinter mir steht ein großes Team. Aber es war fantastisch. Ich habe es wirklich genossen." Mit seiner umfangreichen Erfahrung in nahezu allen Bereichen des Motorsports war der Aufstieg in die Formel 1 ein logischer Schritt für Marques und erklärt, warum es ihm relativ leicht fiel, sich in der Rolle zurechtzufinden.

Rui Marques mit Erfahrung in allen FIA-Klassen

"Als Rennleiter habe ich alle Stufen durchlaufen", erklärt er. "In den Monoposti habe ich alle Kategorien gemacht: Formel 4, Formula Regional, Formel 3 und Formel 2. Ich war auch im Tourenwagenbereich, in der Langstrecke, bei Le Mans unterwegs, was bedeutet, dass ich all diesen Hintergrund habe."

"Aber natürlich ist die Formel 1 ein anderes Niveau, die Standards sind noch höher", gibt Marques zu. Doch schon bei seiner Premiere in der Saison 2024, ausgerechnet auf dem Stadtkurs in Las Vegas, der aufgrund der anspruchsvollen Logistik bei Nacht zu einem der schwierigsten Rennen für die Rennleitung zählt, hinterließ der Portugiese sofort einen guten Eindruck.

Auch von den Fahrern bekommt der Rennleiter überwiegend positives Feedback. "Ehrlich gesagt, kann ich nur Gutes über Rui sagen", betonte GPDA-Direktor Carlos Sainz bereits im November vergangenen Jahres, als er von Motorsport.com nach einer Einschätzung gefragt wurde.

"Die Art, wie er den Job angenommen und von Anfang an geliefert hat, die Art, wie er uns zuhört, wie er versucht, das umzusetzen - er ist eine der Schlüsselfiguren, die uns Fahrern das Gefühl geben, dass jemand mit gesundem Urteilsvermögen und gesundem Menschenverstand diese Rolle führt."

Sainz lobt "sehr gute Arbeit" der Rennleitung

"Zusammen mit Tim [Malyon, FIA-Sportdirektor] haben sie sehr gute Arbeit geleistet, und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr zufrieden mit ihrem Handeln", sagte Sainz damals. "Deshalb müssen wir im Moment nur noch die Situation mit den Richtlinien, den Strafen und allem klären."

© Motorsport Images Niels Wittich war der Vorgänger von Rui Marques Zoom Download

"Ich finde es sehr erfrischend, dass Rui an Bord ist, ehrlich gesagt", ergänzt Mercedes-Pilot George Russell. "Ich habe das Gefühl, dass er und Tim außergewöhnlich aufgeschlossen sind. Sie hören zu und reagieren, und ich glaube, dass wir kollektiv jetzt deutlich zufriedener sind mit dem, wo wir stehen."

Dieses Lob ist kein Zufall, denn Marques ist sich bewusst, dass Rennleitung und Fahrer wie in einem Team zusammenarbeiten müssen, auch wenn unterschiedliche Meinungen und Interessen im Sport unvermeidlich sind. "Meine Arbeitsweise in allen Meisterschaften, nicht nur hier, war immer, mit den Fahrern und den Teams zusammenzuarbeiten", erklärt er.

"Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass wir auf der einen oder anderen Seite stehen. Letztlich sind wir Teil derselben Show und müssen zusammenarbeiten. Natürlich muss ich den Regeln folgen, und Sicherheit hat immer Priorität. Aber am Ende müssen wir alle zusammenarbeiten."

Formel-1-Rennleiter arbeitet mit Fahrern zusammen

Marques weist sogar darauf hin, dass es seltsam wäre, das Feedback der Fahrer, die in jeder Session direkt im Einsatz sind, nicht zu berücksichtigen. "In der Formel 1 habe ich das Privileg, mit 20 der besten Fahrer zu arbeiten, was bedeutet, dass ich ihre gesamte Erfahrung aufnehmen muss."

"Ich selbst saß natürlich nie in einem Formel-1-Auto, was bedeutet, dass ich, wenn sie mir sagen, dass es ein Problem auf der Strecke gibt, das wir nicht sehen, darauf vertrauen muss und darauf basierend arbeiten muss", betont Marques. "Das heißt natürlich nicht, dass es immer möglich ist, allen Wünschen zu folgen."

"Es hängt nicht nur von mir ab, sondern auch von den Strecken, von den Regularien und so weiter", erinnert der Formel-1-Rennleiter, der mit seiner Debütsaison und der Kommunikation mit den Fahrern bislang aber zufrieden ist. "Die Zusammenarbeit mit ihnen läuft gut, ich genieße sie wirklich."