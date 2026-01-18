Neue Sammelkarte von Lewis Hamilton enthält einen echten Diamanten

(Motorsport-Total.com) - Der Sammelkarten-Hersteller Topps hat vor wenigen Tagen ein besonderes Einzelstück präsentiert, das zur Dynasty-Diamond-Relics-Serie gehört und bei Sammlern für großes Interesse sorgen dürfte: Denn in die einzigartige "Diamond Anniversary"-Sammelkarte von Lewis Hamilton wurde ein echter Diamant eingelassen.

© Formula 1 Die Sammelkarte von Lewis Hamilton enthält einen echten Diamanten Zoom Download

Wann und auf welchem Weg die außergewöhnliche Karte in Umlauf gebracht wird, ist verständlicherweise nicht bekannt. Die besonderen Sammlerstücke des Rekordweltmeisters sind allerdings keine Seltenheit: Erst im November 2025 wurde ein Exemplar vorgestellt, das ein Materialstück aus dem originalen Ferrari-Rennanzug des Briten enthält.

Am oberen Rand der Karte befindet sich zudem Hamiltons Unterschrift in blauer Tinte, ergänzt um seinen bekannten Leitspruch: "Still We Rise". Das Sammlerstück stammt aus der Premiumlinie des Herstellers, der Topps-Dynasty-Reihe, in der jede Karte mit echten Autogrammen sowie Material-Patches ausgestattet ist, unter anderem aus Rennhandschuhen, Reißverschlüssen oder sogar Namensschildern.

Hamilton-Sammelkarte erzielt 2024 einen Rekordpreis

Die Karten sind gekapselt und extrem limitiert. Topps hält die Formel-1-Lizenz seit 2020 und hat sich seither rasch als führender Anbieter von Formel-1-Sammelkarten etabliert. Bereits 2024 sorgte das Unternehmen für internationale Schlagzeilen, als eine Lewis-Hamilton-Karte für die Rekordsumme von einer Million US-Dollar verkauft wurde.

"Das ist schon ziemlich verrückt", sagte der Brite damals im Gespräch mit The Athletic. "Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Die Geschichte dahinter, dass ein Kind die Karte aus einem Pack gezogen hat, und welchen Unterschied dieser Kauf für ihn und seine Familie gemacht haben dürfte, ist enorm."

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Formel 1 wurden im vergangenen Jahr zahlreiche hochwertige Premium-Karten veröffentlicht, von denen mehrere Exemplare bei Online-Auktionen beträchtliche Verkaufspreise erzielten. Die neue Diamanten-Karte von Hamilton dürfte nun zum Zugpferd des Sets avancieren - und womöglich sogar einen neuen Rekordpreis erreichen.