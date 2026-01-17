  • 17. Januar 2026 · 09:04 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Ralf Schumacher: Hamilton sollte "etwas devoter mit der Situation umgehen"

Nachdem Lewis Hamilton gegen seine Kritiker ausgeteilt hat, glaubt Ralf Schumacher, dass der siebenmalige Weltmeister beratungsresistent sein könnte

(Motorsport-Total.com) - Mehrere Experten glauben, dass Lewis Hamiltons Zeit in der Formel 1 nach der schwachen Saison 2025 abgelaufen ist. Nico Rosberg erklärte im Rahmen des Saisonfinals in Abu Dhabi beispielsweise bei Sky, er sei sich "sicher", dass Hamilton "gerne aufhören" würde.

Foto zur News: Ralf Schumacher: Hamilton sollte "etwas devoter mit der Situation umgehen"

© LAT Images

Lewis Hamilton blieb in seiner ersten Ferrari-Saison ohne einen Podestplatz Zoom Download

"Aber er kann nicht, weil das wäre einer totaler Gesichtsverlust", so Hamiltons langjähriger Teamkollege. Auch andere Experten äußerten sich ähnlich. Doch der siebenmalige Weltmeister selbst stellte zuletzt klar, dass ihn solche Aussagen nicht interessieren.

"Keiner von ihnen hat das erreicht, was ich erreicht habe, also sind sie nicht einmal auf meinem Level", so der Ferrari-Pilot. Experte Ralf Schumacher, der Hamiltons Leistungen in der Saison 2025 ebenfalls kritisch bewertet hat, sieht darin nicht die richtige Reaktion.

"Das zeigt mir, dass er halt relativ engstirnig ist", so Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse von Sky. Hamiltons abwehrende Haltung könnte seiner Meinung nach ein Zeichen dafür sein, dass er nicht bereit sei, "die Probleme anzugehen", so Schumacher.

Zehn Dinge, auf die wir uns in der Formel-1-Saison 2026 freuen

Natürlich sei Hamilton "viel erfolgreicher" als beispielsweise er selbst, betont der sechsmalige Grand-Prix-Sieger. "Darum geht es aber gar nicht", erklärt Schumacher. Denn Hamilton sei 2025 auch weit unter "seinem eigenen Niveau" aus erfolgreicheren Jahren geblieben.

Teamkollege Charles Leclerc habe ihn bei Ferrari "klar geschlagen", erinnert Schumacher, und zudem habe der Brite in seiner ersten Saison für die Scuderia "viele Fehler" gemacht. "Da würde ich vielleicht etwas devoter mit der Situation umgehen", so Schumacher.

"Er tut einem schon fast leid, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern wirklich menschlich", stellt er klar und betont, dass er Verständnis für Hamiltons Situation habe. "Das tut ja weh, gar keine Frage", betont Schumacher nach der schwierigen Saison 2025.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Gleichzeitig habe er angesichts solcher Aussagen des Rekordweltmeisters aber auch das Gefühl, dass sich Hamilton "nicht beraten" lassen wolle. "Ich drücke ihm trotzdem die Daumen", stellt Schumacher klar und erinnert: "Ich bin ja selber Rennfahrer gewesen. Ich weiß so ein bisschen, wie er sich da fühlt."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: "Zenit überschritten": David Coulthard rechnet nüchtern mit "Zenit überschritten": David Coulthard rechnet nüchtern mit Lewis Hamilton ab
Foto zur News: David Coulthard: Wie Ayrton Senna mir den Weg in die Formel David Coulthard: Wie Ayrton Senna mir den Weg in die Formel 1 ebnete
Foto zur News: Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Die Zeit für Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Die Zeit für Veränderung ist jetzt"
Foto zur News: Hat sich Ferrari mit einem neuartigen Zylinderkopf ein Ass Hat sich Ferrari mit einem neuartigen Zylinderkopf ein Ass für 2026 gesichert?
Foto zur News: Kein Podium, aber viel Herz: Hamilton überrascht Kein Podium, aber viel Herz: Hamilton überrascht Ferrari-Mitarbeiter mit Geschenken
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk

Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2026
Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2026
Foto zur News: Das Racing-Bulls-Design für 2026
Das Racing-Bulls-Design für 2026
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Das Red-Bull-Design für 2026
Das Red-Bull-Design für 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Mehr Videos
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
 
Formel 1 App