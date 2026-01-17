Max Verstappen: Mit 40 Jahren fahre ich sicher nicht mehr Formel 1

(Motorsport-Total.com) - Wie lange fährt Max Verstappen noch in der Formel 1? Glaubt man dem viermaligen Weltmeister, dann wird er der Königsklasse auf keinen Fall so lange erhalten bleiben wie Fernando Alonso (aktuell 44 Jahre alt) oder Lewis Hamilton (41).

© LAT Images Max Verstappen möchte in der Formel 1 keinen neuen Altersrekord aufstellen Zoom Download

In einem Interview mit dem Schweizer Blick versichert er: "Mit 40 Jahren stehe ich vielleicht noch als Teamchef in einer anderen Serie an den Boxen." Man könne aber darauf "wetten", dass er dann nicht mehr selbst in der Formel 1 fahren werde.

"Ich bin jetzt 28 und habe noch bis 2028 einen Vertrag mit Red Bull", erinnert Verstappen und stellt klar: "Den möchte ich auch erfüllen." Wie es danach für den viermaligen Champion weitergeht, das ist aktuell aber noch völlig offen.

Ob er seinen Red-Bull-Vertrag noch einmal verlängern oder in einigen Jahren eine neue Herausforderung suchen wird, das weiß er momentan noch nicht. "Zum jetzigen Zeitpunkt schließe ich einen Teamwechsel aus", stellt Verstappen lediglich klar.

Womöglich wird er der Königsklasse aber auch schon in wenigen Jahren komplett den Rücken kehren. Denn der Niederländer hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er kein Freund des XXL-Rennkalenders mit inzwischen 24 Grands Prix pro Jahr ist.

"Auch die sechs Sprints lösen in mir keine Glücksgefühle aus", betont der Niederländer, der erklärt: "Meist waren diese unnötigen Auftritte am Samstag auch noch langweilig. Aber noch schlimmer: Sie stören den normalen Ablauf für unseren echten Auftritt am Sonntag."

"Und etwas vergessen die meisten Fans: Dieser Dauereinsatz stresst vor allem die Mechaniker. In den meisten Teams wird bereits in zwei Schichten gearbeitet", so Verstappen, der auch selbst keine große Freude an den Sprintrennen hat.

Zudem hat Verstappen bereits Ende 2025 erklärt, dass seine Zukunft in der Formel 1 auch davon abhängt, wie viel Spaß ihm die neuen Autos machen, die in diesem Jahr eingeführt werden. "Wenn sie keinen Spaß machen, dann sehe ich mich nicht wirklich noch länger dabei", erklärte er damals.

Zur Beruhigung aller Verstappen-Fans sei jedoch gesagt, dass sich Pläne durchaus ändern können. Auch Lewis Hamilton erklärte beispielsweise 2021 noch, dass er sich mit 40 Jahren eigentlich nicht mehr in der Formel 1 sehe.

Vor wenigen Tagen feierte der Rekordweltmeister nun bereits seinen 41. Geburtstag - und wird auch beim Saisonauftakt 2026 in Melbourne im März weiterhin in der Startaufstellung stehen.