  • 16. Januar 2026 · 12:11 Uhr

    von Ruben Zimmermann

Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026

Luke Browning wird in der Formel-1-Saison 2026 Ersatzfahrer bei Williams - Das Team hat außerdem seinen kompletten Nachwuchskader für dieses Jahr bestätigt

(Motorsport-Total.com) - Williams hat Nachwuchspilot Luke Browning offiziell als Ersatzfahrer für die Formel-1-Saison 2026 bestätigt. Der 23-Jährige ist seit 2023 Teil der "Williams Driver Academy" und ging im vergangenen Jahr in der Formel 2 an den Start, wo er ein Rennen gewann und den vierten Gesamtrang belegte.

Foto zur News: Williams bestätigt neuen Formel-1-Ersatzfahrer für 2026

© Getty Images Europe

Luke Browning durfte für Williams bereits das Formel-1-Auto testen Zoom Download

Williams teilt mit: "Als Ersatzfahrer wird Luke eine wichtige Rolle dabei spielen, das Team wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen, wenn die Formel 1 in eine völlig neue Regelära eintritt."

"Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Standby-Fahrer an den Rennwochenenden wird Luke weiterhin durch Datenanalyse und Simulatorarbeit zur Weiterentwicklung des Autos beitragen", heißt es.

Parallel zu seinen Aufgaben als Ersatzfahrer wird der Brite 2026 in der japanischen Super Formula an den Start gehen. Er selbst erklärt: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Alex [Albon] und Carlos [Sainz] das Team in dieser neuen Ära der Formel 1 voranzubringen."

Teamchef James Vowles ergänzt: "Es ist ein stolzer Moment, zu sehen, wie Luke ab 2026 die Rolle des Ersatzfahrers übernimmt. Seit seinem Eintritt in die Academy im Jahr 2023 hat er enorme Fortschritte gemacht." Nun soll der Brite "in die nächste Phase seiner Rennkarriere" eintreten.

Gleichzeitig hat Williams am Freitag auch alle weiteren Fahrer neben Browning für das eigene Nachwuchsprogramm in der neuen Saison bestätigt.

Die Sperrspitze wird dabei Alessandro Giusti bilden. Der 19-Jährige gewann 2022 die Französische Formel 4 und geht 2026 in seine zweite Formel-3-Saison. 2025 landete er dort auf dem zehnten Gesamtrang und holte zwei Podestplätze.

Jade Jacquet wird Williams als einzige Frau im Nachwuchsprogramm in der F1-Academy vertreten, dazu kommen Kean Nakamura-Berta in diversen Formel-Regional-Meisterschaften und Oleksandr Bondarev in der Italienischen Formel 4.

Die Liste komplettieren mit Dean Hoogendoorn, Will Green und Lucas Palacio drei Kartpiloten.

