  • 16. Januar 2026 · 08:31 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Ruben Zimmermann

Ross Brawn: BGP 001 hätte noch viel dominanter sein können!

Ross Brawn erklärt, warum der Brawn BGP 001 kein perfektes Formel-1-Auto war - Trotz seiner starken Bilanz hätte der Bolide noch viel erfolgreicher sein können

(Motorsport-Total.com) - Der legendäre Brawn BGP 001 dominierte die Formel 1 zu Beginn der Saison 2009. Der spätere Weltmeister Jenson Button gewann in dem Boliden sechs der ersten sieben Rennen, und am Ende des Jahres stand das Auto bei acht Siegen in 17 Grands Prix.

Foto zur News: Ross Brawn: BGP 001 hätte noch viel dominanter sein können!

© Getty Images

Jenson Button wurde 2009 zum ersten und einzigen Mal Weltmeister Zoom Download

Der BGP 001 gewann also fast die Hälfte aller Rennen, an denen er teilnahm, doch laut Ross Brawn hätte das Auto sogar noch viel dominanter sein können. Denn gegenüber Formula1.com verrät er, "wie kompromissbehaftet der Einbau des Motors war."

Hintergrund ist, dass der BGP 001 eigentlich noch von Honda gebaut und auch für deren eigenen Motor konzipiert worden war. Doch Ende 2008 stiegen die Japaner aus der Königsklasse aus, und Brawn selbst kaufte das Werksteam schließlich auf.

Der heute 71-Jährige hatte damit zwar das Auto - brauchte aber einen neuen Motor. Letztendlich ging Brawn 2009 mit Mercedes-Antrieben an den Start, was jedoch dazu führte, dass man den Boliden noch einmal an den neuen Motor anpassen musste.

Die Formel-1-Karriere des Jenson Button

"Das Getriebe hing in der Luft, weil die Ausgangshöhe der Kurbelwelle beim Mercedes höher war, sodass wir das Getriebe anheben mussten, damit es passte", erinnert sich Brawn und erklärt: "Das beeinträchtigt den Schwerpunkt und wirkt sich auf die Fahrwerksgeometrie und alle möglichen anderen Dinge aus."

"Es gab viele Kompromisse bei diesem Auto, um den Mercedes-Motor einzubauen", betont er. Umso überraschender ist da die vor allem zu Saisonbeginn starke Bilanz des Autos. Gleich beim Saisonauftakt in Melbourne feierten Button und Teamkollege Rubens Barrichello einen Doppelsieg.

Brawn ist sich jedoch sicher, "dass [das Auto] noch schneller gewesen wäre, wenn es von Grund auf für einen Mercedes-Motor konstruiert worden wäre". Trotzdem gewann Brawn am Ende des Jahres beide WM-Titel, und das Team wurde anschließend an Mercedes weiterverkauft.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Seit 2010 geht der Rennstall als Mercedes-Werksteam an den Start - und mit dem Einbau des Motors gibt es seither keine Probleme mehr.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Jenson Button: Darum war der Brawn nicht mein bestes Jenson Button: Darum war der Brawn nicht mein bestes Formel-1-Auto
Foto zur News: Brawn-"Märchen" 2009: "Die Ingenieure müssen sich verrechnet Brawn-"Märchen" 2009: "Die Ingenieure müssen sich verrechnet haben!"
Foto zur News: Malaysia 2009: Brawn enthüllt brisantes Detail Malaysia 2009: Brawn enthüllt brisantes Detail
Foto zur News: Verbotene Formel-1-Ideen: Der Doppeldiffusor der Saison 2009 Verbotene Formel-1-Ideen: Der Doppeldiffusor der Saison 2009
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Das Racing-Bulls-Design für 2026
Das Racing-Bulls-Design für 2026
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Das Red-Bull-Design für 2026
Das Red-Bull-Design für 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung des Red Bull für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung des Red Bull für die Formel-1-Saison 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige InsideEVs