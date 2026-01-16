  • 16. Januar 2026 · 18:49 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Norman Fischer

Neuer Renningenieur für Hamilton: Ferrari versetzt Riccardo Adami

Ferrari hat Renningenieur Riccardo Adami innerhalb des Teams versetzt, sodass Lewis Hamilton in der Saison 2026 eine neue Stimme im Ohr bekommen wird

(Motorsport-Total.com) - Riccardo Adami wird in der Formel-1-Saison 2026 nicht mehr Renningenieur von Lewis Hamilton bei Ferrari sein, das hat die Scuderia am Freitagnachmittag verkündet. Stattdessen wird der Italiener eine neue Rolle innerhalb des Ferrari-Kosmos bekommen.

Foto zur News: Neuer Renningenieur für Hamilton: Ferrari versetzt Riccardo Adami

© LAT Images

Riccardo Adami wird nicht mehr mit Lewis Hamilton zusammenarbeiten Zoom Download

Hamilton und Adami, das war in der abgelaufenen Saison nicht immer eine Liebesbeziehung. Nach jahrelanger vertrauter Arbeit mit Peter Bonnington bei Mercedes musste sich Hamilton nach seinem Wechsel zu Ferrari mit einem neuen Renningenieur anfreunden.

Allerdings verlief die Kommunikation zwischen beiden während der Saison mehr als holprig. Immer wieder kam es zu Missverständnissen und schroffen Worten - auch wenn Hamilton stets betonte, dass beide gut miteinander klarkommen und man die Konversationen im Eifer des Gefechtes nicht überbewerten sollte.

F1-Thesen 2025: Wer hatte den richtigen Riecher?

Video wird geladen…

Das letzte Video des Jahres 2025 ist ein Rückbezug auf eines der ersten Videos des Jahres, denn zu Beginn der Formel-1-Saison 2025 hat unsere Formel-1-Redaktion ihre Thesen für die anstehende Saison zusammengestellt. Kevin Scheuren schaut sich mit euch dieses Video heute nochmal an und stellt fest, dass einige Kollegen sehr nah dran waren, einige Kollegen komplett daneben lagen und einige voll ins Schwarze getroffen haben. Weitere Formel-1-Videos

Trotzdem folgt nun vor dem Start der neuen Formel-1-Ära 2026 die Trennung. Hamilton wird in Maranello einen neuen Renningenieur erhalten, während Adami an einen anderen Posten versetzt wird.

Wie Ferrari mitteilt, wird Adami in Zukunft als Manager der hauseigenen Nachwuchsakademie fungieren und zudem die TPC-Tests, also Testfahrten mit früheren Autos, managen. "Dort bringt er seine umfangreiche Erfahrung an der Rennstrecke und seine Formel-1-Expertise ein, um zukünftige Talente zu fördern und die Leistungskultur im gesamten Programm zu stärken", so ein Statement.

"Die Scuderia Ferrari bedankt sich bei Riccardo für sein Engagement und seinen Beitrag in seiner bisherigen Rolle an der Rennstrecke und wünscht ihm für seine neue Position viel Erfolg", teilen die Italiener mit.

Wer in der anstehenden Saison neuer Renningenieur an der Seite des siebenmaligen Weltmeisters werden wird, will das Team erst zu gegebener Zeit verkünden.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Hamilton hatte 2025 einen schwierigen Einstand mit Ferrari erlebt und konnte kein einziges Grand-Prix-Podest einfahren. Die Saison schloss er mit 156 Punkten auf dem sechsten Gesamtrang ab.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ferrari-Ingenieur: Lage um Hamilton wird medial "viel Ferrari-Ingenieur: Lage um Hamilton wird medial "viel schlimmer" dargestellt
Foto zur News: "Keine Chemie": Ex-Pilot sieht Probleme zwischen Hamilton "Keine Chemie": Ex-Pilot sieht Probleme zwischen Hamilton und seinem Ingenieur
Foto zur News: "Einfach nur jede Menge Wut": Lewis Hamilton nach viertem "Einfach nur jede Menge Wut": Lewis Hamilton nach viertem Q1-Aus in Folge
Foto zur News: Ferrari in der Krise: Warum Teamchef Vasseur aber "keine Ferrari in der Krise: Warum Teamchef Vasseur aber "keine Katastrophe" sieht
Foto zur News: Experte mit hartem Urteil: Auftritt von Lewis Hamilton Experte mit hartem Urteil: Auftritt von Lewis Hamilton "katastrophal"
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk

Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2026
Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2026
Foto zur News: Das Racing-Bulls-Design für 2026
Das Racing-Bulls-Design für 2026
Foto zur News: Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Die Designs der Formel-1-Autos 2026
Foto zur News: Das Red-Bull-Design für 2026
Das Red-Bull-Design für 2026
Foto zur News: Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Die neue Lackierung der Racing Bulls für die Formel-1-Saison 2026
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
Formel1.de auf YouTube