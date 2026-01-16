Isack Hadjar: Nach dem Podium in Zandvoort völlig unvorbereitet

(Motorsport-Total.com) - Isack Hadjar fuhr in seinem gerade einmal 15. Formel-1-Rennen direkt auf das Podium. Der damalige Rookie belegte beim Großen Preis der Niederlande 2025 in Zandvoort den dritten Platz und feierte damit einen Erfolg, mit dem er in seiner ersten Saison in der Königsklasse selbst nicht gerechnet hatte.

© NurPhoto Isack Hadjar holte 2025 in Zandvoort seinen bislang einzigen Podestplatz Zoom Download

"Ich wollte in diesem Jahr auf das Podium, aber ehrlich gesagt habe ich nicht daran geglaubt, dass es klappen würde", gesteht er im Podcast Talking Bull von Red Bull. Dementsprechend unvorbereitet war der damals 20-Jährige dann auch in Zandvoort.

"Es war für mich ein völlig neuer Ablauf", erinnert er sich und erklärt: "Ich erinnere mich, dass ich mit Max und Oscar im Cooldown-Raum war, und sie waren darauf vorbereitet. Sie hatten ihre Physios mit Handtüchern dabei, damit sie sich umziehen konnten."

Sein eigener Performance-Coach Harry Mann sei zwar ebenfalls dabei gewesen, verrät Hadjar - allerdings ohne das entsprechende Equipment. "Ich fragte ihn: 'Hast du mir ein Handtuch mitgebracht?' Er antwortete: 'Nein', weil er es auch nicht wusste", schmunzelt Hadjar.

Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2026 Fotostrecke

Im Gegensatz zu ihm hätten die beiden regelmäßigen Podiumsgäste Max Verstappen und Oscar Piastri "brandneue" Rennanzüge dabeigehabt, "denn nach dem Podium stinkt man", erklärt er. Deswegen hätten sich Verstappen und Piastri anschließend direkt umgezogen.

"Während der Pressekonferenz rochen diese Typen gut", erinnert sich Hadjar, der selbst dagegen wohl noch immer nach Champagner roch. Zumindest dürfte er nach dieser Erfahrung nun deutlich besser auf einen möglichen zweiten Podestbesuch vorbereitet sein.

Hadjar wurde nach nur einer Formel-1-Saison von den Racing Bulls zu Red Bull befördert, wo er 2026 der neue Teamkollege von Max Verstappen ist. Er ersetzt Yuki Tsunoda, der in der Saison 2025 keinen einzigen Podestplatz an der Seite des Niederländers holte.

Hadjars Nachfolger bei den Racing Bulls ist der erst 18-jährige Arvid Lindblad aus dem Red-Bull-Juniorteam.