Das sagt Max Verstappen zum neuen Design von Red Bull 2026

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat den neuen Look von Red Bull positiv bewertet und Gefallen am neuen Aussehen seines Dienstgefährtes gefunden. Der Rennstall hatte am Donnerstagabend in Detroit seine Lackierung für die Formel-1-Saison 2026 gezeigt und dabei mit seinem Aussehen überrascht.

© Red Bull Content Pool Max Verstappen mit seinem neuen Teamkollegen Isack Hadjar Zoom Download

Die neue Lackierung greift das leuchtende Blau von Motorenpartner Ford auf und ersetzt das matte Finish der vergangenen Jahre durch einen glänzenderen Look - eine Anspielung auf das Jahr 2005, als Red Bull in die Formel 1 einstieg.

Verstappen ist dabei durchaus angetan von den frischen Farben: "Zunächst einmal sind alle sehr begeistert", meint der viermalige Weltmeister. "Die Farben haben sich ein wenig verändert. Es ist viel besser. Ich mag den Glanz, Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ich mag die Konturen des Red-Bull-Logos. Es ist zurück und wirkt viel frischer."

Doch natürlich macht ein neuer Look den Wagen nicht schnell. Auf der Strecke wird sich entscheiden, ob die Saison 2026 positiv für Red Bull sein wird. Mit ihrem neuen Motorenpartner Ford starten die Bullen in die neue Ära, in der sie erstmals selbst einen eigenen Formel-1-Antrieb stellen werden.

Wer 2026 die Nase vorne haben wird, ist noch schwer zu sagen: "Es ist alles noch etwas unbekannt mit dem Motor, und auch die Dimensionen des Autos haben sich leicht verändert", sagt Verstappen. "Für uns Fahrer wird es anfangs etwas Zeit brauchen, um uns anzupassen."

"Die Testtage werden wichtig sein, um möglichst viele Runden zu fahren und alles zu optimieren. Es ist immer besser, mit einem solchen Ende abzuschließen [wie 2025], und jetzt sind alle voller Vorfreude auf das neue Kapitel", so der Niederländer.

Red Bull: Mit Hochglanz und eigenem Motor wieder an die Spitze? I F1-Talk Video wird geladen… Ab 2026 baut Red Bull eigene Motoren, Ford ist ein wichtiger Partner für das Projekt Red Bull Powertrains. Weitere Formel-1-Videos

Mit Isack Hadjar bekommt Verstappen 2026 einen neuen Teamkollegen an seiner Seite. Der Franzose darf von Racing Bulls zum A-Team aufsteigen und Yuki Tsunoda ersetzen. "Es ist für mich ein bisschen unwirklich. Ich habe immer davon geträumt, für dieses Team zu fahren", sagt er. "Als Kind habe ich im Fernsehen gesehen, wie [Sebastian] Vettel all diese Titel gewonnen hat. Jetzt bin ich endlich im großen Team."

Für Hadjar sei es "ein echtes Privileg, Teil von Red Bull Racing zu sein und an Max' Seite zu fahren", wie er betont. Was er über den neuen Look sagt: "Ich liebe den Frontflügel und den Glanz, denn bei Nachtrennen wird er richtig auffallen."