Sorge um Ferrari SF-26: Das ist der wahre Stand in Maranello

(Motorsport-Total.com) - 2026 wird für Ferrari ein wichtiges Jahr in der Formel 1. Die Scuderia stellte die Entwicklung des SF-25 in der vergangenen Saison früh ein, um sich voll auf das neue Reglement konzentrieren zu können, das in diesem Jahr erstmals greift.

Umso besorgniserregender sind da Meldungen der vergangenen Tage, dass es in Maranello Verzögerungen bei der Entwicklung des neuen SF-26 geben soll. Droht Ferrari also eine weitere schwierige Saison, noch bevor diese überhaupt begonnen hat?

Laut Informationen der italienischen Edition von Motorsport.com müssen sich alle Ferrari-Fans zumindest derzeit noch keine Sorgen machen. Denn entgegen anderslautender Gerüchte soll es beim neuen Auto für 2026 keine Verzögerungen oder Probleme geben.

Ende der Woche soll es den "Fire-up" geben, das neue Auto also erstmals angelassen werden. Dazu soll es noch vor dem ersten Wintertest in Barcelona (26. bis 30. Januar) einen Shakedown des SF-26 auf der hauseigenen Strecke in Fiorano geben.

Dieser wird am 23. Januar stattfinden. An diesem Tag soll der neue Bolide auch ganz offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Drei Tage später beginnt in Spanien hinter verschlossenen Türen der erste Test vor der Formel-1-Saison 2026.

Wichtig ist dabei, dass der Fiorano-Shakedown und auch der Test in Barcelona in erster Linie Funktionstests darstellen. Ferrari wird das Auto dort lediglich in einer Basiskonfiguration einsetzen, um zu sehen, ob der komplett neue Bolide wie gewünscht funktioniert.

Die ersten aerodynamischen Entwicklungen wird man erst in Bahrain einsetzen. Dort testet die Formel 1 vom 11. bis zum 13. und dann noch einmal vom 18. bis zum 20. Februar. Anders als der Test in Barcelona wird der in Sachir öffentlich stattfinden.

Möglich ist zudem, dass es bereits beim ersten Saisonrennen in Melbourne (8. März) weitere neue Teile für den SF-26 geben wird. Das gilt allerdings nicht nur für Ferrari, auch andere Teams dürften einen ganz ähnlichen Entwicklungsplan verfolgen.