  • 15. Januar 2026 · 10:32 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Übersetzung: Andre Wiegold

Schumacher-Ferrari kommt unterm Hammer: Ein Detail macht ihn einmalig

Ein Stück Formel-1-Geschichte steht zum Verkauf - Der Ferrari F310 B aus 1997 könnte Millionen einbringen - Er wurde von Schumacher und Irvine gefahren

(Motorsport-Total.com) - Für gutbetuchte Formel-1-Fans und Sammler bietet sich eine seltene Gelegenheit: Ein Ferrari F310 B aus der Saison 1997 wird vom Auktionshaus RM Sotheby's versteigert. Der Schätzwert für den Boliden aus Maranello liegt zwischen 5,5 und 7,5 Millionen Euro. Gefahren wurde das Auto von Michael Schumacher und Eddie Irvine.

Foto zur News: Schumacher-Ferrari kommt unterm Hammer: Ein Detail macht ihn einmalig

© Sutton Images

Michael Schumacher im Ferrari F310B Zoom Download

Laut der Beschreibung des Auktionshauses befindet sich das Auto in einem bemerkenswerten Originalzustand. Es verfügt noch über den ursprünglichen Motor, das Getriebe, das Chassis sowie die Karosserie. Ein entscheidendes Detail für Sammler: Das Chassis mit der Nummer 179 wurde im Januar 2007 von Ferrari Classiche zertifiziert und wird inklusive des begehrten "Red Book" - der Zertifizierung von Ferrari - angeboten.

Zum Lieferumfang gehört zudem ein umfangreiches Zubehörpaket. Dieses umfasst unter anderem einen Satz BBS-Ersatzfelgen, Renngurte, Handgebläse zur Kühlung und Wagenheber. Diese Teile können auf Kosten des Käufers separat aus den USA verschifft werden.

Einsatz in Spa, Monza und Spielberg

Das Chassis 179, angetrieben von einem 3-Liter-V10-Motor, hatte seinen ersten Auftritt beim Grand-Prix-Wochenende in Belgien 1997. Der damalige Ferrari-Star Schumacher nutzte den Wagen im Qualifying, entschied sich für das Rennen jedoch für ein älteres Chassis. Der F310 B mit der Nummer 179 galt damals als besser geeignet für Bedingungen mit wenig Grip.

Michael Schumacher: Die Ferrari-Jahre

Während Schumacher das Auto in Spa nicht im Renneinsatz bewegte, griff sein Teamkollege Irvine darauf zurück. Der Nordire bestritt mit diesem Chassis die Grands Prix von Italien und Österreich.

Historisch ist die Saison 1997 vor allem durch das dramatische Finale in Erinnerung geblieben. Schumacher beendete das Jahr sportlich zwar mit 78 Punkten auf dem zweiten Platz hinter Jacques Villeneuve, wurde jedoch wegen der Kollision mit dem Kanadier beim Saisonfinale in Jerez nachträglich aus der Wertung genommen. Irvine schloss die Saison mit 24 Punkten auf dem siebten Gesamtrang ab.

Letztes Werk von John Barnard

Der F310 B markiert auch technisch einen Wendepunkt bei der Scuderia: Es war der letzte Ferrari, der von Design-Legende John Barnard entworfen wurde. Der Brite hatte das Team aus Maranello noch vor dem Start der Saison 1997 verlassen.

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere verkaufte Ferrari das Chassis 179 im Jahr 1999 zunächst an eine kleine Gruppe von Sammlern. Im Jahr 2014 wurde der Wagen vom Audrain Auto Museum in Newport (Rhode Island) erworben. Die Auktion findet am Mittwoch, den 28. Januar, bei RM Sotheby's in Paris statt.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ferrari F2004 von Michael Schumacher kommt als LEGO-Icon! Ferrari F2004 von Michael Schumacher kommt als LEGO-Icon!
Foto zur News: Das erste Formel-1-Siegerauto von Michael Schumacher wird Das erste Formel-1-Siegerauto von Michael Schumacher wird versteigert
Foto zur News: Irre Formel-1-Auktion von McLaren: 11,4 Millionen für ein Irre Formel-1-Auktion von McLaren: 11,4 Millionen für ein "Geister-Auto"
Foto zur News: Wie Michael Schumacher: Darum ist George Russell so geduldig Wie Michael Schumacher: Darum ist George Russell so geduldig
Foto zur News: "Wie bei Bruder Michael": Schumacher spricht über Stärke von "Wie bei Bruder Michael": Schumacher spricht über Stärke von Max Verstappen
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?

Der große Cadillac-Check für die F1-Saison 2026

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Diese Formel-1-Fahrer haben in ihrem Rookiejahr gewonnen
Diese Formel-1-Fahrer haben in ihrem Rookiejahr gewonnen
Foto zur News: Welches F1-Team war am häufigsten Letzter der Konstrukteurs-WM?
Welches F1-Team war am häufigsten Letzter der Konstrukteurs-WM?
Foto zur News: Testlackierung von Cadillac
Testlackierung von Cadillac
Foto zur News: F1-Fahrer, die bei Toro Rosso, AlphaTauri & Racing Bulls ihr Debüt gefeiert haben
F1-Fahrer, die bei Toro Rosso, AlphaTauri & Racing Bulls ihr Debüt gefeiert haben
Foto zur News: Formel-1-Podestplätze außerhalb der Top-3-Teams der letzten 20 Jahre
Formel-1-Podestplätze außerhalb der Top-3-Teams der letzten 20 Jahre
Mehr Fotos & Fotostrecken
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Fährt Cadillac 2026 nur hinterher?
Foto zur News: F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg?
Foto zur News: Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Neue Regeln, neue Autos, neue Teams: 10 Änderungen für die Formel 1 2026
Foto zur News: Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Marc Surer EXKLUSIV: "Er ist der Beste, den ich je gesehen habe!"
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Australien
Melbourne
Hier Formel-1-Tickets sichern!
China
Shanghai
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Japan
Suzuka
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook