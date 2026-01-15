  • 15. Januar 2026 · 15:48 Uhr

    von Ruben Zimmermann

McLaren-Ersatzfahrer 2026: Formel-2-Champion und IndyCar-Vizemeister

Neben Patricio O'Ward wird 2026 auch Leonardo Fornaroli erstmals Ersatzpilot bei McLaren - In der Formel 2 schickt das Team in diesem Jahr keinen Fahrer an den Start

(Motorsport-Total.com) - McLaren hat am Donnerstag seine beiden Ersatzfahrer für die anstehende Formel-1-Saison 2026 bekanntgegeben. Dabei kann sich mit Leonardo Fornaroli und Patricio O'Ward auch die "zweite Reihe" hinter den Stammfahrern Lando Norris und Oscar Piastri sehen lassen.

Foto zur News: McLaren-Ersatzfahrer 2026: Formel-2-Champion und IndyCar-Vizemeister

© McLaren

Leonardo Fornaroli ist 2026 neuer Ersatzfahrer bei McLaren Zoom Download

O'Ward war bereits 2025 Ersatzpilot bei McLaren und behält diese Rolle im neuen Jahr. Der Mexikaner beendete die vergangene IndyCar-Saison für McLaren auf dem zweiten Platz hinter Champion und Ex-McLaren-Ersatzpilot Alex Palou.

Fornaroli war Ende 2025 zunächst als Test- und Entwicklungsfahrer zu McLaren gestoßen und wurde nun ebenfalls als Ersatzfahrer bestätigt. Der Italiener gewann 2024 den Titel in der Formel 3 und 2025 in der Formel 2, fand anschließend aber kein Stammcockpit in der Königsklasse.

Er selbst sagt: "Ich freue mich sehr, im Rahmen des McLaren-Fahrerentwicklungsprogramms eine erweiterte Rolle als Ersatzfahrer zu übernehmen. Das ist ein spannender nächster Schritt in meiner Karriere, und ich freue mich darauf, in dieser Saison zu einem so erfolgreichen, meisterschaftsgewinnenden Team beitragen zu können."

Während O'Ward auch 2026 in der IndyCar-Serie an den Start gehen wird, hat Fornaroli kein reguläres Rennprogramm. Über seine Aufgaben heißt es vom Team: "In seiner Rolle als Reserve-, Test- und Entwicklungsfahrer wird Leonardo auch ein intensives Test- und Simulationsprogramm absolvieren, um seine Entwicklung voranzutreiben und das Formel-1-Team in einer beispiellosen Ära neuer Regeln wertvoll zu unterstützen."

Die Nachwuchstitel der Formel-1-Piloten 2025

Zudem hat McLaren auch alle weiteren Fahrerinnen und Fahrer für sein Nachwuchsprogramm im Jahr 2026 bestätigt. Wie bereits zuvor bekannt war, handelt es sich auf weiblicher Seite um Ella Häkkinen, Tochter von Formel-1-Champion Mika Häkkinen, Ella Lloyd und Ella Stevens, die beide 2026 in der F1-Academy fahren werden.

Bei den Herren setzt man neben O'Ward und Fornaroli außerdem auf Christian Costoya, Matteo de Palo, Dries van Langendonck und Richard Verschoor. Letztgenannter wurde im vergangenen Jahr Gesamtdritter in der Formel 2 und wird 2026 in der ELMS an den Start gehen.

"Richard Verschoor wird mit dem DUQUEINE-Team in der European-Le-Mans-Series in der LMP2-Klasse antreten und gleichzeitig an einem Testprogramm für das gesamte Portfolio von McLaren Racing teilnehmen, während sich das Team auf seinen bevorstehenden Einstieg in die World Endurance Championship vorbereitet", heißt es von McLaren.

Matteo de Palo wird 2026 in der Formel 3 an den Start gehen, während Dries van Langendonck und Christian Costoya in diversen Formel-4-Serien fahren werden.

